कांग्रेस और राजद में जल्द होगी बड़ी टूट, LJPR की इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान का दावा
राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों के गायब होने पर चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष में बड़ी टूट होगी.
Published : March 16, 2026 at 7:49 PM IST
पटना: लोजपा रामविलास पार्टी कार्यालय में सोमवार (16 मार्च) को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मंत्री विजय चौधरी, संजय सिंह, संजय पासवान सहित कई लोजपा के सांसद और विधायक भी मौजूद रहे. इस दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस और आरजेडी में बड़ी टूट का दावा किया है.
कांग्रेस और राजद में बड़ा बिखराव: चिराग पासवान ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के दौरान विपक्ष का बिखराव साफ दिख गया है. कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है वो भी दिखा है, जो लोग बड़े-बड़े दावे कर रहे थे, उनकी पोल खुल गयी है. उन्होंने कहा कि इस चुनाव के बाद विपक्ष का और बड़ा बिखराव देखने को मिलेगा.
"राज्यसभा चुनाव के दौरान बिखरा हुआ विपक्ष देखने को मिला. राजद के खुद के विधायक गायब रहे. राज्य में प्रमुख विपक्षी दल बनने का प्रयास जो पार्टी कर रही है, उन्हीं के पार्टी के विधायक गायब रहे. कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी, उनके आधे से ज्यादा विधायक गायब हैं. वहीं दूसरी तरफ पूरी एकजुटता और एकता के साथ एनडीए के तमाम विधायकों ने मिलकर वोट डाला. विपक्ष के सारे दावे फेल हो गए हैं. हम लंबे समय से विपक्ष में टूट की बात कह रहे हैं. कांग्रेस के खास तौर पर विधायक उनके साथ नहीं हैं."- चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री
पांचों राज्यों के चुनाव में जीत का दावा: साथ ही उन्होंने पांच राज्य के विधानसभा चुनाव पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि असम में फिर से हिमंता बिस्वा सरमा सरकार बना रहे हैं. पश्चिम बंगाल में इस बार भाजपा आ रही है. जनता सभी राज्यों में हमारे गठबन्धन का साथ दे रही है, ये साफ दिख रहा है.
नीतीश कुमार हुए शामिल: एलजेपीआर की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान ने ये बातें कहीं. इसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले पहुंचे. चिराग पासवान ने उनका अभिवादन किया. मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय रामविलास पासवान के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी. मौके पर मौजूद चिराग पासवान ने सभी को रमजान के पवित्र महीने की बधाई दी और रोजेदार से भी मिले.
ये चार विधायक रहे गायब: बता दें कि पांच सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन को झटका लगा है. कांग्रेस और आरजेडी के 4 विधायक वोट देने नहीं पहुंचे. आरजेडी के एक और कांग्रेस के तीन विधायकों ने वोटिंग से दूरी बना ली. इसमें आरजेडी के फैसल रहमान, कांग्रेस के सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, मनोहर प्रसाद और मनोज विश्वास शामिल हैं.
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