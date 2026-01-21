ETV Bharat / state

बिहार में जिंदा महिला वार्ड पार्षद मृत घोषित, KYC से सामने आई बड़ी लापरवाही

बिहार के गयाजी में महिला वार्ड पार्षद को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है. उनकी विधवा पेंशन बंद हो गई है. पढ़ें

living ward councilor declared dead
जिंदा महिला वार्ड पार्षद मृत घोषित (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 21, 2026 at 3:04 PM IST

गया: बिहार के गयाजी नगर निगम के वार्ड संख्या 34 से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां की महिला वार्ड पार्षद को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है. केवाईसी अपडेट के दौरान मामला सामने आया है. पार्षद ने इसे गंभीर लापरवाही का मामला बताते हुए कार्रवाई की मांग की है.

सरकारी लापरवाही की हद: महिला वार्ड सदस्य प्रतिदिन अपने वार्ड के कार्यों में लगी रहती हैं और निगम के सरकारी कामकाज के लिए अपने हस्ताक्षर भी रोज करती हैं. वहीं प्रखंड कार्यालय की लापरवाही का आलम देखिए कि जीवित वार्ड सदस्य को मृत घोषित कर दिया है. अब वार्ड संख्या 34 की पार्षद शीला देवी प्रखंड कार्यालय का चक्कर काट रही हैं, ताकि प्रखंड कार्यालय के अधिकारी उन्हें जीवित माने.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

पेंशन बंद होने के बाद मामला उजागर: मामला तब उजागर हुआ जब शीला देवी का विधवा पेंशन बंद हो गया. शीला देवी ने बताया कि पति की मौत के बाद वह विधवा पेंशन का लाभ ले रही थीं, लेकिन जब विधवा पेंशन का राशि बैंक खाता में आना अचानक बंद हो गया है. वह कार्यालय पहुंची लेकिन वहां से उन्हें संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिला.

"घर बैठे जांच करने का यही नतीजा होता है. घर बैठे जब कर्मचारी जांच करेंगे तो लापरवाही इसी तरह उजागर होगी. मामला सिर्फ पेंशन बंद होने का नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व को ही खत्म करने का है. ऐसे लापरवाह कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए."- शीला देवी, वार्ड पार्षद, गयाजी नगर निगम

living ward councilor declared dead
वार्ड संख्या 34 की पार्षद शीला देवी (ETV Bharat)

KYC से मामला आया सामने: शीला देवी के पुत्र और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ओम यादव ने बताया कि मृत्यु घोषित होने की बात सुनकर उनकी मां भी हैरान रह गई. कार्यालय जब गए तो वहां केवाईसी करने की बात बताई गई. कार्यालय में यह नहीं बताया गया कि आप मृत घोषित हो चुकी हैं.

"जब विधवा पेंशन का लाभ लेने के लिए मैं अपनी मां को लेकर केवाईसी करने पहुंचा तो वहां मौजूद सभी कर्मचारियों की बातों को सुनकर होश उड़ गए. हमें बताया गया कि विधवा पेंशन की राशि बंद करने का कारण जांच में रिपोर्ट में लाभुक की मृत्यु होना अंकित है."- ओम यादव, शीला देवी के पुत्र

खुद को जिंदा साबित करने में जुटीं सदस्य: मृत घोषित होने के बाद वार्ड पार्षद शीला देवी खुद को जीवित साबित करने में जुटी हैं. वह संबंधित विभाग से लेकर प्रखंड कार्यालय तक गईं, जहां उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को कहा कि "लो जांच कर लो, शीला देवी खुद आई है, या उसकी आत्मा की छाया है". प्रखंड कार्यालय में शीला देवी और उनके पुत्र के सवालों का जवाब किसी भी अधिकारी और कर्मचारियों के पास नहीं था.

जांच क्या ऐसे होती है?: शीला देवी को मृत घोषित करने के बाद कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं. लोगों का कहना है कि अगर एक वार्ड प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर सरकारी कार्यालय में वैध हैं, उसको जब मृत घोषित कर दिया गया है तो फिर आम लाभुकों का क्या हाल होगा?

तीन साल पहले ही मृत घोषित: वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ओम यादव ने कहा कि उनकी मां शीला देवी को जब मृत घोषित होने का मामला उजागर हुआ, तब वह नगर प्रखंड कार्यालय पहुंचे. वहां कर्मचारी और अधिकारियों ने बताया कि 3 साल पहले ही उनकी मां की जीवित या मृत्यु होने की जांच की गई थी, उसी में पाया गया था कि शीला देवी की मौत हो चुकी है.

"तब तो और भी घोर लापरवाही का मामला है. अगर मान लें कि 3 साल पहले भी किसी लाभुक की मौत होने की पुष्टि हो गई थी, तो फिर वैसी परिस्थिति में कैसे उनके खाते में पेंशन की राशि आती रही? पेंशन की राशि तो अभी कुछ महीने पहले बंद हुई थी."-ओम यादव, शीला देवी के पुत्र

living ward councilor declared dead
शीला देवी के पुत्र और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ओम यादव (ETV Bharat)

डीएम को दिया आवेदन: पार्षद ने जिला पदाधिकारी को लिखित आवेदन दिया है और मांग की है कि "दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए. सिस्टम और पोर्टल की गड़बड़ी को भी देखा जाए. हम कोई आम घरेलू महिला नहीं थे कि मेरे बारे में जानने में परेशानी होती. हम तो प्रतिदिन अपने वार्ड में कार्य करते हैं. मेरे घर पर आए बिना जांच कैसे हुई? पूरी जांच होनी चाहिए ताकि आगे किसी और के साथ ऐसा भद्दा मजाक नहीं हो."

