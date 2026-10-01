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खुद फावड़ा चलाया और बालू से भरी बोरियां उठाई.. बाढ़ के दौरान नेता नहीं, बेटा बनकर बांध पर उतरे MLA

राजू तिवारी खुद बोरे उठाते दिखे ( ETV Bharat )

मोतिहारी: बिहार में बाढ़ के बीच पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जहां विधायक राजू तिवारी नेता की भूमिका से अलग एक मददगार के तौर पर नजर आए. नौतन पंचायत में नारायणी बांध में रिसाव की सूचना मिलते ही विधायक मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ मिलकर बांध को बचाने में जुट गए.