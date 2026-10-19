जीवित महिला को मृत बताकर राशन कार्ड निरस्त, मोहम्मद अकबर ने उठाए सवाल, आंकड़ों का दिया हवाला
कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर ने कहा- यह केवल रिकॉर्ड में त्रुटि नहीं, बल्कि गरीब परिवार के खाद्य सुरक्षा के अधिकार से जुड़ा प्रश्न
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 19, 2026 at 3:00 PM IST
कवर्धा: छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड निरस्तीकरण की प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं. जीवित महिला को मृत बताकर कार्ड निरस्त करने पर पूर्व खाद्य मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर ने जांच की मांग की. उन्होंने दस्तावेजी और वीडियो साक्ष्यों के साथ रायपुर के सुभाष नगर निवासी साकरा बानो का मामला सामने रखा.
सरकारी रिकॉर्ड में बताया मृत
पूर्व मंत्री अकबर ने आरोप लगाया कि जीवित होने के बावजूद रायपुर की एक महिला को सरकारी रिकॉर्ड में मृत दर्ज कर उनका अंत्योदय राशन कार्ड निरस्त कर दिया गया. इससे महिला खाद्यान्न के अधिकार से वंचित हो गई हैं. अकबर ने कहा कि किसी जीवित महिला को सरकारी रिकॉर्ड में मृत बताकर राशन कार्ड निरस्त करना गंभीर मामला है. यह केवल रिकॉर्ड में त्रुटि नहीं, बल्कि गरीब परिवार के खाद्य सुरक्षा के अधिकार से जुड़ा प्रश्न है.
आंकड़ों का दिया हवाला
अकबर ने विभागीय आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 83.33 लाख राशन कार्ड हैं, जिनमें 2 करोड़ 74 लाख 4 हजार सदस्य पंजीकृत हैं. वर्ष 2025 की अनुमानित 3.08 करोड़ आबादी के आधार पर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कवरेज लगभग 89 प्रतिशत है.
उन्होंने लोकसभा में 22 जुलाई 2026 को दिए गए उत्तर का भी जिक्र किया. कहा कि प्रदेश में वर्ष 2024 में 57 हजार 371 और वर्ष 2025 में 60 हजार 496 राशन कार्ड निरस्त किए गए. इस तरह दो सालों में कुल 1 लाख 17 हजार 867 राशन कार्ड निरस्त हुए. उन्होंने सवाल किया कि इतनी बड़ी संख्या में कार्ड निरस्त करने का आधार क्या था और क्या प्रत्येक मामले में उचित सत्यापन किया गया?
मामले की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदारों पर कार्रवाई और साकरा बानो का राशन कार्ड तत्काल बहाल होना चाहिए.- मोहम्मद अकबर, पूर्व मंत्री
पारदर्शी समीक्षा की मांग
पूर्व मंत्री ने खाद्य मंत्री से मांग की कि सभी निरस्त राशन कार्डों की पारदर्शी समीक्षा कराई जाए. साथ ही, पात्र परिवारों को राशन से वंचित होने से बचाने के लिए जवाबदेही तय की जाए. उन्होंने कहा कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि रिकॉर्ड की त्रुटियों के कारण किसी भी जरूरतमंद परिवार का खाद्य सुरक्षा का अधिकार न छीने.