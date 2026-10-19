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जीवित महिला को मृत बताकर राशन कार्ड निरस्त, मोहम्मद अकबर ने उठाए सवाल, आंकड़ों का दिया हवाला

जीवित महिला को मृत बताकर राशन कार्ड निरस्त ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कवर्धा: छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड निरस्तीकरण की प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं. जीवित महिला को मृत बताकर कार्ड निरस्त करने पर पूर्व खाद्य मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर ने जांच की मांग की. उन्होंने दस्तावेजी और वीडियो साक्ष्यों के साथ रायपुर के सुभाष नगर निवासी साकरा बानो का मामला सामने रखा.

मोहम्मद अकबर ने उठाए सवाल, आंकड़ों का दिया हवाला (ETV BHARAT CHHATTISGARH) सरकारी रिकॉर्ड में बताया मृत पूर्व मंत्री अकबर ने आरोप लगाया कि जीवित होने के बावजूद रायपुर की एक महिला को सरकारी रिकॉर्ड में मृत दर्ज कर उनका अंत्योदय राशन कार्ड निरस्त कर दिया गया. इससे महिला खाद्यान्न के अधिकार से वंचित हो गई हैं. अकबर ने कहा कि किसी जीवित महिला को सरकारी रिकॉर्ड में मृत बताकर राशन कार्ड निरस्त करना गंभीर मामला है. यह केवल रिकॉर्ड में त्रुटि नहीं, बल्कि गरीब परिवार के खाद्य सुरक्षा के अधिकार से जुड़ा प्रश्न है.