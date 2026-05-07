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पशुपालकों ने गिनाई तमाम समस्याएं, कब धरातल पर मिलेगी बेहतर सुविधाएं

उत्तराखंड के पशुपालकों की समस्याएं अपार, किसानों को कई तरह की समस्याओं का करना पड़ रहा सामना, ईटीवी भारत पर साझा की समस्याएं

Problems of Animal Husbandry in Uttarakhand
पशुपालकों की समस्याएं (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 7, 2026 at 6:35 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में किसानों की आय को बढ़ाने पर जोर दे रही है. जिसके तहत पशुपालकों, दुग्ध पालकों और मत्स्य पालकों के लिए तमाम योजनाओं का संचालन कर रही है. ताकि, किसानों की आय को बढ़ाने के साथ ही उत्पादन भी बढ़ाया जा सके. हालांकि, पशुपालकों, दुग्ध पालकों और मत्स्य पालकों से जुड़े किसानों को तमाम समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है.

जिसमें उनके उत्पादों की बिक्री के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म के साथ ही अन्य सुविधाएं बेहतर ढंग से उपलब्ध न हो पाना शामिल है. जबकि, सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है. ऐसे में किसानों को किन-किन समस्याओं का करना पड़ रहा है सामना, समस्याओं के निदान को क्या है सरकार की रणनीति? इससे आपको रूबरू करवाते हैं.

देहरादून में पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों एवं मत्स्य पालकों के साथ संवाद: पशुपालन के क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार भले ही तमाम योजनाओं का संचालन कर रही हो, लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि धरातल पर पशुपालकों को इसका भरपूर लाभ नहीं मिल पा रहा है. दरअसल, देहरादून में आयोजित पशुपालकों, मत्स्य पालकों और दुग्ध उत्पादकों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से संवाद कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के तमाम विषयों से किसान शामिल हुए.

Problems of Animal Husbandry in Uttarakhand
पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों एवं मत्स्य पालकों के साथ संवाद (फोटो- ETV Bharat)

किसानों ने रखी अपनी समस्या: इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में संचालित योजनाओं की जानकारी भी किसानों को दी. कि किस तरह से सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है, लेकिन कार्यक्रम में शामिल हुए तमाम पशुपालकों ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए अपनी समस्याओं को बताया.

"मैं लंबे समय से पशुपालन का काम कर रहा हूं, लेकिन जो दुधारू गाय हैं, उसमें से 30 फीसदी गायों में थनैला (Mastitis) की बीमारी काफी ज्यादा हो रही है. इस बीमारी से ग्रसित गाय के इलाज के लिए डॉक्टर्स नहीं मिल पाते हैं. ऐसे में जब वो बड़े पशु चिकित्सालय में जाते हैं, वहां पर गाय को उठाने के लिए कोई उपकरण नहीं मिलता है."- दिवाकर चमोली, पशुपालक, देवीपुर गांव

"हाथों से ही इन भारी भरकम गायों को उठाना पड़ता है. जिसके चलते इस बीमारी की वजह से तमाम गायों की मौत हो जाती है. इतना ही नहीं कई बार गायों के इलाज के लिए आश्रम में भी भेजा जाता है, जिसके लिए आश्रम की ओर से 5000 लिए जाते हैं."- दिवाकर चमोली, पशुपालक, देवीपुर गांव

इसके अलावा दिवाकर चमोली ने बताया कि 'ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भाधान में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन एक्सपायर होती है. इतना ही नहीं सरकारी पशु चिकित्सालय होने के बाद भी पशुओं के इलाज के लिए उनसे पैसे लिए जाते हैं. इसके अलावा पहले पशु चिकित्सालय में सांड होते थे, लेकिन अब वहां सांड नहीं रखे जा रहे हैं.'

उन्होंने आगे बताया कि 'कई बार इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन गर्भ खराब हो जाता है, फिर सफाई करवाना पड़ता है और फिर उसके लिए 700 से 1000 रुपए देने पड़ते हैं. गर्भाधान का इंजेक्शन एक्सपायर होने की वजह से दो-दो बार इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, तब जाकर के गाय का गर्भ रुकता है. ऐसे में पशु चिकित्सालयों के डॉक्टर को ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के जांच के लिए भी जाना चाहिए.' वहीं, देहरादून के नयागांव के पशुपालक अनुराग सुंदरियाल ने भी अपनी समस्या रखी.

"राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी पर सामान, साइलेज, भूसा मिलना चाहिए, उस पर सरकार का कोई नियम नहीं है. क्योंकि, पर्वतीय क्षेत्रों में साइलेज, 3 रुपए किलो मिल रहा है. जबकि, देहरादून में 7 से 8 रुपए प्रति किलो मिल रहा है."- अनुराग सुंदरियाल, पशुपालक, नयागांव, देहरादून

"वर्तमान समय में भूसा का दाम 1000 रुपए प्रति क्विंटल है. हालांकि, सरकार इस बात को कह रही है कि सब्सिडी पर चारा उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन चारा सब्सिडी पर सिर्फ उन्हें ही दिया जा रहा है, जो आंचल को अपना दूध दे रहे हैं."- अनुराग सुंदरियाल, पशुपालक, नयागांव, देहरादून

इसके अलावा अनुराग सुंदरियाल ने बताया कि मवेशियों को इलाज तो मिल जाता है, लेकिन डॉक्टर्स ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम आते हैं. उनके बछड़े के पैर में चोट लगी थी, जिसको 2 महीने से ट्रांसपोर्ट नगर ले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक बछड़े के पैर में प्लास्टर नहीं लग पाया है. वहीं, टिहरी गढ़वाल के रहने वाले पशुपालक सूरज रावत ने भी अपनी पीड़ा रखी.

"पर्वतीय क्षेत्रों में पशुओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती चारापत्ती लाना है. क्योंकि, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क मार्ग चढ़ाई, ढलान और संकरे हैं, जिसके चलते उन्हें चारापत्ती लाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में मौजूद आवारा पशु भी फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं. हालांकि, धीरे-धीरे पशुपालन के क्षेत्र में सुधर आना शुरू हो गया है."- सूरज रावत, पशुपालक, टिहरी गढ़वाल

चमोली के रहने वाले कुक्कुट पालन संजय पवार ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में कुटकुट पालन एक बड़ी चुनौती है. खासकर सर्दियों के दौरान मुर्गियों के बच्चे मर जाते हैं. ऐसे में उनका बचाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. हालांकि, जब उन्हें राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी मिली तो उन्होंने योजनाओं का लाभ भी लिया. कुक्कुट पालन के लिए जरूरत होने वाले चारे और दवाइयां की जरूरत वो बाहर से पूरी कर ले रहे हैं.

Uttarakhand Trout Fish
उत्तराखंड की ट्राउट मछली (फोटो सोर्स- Uttarakhand Fisheries Department)

वहीं, किसानों की समस्याओं के सवाल पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अपना बयान दिया है. उन्होंने कहा कि,

"कमियां हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कमियां नहीं रहेगी और उसके बाद इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे. किसानों की समस्याओं को दूर किया जाएगा. हालांकि, मार्केटिंग एक बहुत बड़ी समस्या है. प्रदेश में ट्राउट फिश का प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है, जिसकी मार्केटिंग के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. ऐसे में उसके एक्सपोर्ट के तरफ ध्यान देना होगा."- सौरभ बहुगुणा, कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड

उन्होंने बताया कि हाल ही में जब दुबई गल्फ फूड फेस्टिवल में गए थे, उस दौरान वहां के एक्सपोर्टर्स ने उत्तराखंड के ट्राउट फिश को पसंद किया है. ऐसे में उसके एक्सपोर्ट के लिए कागजी कार्रवाई चल रही है. साथ ही बताया कि नेपाल से 5 टन फिश का ऑर्डर मिला है. जहां जल्द ही सप्लाई शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रोडक्शन बढ़ रहा है. ऐसे में आईटीबीपी के साथ एसएसबी और आर्मी के साथ ही समझौता करने पर काम कर रहे हैं. ताकि, पशुपालकों को राहत दी जा सके.

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