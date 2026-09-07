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यूपी में पशुओं का होगा बीमा, केवल 15% प्रीमियम पर मिलेगी पॉलिसी, 85% खर्च उठाएगी सरकार

पशुधन मंत्री ने बीमा कंपनियों के अधिकारियों के साथ की बैठक. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में पशुओं का बीमा होगा. ‘मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना’ को वित्तीय वर्ष 2026-27 में लागू करने के लिए सोमवार को पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में बीमा कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई. मंत्री ने सुझाव दिया कि बीमा प्रीमियम कम रखा जाए, जिससे पशुपालकों पर न्यूनतम आर्थिक बोझ पड़े और अधिक से अधिक पशुओं को बीमा सुरक्षा मिल सके. बीमा कराने से लेकर क्लेम प्राप्त करने तक की पूरी प्रक्रिया सरल, सुविधाजनक और पारदर्शी होनी चाहिए. अनावश्यक तकनीकी औपचारिकताओं के कारण वास्तविक दावों को अस्वीकार न किया जाए. क्लेम का भुगतान समय से और निष्पक्ष तरीके से किया जाए. जनपद स्तर पर पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने और पॉलिसी संबंधी जानकारी पशुपालकों को तत्काल उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए. पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि योजना में राज्य सरकार की 85 प्रतिशत और लाभार्थी की सिर्फ 15 प्रतिशत सहभागिता होगी. उन्होंने बीमा कंपनियों को एक, दो और तीन वर्ष की अवधि के विकल्प उपलब्ध कराने और राज्य सरकार की योजनाओं व डेयरी उन्मुख योजनाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. विशेष रूप से नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना, मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना और नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के लाभार्थियों के क्रमशः दो, 10 और 25 स्वदेशी गायों के बीमा को प्राथमिकता देने को कहा. योजना के तहत बड़े पशुओं में स्वदेशी/संकर दुधारू एवं भारवाहक पशु और छोटे पशुओं में सूकर, बकरी और भेड़ शामिल होंगे. एक परिवार के लिए 25 बड़े पशु इकाई तक बीमा कवरेज का प्रावधान है. एक बड़े पशु इकाई को 10 छोटे पशु इकाई के बराबर माना गया है. बैठक में पशुओं के अधिकतम मूल्य के संबंध में वर्गीकृत नस्ल की भैंस के लिए 75 हजार रुपये, गाय के लिए 65 हजार रुपये और छोटे पशुओं के लिए 6,500 रुपये तक के अधिकतम मूल्य पर भी चर्चा हुई. मंत्री ने कहा कि योजना की सफलता के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ गांव स्तर तक पहुंच सुनिश्चित की जाए, जिससे कोई भी पात्र पशुपालक जानकारी के अभाव में योजना से वंचित न रहे. मोबाइल वेटेरिनरी यूनिट की एंबुलेंस पर योजना से संबंधित प्रमुख बिंदुओं के स्टिकर लगाने के निर्देश दिए गए. योजना शुरू होने के बाद इसकी प्रगति की मासिक समीक्षा शासन स्तर पर की जाएगी.