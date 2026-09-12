देवघर में एक साल से नहीं खरीदी गई पशुओं की दवा, इलाज के लिए बाजार पर निर्भर पशुपालक
देवघर में पशुओं का इलाज दवाओं की कमी से प्रभावित हो रहा है. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : September 12, 2026 at 8:29 PM IST
देवघर: राज्य में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का दावा सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नजर आ रहा है. देवघर में दवाओं की कमी से पशुओं का इलाज प्रभावित हो रहा है. पशुपालन विभाग में पिछले करीब एक वर्ष से पशुओं के लिए जरूरी दवाओं की खरीद नहीं होने का मामला सामने आया है. इसका सीधा असर जिले के पशुपालकों पर पड़ रहा है.
पशुओं के सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त दवा नहीं मिलने के कारण पशुपालकों को बाजार से महंगे दाम पर दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं. देवघर के पशु अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचने वाले पशुपालकों का कहना है कि कई प्रखंड और ग्रामीण स्तर के अस्पतालों में पशुओं की सामान्य बीमारियों की दवा तक उपलब्ध नहीं रहती. कई बार कृमि जैसी सामान्य बीमारी के इलाज के लिए भी पशुपालकों को बाहर से दवा खरीदनी पड़ती है. जिला अस्पताल पहुंचने के बाद भी जरूरत की कई दवाएं सरकारी स्तर पर उपलब्ध नहीं होने के कारण बाजार से खरीदनी पड़ती हैं.
प्रखंड के अस्पतालों में दवाएं नहीं
जिले के अलग-अलग इलाकों से बड़ी संख्या में पशुपालक अपने बीमार पशुओं को लेकर देवघर के जिला वेटरनरी अस्पताल पहुंच रहे हैं. पशु अस्पताल के चिकित्सक डॉ. अनिल तिवारी के मुताबिक, प्रखंड और ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में दवाओं की कमी के कारण छोटी-छोटी बीमारियों के इलाज के लिए भी पशुपालक जिला अस्पताल का रुख कर रहे हैं. इससे जिला अस्पताल पर अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है.
जिलेभर से प्रतिदिन 100 से अधिक पशुपालक अपने बीमार पशुओं को लेकर जिला स्थित पशु चिकित्सालय पहुंचते हैं. इनमें कई ऐसे मामले भी होते हैं जिनका इलाज स्थानीय स्तर के अस्पतालों में ही संभव है, लेकिन दवा उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल जाना पड़ता है.
बाहर से इंजेक्शन और दवा खरीदने की मजबूरी
पशुपालकों का कहना है कि कैल्शियम स्प्रे से लेकर कई जरूरी और महंगे इंजेक्शन तक उन्हें निजी दुकानों से खरीदने पड़ रहे हैं. आर्थिक रूप से कमजोर पशुपालकों के लिए यह अतिरिक्त खर्च काफी भारी पड़ रहा है.
कुछ पशुपालकों ने कहा कि महंगी दवाएं खरीदने में असमर्थता के कारण उनके पशुओं की मौत तक हो गई. पशुपालकों का सवाल है कि जब पशुओं के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल मौजूद हैं, तो वहां जरूरी दवाएं उपलब्ध क्यों नहीं हैं? आखिर पिछले एक वर्ष से दवाओं की खरीद नहीं होने की वजह क्या है और इसका जिम्मेदार कौन है?
क्या कहते हैं जिला पशुपालन पदाधिकारी
जिला पशुपालन पदाधिकारी धनंजय कुमार ने भी दवाओं की कमी की वजह से पशुपालकों को हो रही परेशानी को स्वीकार किया है. उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से दवाओं की कमी के कारण काफी दिक्कतें हो रही हैं और कई बार पशुपालकों को अस्पताल से वापस लौटना पड़ता है. उन्होंने बताया कि समस्या के समाधान के लिए राज्य स्तर के अधिकारियों से लगातार संपर्क किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द जिले में महत्वपूर्ण दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके.
अब सवाल यह है कि पशुओं के इलाज के लिए जरूरी दवाओं की खरीद एक साल से क्यों नहीं हुई और जब तक दवाओं की आपूर्ति नहीं होती, तब तक आर्थिक रूप से कमजोर पशुपालकों को महंगी दवाएं खरीदने से राहत कैसे मिलेगी?
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