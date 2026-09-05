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बाढ़ के बाद पशुपालकों और किसानों को भारी नुकसान, चित्रकूट में तबाही, मिर्ज़ापुर में डीएम ने किया दौरा

बाढ़ की वज़ह से हज़ारों किसानों की फसल बर्बाद हो गई. इस त्रासदी में सैकड़ों बकरियां और अन्य जानवर भी मारे गए हैं.

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पीलीभीत में आई बाढ़ ने किसानों और पशुपालकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 12:47 PM IST

6 Min Read
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चित्रकूट / मिर्ज़ापुर: प्रदेश के कई जिलों में आई बाढ़ ने किसानों और पशुपालकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. खेतों में पानी भरने से तिल, मूंग, उड़द और अरहर की फसलें बर्बाद हो गईं.

चित्रकूट के किहुनिया में सात ग्रामीणों की सैकड़ों बकरियां मर गईं, जबकि कई बीमार हैं. जारोमाफी सहित कई गांवों में फसल बह गई. पीड़ितों ने मुआवज़े की मांग की है.

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फसल और पशुओं की तबाही के बाद मायूस किसान. (ईटीवी भारत)

चित्रकूट में लगातार बारिश के बाद आई बाढ़ ने सड़क, पुलिया, बांध और विद्युत व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के साथ ही किसानों और पशुपालकों की कमर तोड़ दी है. बाढ़ का पानी खेतों में घुसने से तिल, उड़द, मूंग और अरहर जैसी खरीफ फसलों को भारी नुकसान हुआ है.

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बाढ़ और बर्बादी के बीच पिसता किसान. (ईटीवी भारत)

वहीं जंगल किनारे बसे आदिवासी परिवारों के सामने भी आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आदिवासी परिवार बकरी पालन पर निर्भर हैं. ये परिवार 100 से 150 तक बकरियां पालकर जंगलों में चराते हैं, और ज़रूरत के समय उन्हें बेचकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं.

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बाढ़ से सड़कों पर गुजारा करती बकरियां. (ईटीवी भारत)

ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में खेती सीमित है. पथरीली ज़मीन और सिंचाई के पर्याप्त संसाधन न होने के कारण बकरी पालन ही उनकी आय का प्रमुख ज़रिया है.

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बीमार बकरी की तकलीफ़ देखती महिला. (ईटीवी भारत)

बाढ़ से सैकड़ों बकरियों की मौत

किहुनिया गांव के एक मजरे की बेलपतिया और पार्वती समेत अन्य महिलाओं ने बताया कि पहले वे 100 से 200 बकरियों के झुंड को जंगल में चराने ले जाती थीं, लेकिन बाढ़ और बारिश के बाद कई बकरियां मर गईं. अब कई परिवारों के पास महज़ 50-60 बकरियां ही बची हैं और उनमें भी कई बीमार हैं.

ग्रामीणों के मुताबिक बेलपतिया की 12, कोदू की 7, छोटे की 6, मोहन की 10, पार्वती की 5, शंखा की 3 और मोती की 10 बकरियां बाढ़ के दौरान मर गईं.

उनका कहना है कि आसपास के लगभग सभी गांवों में पशुपालकों को इसी तरह का नुकसान हुआ है.

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कुदरत का क़हर. सड़क पर बुरे दौर से गुजर रही बकरियां. (ईटीवी भारत)

खड़ी फसल हो गई बर्बाद

वहीं जारोमाफी गांव के किसान अरुण गौतम ने बताया कि उन्होंने 20 बीघे में मूंग, उड़द और धान की फसल बोई थी. बाढ़ के तेज बहाव में मूंग और उड़द की फसल पूरी तरह बह गई.

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बाढ़ से किसानों की बर्बाद हुई फसल. (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि ख़रीफ़ की फसल बेचकर रबी की बुवाई के लिए बीज, खाद और बुवाई का खर्च निकाला जाता था, लेकिन अब सब नष्ट हो गया है. ऐसे में घर का सामान बेचकर रबी की फसल की तैयारी करनी पड़ेगी.

