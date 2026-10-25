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'MDM में छिपकली..' 24 घंटे बाद भी नहीं हुई कर्रवाई, नोटिस थमाकर लीपापोती की कोशिश?

मोतिहारी में मध्याह्न भोजन में मिली छिपकली ( ETV Bharat )

पूर्वी चंपारण: बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित कोटवा प्रखंड अंतर्गत बड़हरवा कला मध्य विद्यालय में औचक निरिक्षण के दौरान मिड-डे मील की गुणवत्ता से लेकर शिक्षकों की उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति और रसोईघर की साफ-सफाई तक में कई अनियमितताएं सामने आईं. इसके बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (पीएम पोषण योजना) ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया. हालांकि दो दिन बाद भी प्रधानाध्यापक की ओर से कोई जवाब सामने नहीं आया है.

सब्जी में छिपकली मिलने से मचा हड़कंप