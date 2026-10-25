'MDM में छिपकली..' 24 घंटे बाद भी नहीं हुई कर्रवाई, नोटिस थमाकर लीपापोती की कोशिश?
बड़हरवा कला मध्य विद्यालय में औचक निरिक्षण के दौरान भोजन में मिली छिपकली मिलने के मामले में अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई. रिपोर्ट-रोहित
Published : October 25, 2026 at 1:56 PM IST
पूर्वी चंपारण: बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित कोटवा प्रखंड अंतर्गत बड़हरवा कला मध्य विद्यालय में औचक निरिक्षण के दौरान मिड-डे मील की गुणवत्ता से लेकर शिक्षकों की उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति और रसोईघर की साफ-सफाई तक में कई अनियमितताएं सामने आईं. इसके बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (पीएम पोषण योजना) ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया. हालांकि दो दिन बाद भी प्रधानाध्यापक की ओर से कोई जवाब सामने नहीं आया है.
सब्जी में छिपकली मिलने से मचा हड़कंप
दरअसल 23 अक्टूबर को किए गए औचक निरीक्षण के दौरान मध्याह्न भोजन में छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया. जांच के दौरान विद्यालय में बच्चों के लिए तैयार की जा रही सब्जी में छिपकली मिलने के बाद उसे फेंक दिया गया और दोबारा सब्जी तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई. इस घटना से भोजन तैयार करने और बच्चों को परोसने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर कई सवाल खड़े हुए.
बच्चों को समय पर नहीं मिला खाना
बताया गया कि सब्जी फेंकने के बाद दोबारा भोजन तैयार किए जाने के कारण बच्चों को समय पर खाना नहीं मिल सका. निरीक्षण के दौरान कई बच्चे भोजन की प्रतीक्षा में विद्यालय परिसर के मैदान में इधर-उधर घूमते नजर आए. अधिकारियों ने इस स्थिति को भी गंभीरता से लिया और भोजन की गुणवत्ता की जांच की.
रसोईघर में गंदगी
निरीक्षण के दौरान विद्यालय के रसोईघर की स्थिति भी संतोषजनक नहीं पाई गई. भोजन तैयार करने वाले कमरे में साफ-सफाई का अभाव देखने को मिला. रसोईघर की दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे, जो स्वच्छता व्यवस्था में लापरवाही की पुष्टि कर रहे थे.
पांच के बदले दो रसोइया मिलीं
इसके अलावा, विद्यालय में पांच स्वीकृत रसोइयों के मुकाबले निरीक्षण के समय केवल दो रसोइया ही उपस्थित मिलीं. तीन रसोइया बिना किसी सूचना के अनुपस्थित पाई गईं. अधिकारियों ने रसोइयों की गैर-हाजिरी और रसोईघर की साफ-सफाई को लेकर भी सवाल उठाए हैं.
अनुशासनात्मक कार्रवाई संभव
पूरे मामले को शिक्षा विभाग ने बेहद गंभीरता से लेते हुए विद्यालय की व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाया. विभाग ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है.
13 स्वीकृत पदों के मुकाबले 10 शिक्षक उपस्थित
भोजन के अलावा जांच के दौरान विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति की भी अनियमितता सामने आई. जानकारी के अनुसार, विद्यालय में शिक्षकों के कुल 13 पद स्वीकृत हैं, लेकिन निरीक्षण के समय केवल 10 शिक्षक ही उपस्थित पाए गए और तीन शिक्षक अनुपस्थित मिले.
अनुपस्थित शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज
इस मामले में गंभीर सवाल तब खड़ा हुआ, जब अनुपस्थित शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज किए जाने की बात सामने आई. अधिकारियों ने इस पर भी प्रधानाध्यापक से जवाब मांगा है. अनुपस्थित शिक्षकों के बारे में पूछताछ करने पर बताया गया कि वे आवश्यक प्रतिवेदन जमा करने के लिए प्रखंड संसाधन केंद्र (बीआरसी) गए हुए थे.
प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण की मांग
अधिकारियों के मुताबिक निरीक्षण के दौरान उन शिक्षकों के बीआरसी जाने के संबंध में संतोषजनक प्रमाण नहीं पेश किए जा सके. ऐसे में अधिकारियों ने शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए. अब प्रधानाध्यापक को यह स्पष्ट करना होगा कि अनुपस्थित शिक्षकों की उपस्थिति किस आधार पर दर्ज की गई और उनके विद्यालय से बाहर रहने के संबंध में क्या प्रमाण उपलब्ध हैं.
690 नामांकित बच्चों में केवल 303 उपस्थित
विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति का आंकड़ा भी जांच के दायरे में आया. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बड़हरवा कला मध्य विद्यालय में कुल 690 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं, लेकिन औचक निरीक्षण के समय केवल 303 बच्चे ही उपस्थित मिले.
शैक्षणिक व्यवस्था की जांच
नामांकित बच्चों और निरीक्षण के दौरान मौजूद विद्यार्थियों की संख्या में काफी अंतर पाया गया. हालांकि, बच्चों की कम उपस्थिति के कारणों को लेकर अलग से विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अधिकारियों ने विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था और उपस्थिति से जुड़े दस्तावेजों की जांच की.
प्रधानाध्यापक से जवाब तलब
जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन कुमार गिरि ने बताया कि बड़हरवा कला मध्य विद्यालय में मध्याह्न भोजन में छिपकली मिलने और औचक निरीक्षण के दौरान अन्य अनियमितताएं सामने आने के मामले को शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया है. मामले में संबंधित प्रधानाध्यापक से 24 घंटे के भीतर साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण मांगा गया है.
समीक्षा के बाद नियमानुसार होगी कार्रवाई
अधिकारी ने बताया कि विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति, रसोइयों की गैर-हाजिरी, रसोईघर की साफ-सफाई और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता से संबंधित बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है. स्पष्टीकरण की समीक्षा के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
"विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति, रसोइयों की गैर-हाजिरी, रसोईघर की साफ-सफाई और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता से संबंधित बिंदुओं पर जवाब मांगा गया है. स्पष्टीकरण की समीक्षा के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं."-राजन कुमार गिरि, जिला शिक्षा पदाधिकारी
व्यवस्था पर सवाल
इस मामले ने सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता, शिक्षकों की उपस्थिति और बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि प्रधानाध्यापक की ओर से क्या स्पष्टीकरण दिया जाता है और जांच के बाद शिक्षा विभाग की ओर से आगे क्या कार्रवाई की जाती है.
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