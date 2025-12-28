ETV Bharat / state

कानपुर में जिंदा मरीज को मृत घोषित किया; पोस्टमार्टम के लिये थाने भेजी इन्फॉर्मेशन, जांच कमेटी गठित

एलएलआर अस्पताल ( Photo credit: ETV Bharat )