अमचुरनेरूवा के किसान राजपाल ने बताया कि मूंग और उड़द की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, जबकि धान का आधे से अधिक खेत बाढ़ की चपेट में आ गया. किसानों और पशुपालकों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता और फसल-पशु नुकसान का उचित मुआवज़ा देने की मांग की है.

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बाढ़ से किसानों की सैकड़ों बीघे की फसल बर्बाद. (ईटीवी भारत)

वहीं चित्रकूट के कृषि अधिकारी जे एल गुप्ता ने बताया कि उन्होंने बाँदा से सटे चित्रकूट सुदिन गांव में निरीक्षण किया है, जहां तिल की खेती 75% तक बर्बाद हो गई है. वहीं ज्वार-बाजरा को 40% का नुकसान हुआ है.

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बाढ़ और बर्बादी के बीच किसानों की फसल चौपट. (ईटीवी भारत)

उन्होंने आगे कहा कि राजापुर के पहाड़ी विकास खंड में 48 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, तो राजापुर की तहसील रामनगर में 7 गांव, कर्वी के पहाड़ी में 14 गांव और अकेले कर्वी में 43 गांव प्रभावित हैं.

वहां मऊ और मानिकपुर के 14 -14 गांव प्रभावित हैं, जहां धान की फसलों को, तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर रबी की फसलों को नुकसान हुआ है.

उन्होंने कहा कि कृषि विभाग, राजस्व और कृषि बीमा अधिकारियों द्वारा संयुक्त रिपोर्ट आने के बाद क्षति का आकलन कर किसानों को उनके फसलों में हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति के आर्थिक मदद का आश्वासन दिया है.

मिर्ज़ापुर में जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का नाव से लिया जायजा

मिर्जापुर जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने शुक्रवार को चुनार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. सबसे पहले वह चुनार नगरपालिका क्षेत्र के मोहल्ला जगदीशपुर उर्फ टम्मलगंज पहुंचे. वहां लगाए गए स्वास्थ्य शिविर में उन्होंने मरीजों के स्वास्थ्य जांच की जानकारी ली.

जिलाधिकारी ने दवाओं की उपलब्धता और मरीजों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली और चिकित्सक को निर्देश दिया कि बाढ़ के दौरान होने वाली बीमारियों को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाए.

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मिर्ज़ापुर में जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का नाव से लिया जायजा. (ईटीवी भारत)

इसके बाद जिलाधिकारी ने समसपुर गांव स्थित बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण किया. उन्होंने उपजिलाधिकारी अनेग सिंह को निर्देशित करते हुए कहा कि बाढ़ से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न होने पाए यदि कोई समस्या आती है, तो तत्काल सूचना दी जाए और बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद की जाए.

उन्होंने बाढ़ चौकी पर तैनात कर्मचारियों की उपस्थिति और राहत सामग्री की भी जानकारी ली जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि बाढ़ से प्रभावित प्रत्येक परिवार तक राहत सामग्री पारदर्शी तरीके से पहुंचाई जाए. और निर्देशित किया कि प्रभावित क्षेत्रों में नज़र बनाए रखें उन्होंने कहा कि यदि कोई समस्या होती है, तो तत्काल समाधान कराया जाए. कहा कि आपदा की इस घड़ी में जिला प्रशासन हर नागरिक के साथ पूरी मुस्तैदी से खड़ा है.

जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित गांवों में पशुओं के लिए हरे व सूखे चारे तथा आवश्यक टीकों की व्यवस्था तत्काल कराई जाए. इसके साथ ही रात के समय बाढ़ चौकियों और राहत शिविरों में पर्याप्त प्रकाश (लाइटिंग) और नावों की सुरक्षा के उचित प्रबंध किए जाएं, ताकि ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो.

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मिर्ज़ापुर में जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का नाव से लिया जायजा. (ईटीवी भारत)

उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए स्पष्ट कहा कि बाढ़ क्षेत्र में राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

निरीक्षण के दौरान उनका ध्यान लटक रहे एचटी लाइन के जर्जर तारों पर पड़ा, इसे गंभीरता से लेते हुए उन्होंने तत्काल अधिशासी अभियंता विद्युत को फोन कर जर्जर तारों को दुरुस्त कराने का निर्देश दिया, ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके.

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