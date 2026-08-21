UP की सभी विधानसभा सीटों पर दमदारी से उतरेगी लोजपा (रामविलास), अरुण भारती ने कहा- "PDA मतलब प्रॉपर्टी डिम्पल एंड अखिलेश"
अरुण भारती ने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी का खाता जरूर खुलेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 21, 2026 at 4:43 PM IST
गोरखपुर: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. इस बार लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) भी यूपी के चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ उतरने की तैयारी कर रही है. बिहार के जमुई से सांसद और लोजपा (आर) के उत्तर प्रदेश प्रभारी अरुण कुमार भारती ने दावा किया है कि पार्टी यहां बेहद दमदारी से चुनाव लड़ेगी.
अरुण भारती ने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी का खाता जरूर खुलेगा. उन्होंने याद दिलाया कि साल 2002 के यूपी चुनाव में भी लोजपा अपना खाता खोल चुकी है, जब पार्टी के संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान के नेतृत्व में पार्टी को उत्तर प्रदेश में दो सीटों पर जीत हासिल हुई थी.
अरुण भारती ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान दलितों में यह बात फैलाई गई कि संविधान खतरे में है, जिसके कारण समाजवादी पार्टी को लोकसभा में कुछ सीटों का फायदा मिल गया. चुनाव के बाद सपा के लोग ही दलितों को प्रताड़ित करने का काम किए थे.
वहीं, लखनऊ के मलिहाबाद की भाजपा विधायक को मंदिर में दर्शन नहीं करने देने की खबर पर उन्होंने कहा कि यह गलत है. अगर उनको रोका गया है, तो उन्हें पुलिस में मुकदमा दर्ज कराना चाहिए. साथ ही, अखिलेश यादव पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उनका पीडीए हमेशा बदलता रहा है. उन्होंने PDA के P को इतना घिस दिया है कि उसका मतलब ही लगातार बदल रहा है. कभी यह पिछड़ा होता है, कभी पंडित हो जाता है. मैं तो कहता हूं कि PDA मतलब "प्रॉपर्टी डिम्पल एंड अखिलेश" है.
'हम NDA का सहयोगी, लेकिन UP में नहीं'
इस दौरान अरुण भारती ने यह भी कहा कि लोजपा राम बिलास NDA का सहयोगी दल है, लेकिन चुनाव लड़ने को लेकर उसका समझौता बिहार और झारखण्ड में है. यूपी में इससे कोई मतलब नहीं है. हमारी पार्टी कई प्रदेशों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय पार्टी होने की स्थिति में आ चुकी है. यूपी में हम अपने संगठन का विस्तार कर रहें हैं. हर समाज की अलग-अलग बैठक कर उनकी समस्याओं को सुनने का काम कर रहे हैं. दलित चौपाल और सहभोज का आयोजन किया जा रहा है. जाति पाति से आगे निकलकर कुछ अच्छा प्रयास करने की कोशिश हो रही है. यही वजह है कि साल 2027 में वह कार्यकर्ताओं के उम्मीदों को परवान चढ़ानें के लिए चुनावी मैदान में पार्टी प्रत्याशी उतारेगी.
अरुण भारती ने संजय निषाद पर भी बोला हमला
अरुण भारती ने इस दौरान निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी निषादों की भी पीड़ा जानने में जुटी है. उन्हें दलित आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए भी वह आंदोलन करेगी. उन्होंने कहा कि अब चुनाव सिर पर है तो संजय निषाद आंदोलन कर रहे हैं. मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की बात कर रहें हैं. मैं कहता हूं कि नाखून कटाकर शहीद न बनें, जो वादा समाज से किये हैं समाज को उसका जवाब दें. उन्होंने कहा कि यूपी की 108 सीटों पर पासवान बिरादरी का बड़ा असर है. पार्टी उस आधार पर अपनी तैयारी कर रही है.
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