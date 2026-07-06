खाने में गिरी छिपकली, एक ही परिवार के कई लोग पहुंचे अस्पताल, बच्चे और महिला शामिल
जब परिवार के लोग उपचार के लिए अस्पताल पहुंचे तो वहां अव्यवस्था दिखी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 6, 2026 at 2:42 PM IST|
Updated : July 6, 2026 at 2:57 PM IST
कसौली/सोलन: हिमाचल के सोलन जिले के कसौली विधानसभा क्षेत्र में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब रात का खाना खाने के बाद परिवार के सदस्यों की तबीयत बिगड़ने लगी. कसौली के साथ लगते पट्टा गांव में पके हुए खाने में छिपकली गिरने से परिवार के दो बच्चों और महिला की तबीयत खराब हो गई. इसके बाद सदस्य ने खाने की जांच की तो देखा कि भिंडी की सब्जी में मरी हुई छिपकली पड़ी थी. आनन-फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया.
खाने में निकली छिपकली
स्थानीय लोगों के अनुसार, दूरगामी पंचायत पट्टा-महलोग के एखु गांव में रात का खाना पकने के बाद परिवार के कुछ सदस्यों ने भोजन खाया. देर रात परिवार के सदस्यों को उल्टियां लग गई. पहले तो परिवारजन समझ नहीं पाए कि, आखिर सदस्यों की तबीयत क्यों खराब हो रही है. इसके बाद सभी को फौरन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टा ले जाया गया, जहां पर उपचार के लिए पीड़ितों को भर्ती कराया गया. परिवार के सदस्यों का आरोप है कि अस्पताल में पीड़ितों को अव्यवस्था का कामना भी करना पड़ा. फिलहाल, सभी की तबीयत ठीक बताई जा रही है.
24 घंटे डॉक्टरों की तैनाती की मांग
स्थानीय लोगों का कहना है कि, पट्टा सीएचसी में रात के समय डॉक्टरों की अनुपलब्धता लंबे समय से बनी हुई है, जिससे आपात स्थिति में मरीजों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है. लोगों ने स्थानीय विधायक और प्रदेश सरकार से मांग की है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 24 घंटे डॉक्टरों की तैनाती सुनिश्चित की जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल सके. यहां तैनात मुख्य चिकित्सक वर्तमान समय में मेडिकल लीव पर हैं.
खंड चिकित्सा अधिकारी चण्डी डॉ. गुरमेल ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि, "खाने में छिपकली मिलने वाले मामले में दो बच्चे और एक महिला अस्पताल में उपचार के लिए आए थे. उन्हें प्राथमिक उपचार और इंजेक्शन लगाए गए. हालांकि, एहतियात के तौर पर उन्हें मेडिकल विशेषज्ञ की जांच के लिए बद्दी रेफर किया गया है."
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