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UP की सभी विधानसभा सीटों पर दमदारी से उतरेगी लोजपा (रामविलास), अरुण भारती ने कहा- "PDA मतलब प्रॉपर्टी डिम्पल एंड अखिलेश"

UP की सभी सीटों पर उतरेगी लोजपा (रामविलास) ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इस बार लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) भी यूपी के चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ उतरने की तैयारी कर रही है. बिहार के जमुई से सांसद और लोजपा (आर) के उत्तर प्रदेश प्रभारी अरुण कुमार भारती ने दावा किया है कि पार्टी यहां बेहद दमदारी से चुनाव लड़ेगी. V (V) अरुण भारती ने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी का खाता जरूर खुलेगा. उन्होंने याद दिलाया कि साल 2002 के यूपी चुनाव में भी लोजपा अपना खाता खोल चुकी है, जब पार्टी के संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान के नेतृत्व में पार्टी को उत्तर प्रदेश में दो सीटों पर जीत हासिल हुई थी. अरुण भारती ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान दलितों में यह बात फैलाई गई कि संविधान खतरे में है, जिसके कारण समाजवादी पार्टी को लोकसभा में कुछ सीटों का फायदा मिल गया. चुनाव के बाद सपा के लोग ही दलितों को प्रताड़ित करने का काम किए थे. वहीं, लखनऊ के मलिहाबाद की भाजपा विधायक को मंदिर में दर्शन नहीं करने देने की खबर पर उन्होंने कहा कि यह गलत है. अगर उनको रोका गया है, तो उन्हें पुलिस में मुकदमा दर्ज कराना चाहिए. साथ ही, अखिलेश यादव पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उनका पीडीए हमेशा बदलता रहा है. उन्होंने PDA के P को इतना घिस दिया है कि उसका मतलब ही लगातार बदल रहा है. कभी यह पिछड़ा होता है, कभी पंडित हो जाता है. मैं तो कहता हूं कि PDA मतलब "प्रॉपर्टी डिम्पल एंड अखिलेश" है.