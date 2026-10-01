खुद फावड़ा चलाया और बालू से भरी बोरियां उठाई.. बाढ़ के दौरान नेता नहीं, बेटा बनकर बांध पर उतरे MLA
बाढ़ के दौरान एलजेपीआर विधायक राजू तिवारी का अलग ही रूप देखने को मिला. वह खुद फावड़ा चलाते और बोरियां उठाते दिखे. रिपोर्ट- रोहित राज
Published : October 1, 2026 at 8:51 PM IST
मोतिहारी: बिहार में बाढ़ के बीच पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जहां विधायक राजू तिवारी नेता की भूमिका से अलग एक मददगार के तौर पर नजर आए. नौतन पंचायत में नारायणी बांध में रिसाव की सूचना मिलते ही विधायक मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ मिलकर बांध को बचाने में जुट गए.
खुद बोरे उठाते दिखे विधायक राजू तिवारी
तस्वीरों में विधायक राजू तिवारी खुद फावड़ा चलाते और बालू से भरी बोरियां उठाते दिखाई दे रहे हैं. बांध पर पानी का दबाव बढ़ने के बीच ग्रामीण और मजदूर रिसाव वाली जगह को बंद करने में जुटे थे. इसी दौरान विधायक भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते नजर आए. विधायक ने खुद बोरे उठाकर रिसाव वाली जगह पर रखे और ग्रामीणों का हौसला बढ़ाया.
विधायक को मिली थी बांध में रिसाव की खबर
असल में नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण गोपालगंज-नवादा के पास मुख्य बांध पर पानी का दबाव बढ़ गया था. बांध में रिसाव की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. आसपास के कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा. ऐसे में विधायक के मौके पर पहुंचने के बाद ग्रामीण भी बड़ी संख्या में बांध की सुरक्षा में जुट गए.
लोगों के घर पहुंचकर जाना हाल-चाल
बांध पर स्थिति संभालने के बाद विधायक राजू तिवारी बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे. नौतन पंचायत के निचले इलाकों में कई घरों में पानी घुसा हुआ है. कुछ जगहों पर लोगों को 3 से 4 फीट तक पानी के बीच रहने को मजबूर होना पड़ रहा है. बाढ़ के कारण कई परिवारों के घरों में खाना बनना भी मुश्किल हो गया है.
विधायक ने बांटी राहत सामग्री
एलजेपीआर विधायक ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और भोजन के पैकेट, पानी की बोतलें और सूखा राशन वितरित किया. राहत सामग्री बांटने के दौरान उन्होंने बुजुर्गों और बच्चों का भी हाल जाना. स्थानीय लोगों का कहना है कि संकट की इस घड़ी में जनप्रतिनिधि का सीधे उनके बीच पहुंचना उनके लिए राहत की बात है.
स्थानीय लोग भी उत्साहित
एक स्थानीय ग्रामीण ने कहा कि बाढ़ के समय विधायक को खुद बोरा उठाकर बांध बचाने में जुटते हुए पहली बार देखा है. वहीं, एक महिला ने बताया कि घर में खाना बनाने की स्थिति नहीं थी और राहत सामग्री मिलने से परिवार को तत्काल मदद मिली.
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