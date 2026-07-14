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प्रयागराज में बरसे लोजपा (आर) सांसद अरुण भारती; सपा पर लगाया दलितों की जमीन और जान छीनने का आरोप

प्रयागराज: बिहार के जमुई लोकसभा क्षेत्र से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सांसद अरुण भारती ने अपने प्रयागराज दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में विभिन्न समसामयिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी. सांसद अरुण भारती ने जहां बाबा रामदेव के बयान और कांवड़ यात्रा के नेमप्लेट विवाद पर कानून व संविधान के दायरे में बात की.

वहीं समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि सपा के नेता और विधायक दलितों को प्रताड़ित कर रहे हैं और उनके 'पीडीए' (PDA) के नारे में दलितों के लिए कोई जगह नहीं है.

योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा सनातनी पूर्वजों और मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में सांसद अरुण भारती ने कहा, बाबा रामदेव एक आध्यात्मिक और योग गुरु हैं. वह जो भी बात बोलते हैं. वह किसी तथ्य, आस्था या मान्यता पर आधारित होती है. हम उसे चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि सभी की आस्थाओं और मान्यताओं का सम्मान किया जाना चाहिए. सबसे बड़ी बात यह है कि जिस देश में हम रहते हैं. वहां बाबा साहब भीमराव आंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान और कानून के हिसाब से ही काम होगा.

कांवड़ यात्रा और नेमप्लेट विवाद: कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेमप्लेट लगाने के विवाद पर उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून के तहत हर व्यवसायी को अपने नाम, प्रतिष्ठान का नाम और जीएसटी (GST) के मानकों का पालन करना अनिवार्य होता है. सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का सभी को पालन करना चाहिए. अरुण भारती ने आगे कहा कि अगर किसी को इस व्यवस्था से कोई आपत्ति या शिकायत है, तो उसके लिए अदालत के दरवाजे हमेशा खुले हैं.

सांसद अरुण भारती (Video Credit: ETV Bharat)

समाजवादी पार्टी और दलित उत्पीड़न पर तीखा हमला: सांसद अरुण भारती ने उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ हो रही घटनाओं को लेकर समाजवादी पार्टी को सीधे कटघरे में खड़ा किया. उन्होंने एक पीड़ित दलित परिवार का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी में सपाइयों द्वारा लगातार दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है, जिस दलित परिवार के पास हम जा रहे हैं, उनके दो लोगों की हत्या के पीछे सीधे तौर पर सपा विधायक का हाथ होने का आरोप है. 1995 में भी ऐसा ही किया गया था. आज भी हाईवे पर स्थित दलितों की कीमती जमीनों पर सपाइयों की नजर लगी हुई है.