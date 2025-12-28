ETV Bharat / state

कानपुर में जिंदा मरीज को मृत घोषित किया; पोस्टमार्टम के लिये थाने भेजी इन्फॉर्मेशन, जांच कमेटी गठित

एलएलआर अस्पताल के इंचार्ज डॉ. आर.के सिंह ने बताया कि जांच रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई.

एलएलआर अस्पताल
एलएलआर अस्पताल (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 28, 2025 at 8:49 AM IST

कानपुर : शहर के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित सरकारी अस्पताल हैलेट अस्पताल (गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज) में जूनियर डॉक्टरों की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. आरोप है कि एक जिंदा मरीज को मृत घोषित कर उसकी पुलिस इन्फॉर्मेशन (PI) थाने भेज दी गई. पुलिस जब पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंची, तो सभी के होश उड़ गए. मरीज जिंदा था.

एलएलआर अस्पताल के इंचार्ज डॉ. आर.के सिंह ने बताया कि, ये पूरा मामला वार्ड नंबर 12 का है, जोकि एक मरीज से संबंधित है. जैसे ही ये मामला जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला के संज्ञान में आया तो उनके द्वारा इस पूरे मामले की गहनता से जांच को लेकर एक जांच कमेटी गठित की गई है. जांच कमेटी की ओर से जो भी रिपोर्ट दी जाएगी उसके आधार पर दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

एलएलआर अस्पताल के इंचार्ज डॉ. आर.के सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

घटना अस्पताल के वार्ड नंबर–12 की है. मरीज कुछ दिनों से गंभीर हालत में भर्ती था. आरोप है कि जूनियर डॉक्टरों ने मरीज की पल्स, सांस और अन्य जरूरी पैरामीटर्स की सही तरीके से पुष्टि किए बिना ही उसे मृत घोषित कर दिया. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी कर पुलिस इन्फॉर्मेशन स्वरूप नगर थाने भेज दी गई.

सूचना मिलने के बाद स्वरूप नगर थाने की पुलिस शव लेने अस्पताल पहुंची. जैसे ही पुलिस वार्ड में पहुंची, उन्होंने देखा कि मरीज की सांसें चल रही हैं. यह देखते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया. तत्काल वरिष्ठ डॉक्टरों को सूचना दी गई और मरीज को विशेष निगरानी में रखा गया.


पुलिस को सूचना मिली कि जिस मरीज के साथ यह गंभीर घटना हुई उसे गोविंद नगर पुलिस ने अज्ञात नाम-पते के साथ इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था. परिजनों का कहना है, कि सरकारी अस्पतालों में पहले ही संसाधनों और स्टाफ की कमी है, लेकिन इस तरह की लापरवाही किसी की जान ले सकती थी.

एडीसीपी सेंट्रल अर्चना सिंह ने बताया कि पीआई मिलने के बाद पुलिस शव लेने पहुंची थी, लेकिन मरीज के जीवित होने की जानकारी मिलते ही उन्होंने अस्पताल प्रशासन को सूचित किया है. पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है. यदि आवश्यक होगा तो संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.


