बनारस के बाजारों में कौड़ियों के भाव बिकती वनवासियों की मेहनत: बनारसी पान को महका रहा है गुमनाम हाथों का जोर
पढ़िए राज किशोर के संपादन के साथ संवाददाता प्रतिमा तिवारी की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 12:55 PM IST|
Updated : September 17, 2026 at 1:01 PM IST
वाराणसी: बनारस के पान का स्वाद देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है. बनारस आने वाला हर शख्स इस स्वाद का दीवाना है और लोग इसे अपने साथ कोसों दूर तक पैक करवाकर ले जाते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस हरे-भरे पत्ते में इस शाही स्वाद को पैक किया जाता है, उसकी खुद की कहानी कितनी अनकही है? वो पत्ता जो पान के स्वाद को हफ्तों तक ताजा रखता है, आखिर कहां से आता है? शायद आप नहीं भी जानते होंगे. बनारसी पान की ये चमक दरअसल पूर्वांचल के घने जंगलों से निकलती है. रोज भोर के अंधेरे में, अपनी जान जोखिम में डालकर पत्तों को बीनने वाले वो आदिवासी... जो मिलों का सफर तय कर ट्रेन और बस के जरिए बनारस के 'पानदरीबा' बाजार पहुंचते हैं. जमाना बदल गया, तकनीक बदल गई, लेकिन आज भी बनारसी पान की साख और इन आदिवासियों के घर का चूल्हा, दोनों इसी एक अदृश्य डोर से बंधे हैं.
पहाड़ों पर मजदूरी: जब हम और आप सुबह की चाय की चुस्की ले रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड के ग्रामीण अंचलों में कुछ हाथ जंगलों और पथरीली पगडंडियों पर रेंग रहे होते हैं. ये हाथ उन वनवासी परिवारों के होते हैं, जिनकी सुबह किसी दफ्तर या कारखाने में नहीं, बल्कि सूने जंगलों में महुआ और सखुआ के पत्तों को तलाशते हुए होती है.
बाजार में लाचारी!: जिस बनारसी पान के स्वाद और उसकी पैकेजिंग की चर्चा पूरी दुनिया में है, उसके पीछे की हकीकत बेहद कड़वी है. एक आदिवासी जब अपनी लाठी के सहारे पहाड़ियों पर चढ़ते हैं, तो उनका मकसद सिर्फ पत्ता बीनना नहीं, बल्कि अपने परिवार की दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करना होता है लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हाड़-तोड़ मेहनत की कीमत उन्हें क्या मिलती है? पूरे 7 से 10 दिन जंगलों में भटकना, पत्तों को चुनना, फिर हफ्तों तक उन्हें सुखाकर साफ करना और उसके बाद बनारस के बाजार में आकर बिक्री के लिए 3 से 4 दिन का अंतहीन इंतजार करना... इस पूरे 15 दिनों की तपस्या के बाद उनके हिस्से में आते हैं बमुश्किल 1000 से 1500 रुपये! यानी एक दिन की दिहाड़ी ₹100 भी नहीं.
जन्म के बाद से ही इस काम में लगी हुई हूं और लगातार इस काम को करती हूं इस काम में बस इतना फर्क है कि पहले यहां ₹2 का यह बंडल बिकता था और आज 10 से ₹15 में बिकता है लेकिन फर्क यह है कि पहले ज्यादा बंडल बिकता था लेकिन आज 4 से 5 दिन में ही मुश्किल से 30 से 40 बंडल बिक पाता है. अब लोग प्लास्टिक के पत्तल का प्रयोग ज्यादा करते हैं और पत्तों का प्रयोग बहुत कम होने लगा है. सिर्फ पान के लिए और बकरी को खिलाने में ही इनका प्रयोग होता है. यह ज्यादातर महुआ के पत्ते होते हैं.- उर्मिला, वनवासी
मेहनत पहाड़ों जैसी, दाम कौड़ियों के भाव!: जिस बनारसी पान की पैकेजिंग की तारीफ पूरी दुनिया करती है, उसे बनाने वाले ये मजदूर आज पूरी तरह टूट चुके हैं. इनकी मेहनत के बदले इतनी कम कमाई होती है कि ये अपने बच्चों को दो वक्त की रोटी तो दे पा रहे हैं, लेकिन एक अदद अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे. वनवासियों की आंखों में सिर्फ अपने काम की थकान नहीं है, बल्कि इस बात का दर्द है कि शिक्षा के अभाव में उनके बच्चे भी इसी फुटपाथ पर अपना भविष्य तलाशने को मजबूर होंगे. वाराणसी की गोलगड्डा और पानदरीबा में हर दिन सुबह 4:00 बजे से लेकर सुबह 10:00 तक और फिर शाम को 4:00 से लेकर के रात के 8:00 तक यह बाजार चलता है. जहां बनारस में आसपास के लोग आकर अपने जरूरत के अनुसार पत्तों को खरीदते हैं.
अब थक चुके हैं. वोट देते हैं लोग, वोट मांगने आ जाते हैं लेकिन कोई रोजगार या काम नहीं देता. इस काम में पैसा ही नहीं है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके. यहां हम लोग आते हैं तीन दिन चार-चार दिन रहते हैं यही खाना बनाते हैं और हमारे बच्चे भी यही यहां वहां घूमते हैं. ना हम उनको पढ़ा पाते हैं ना उनको अच्छा आदमी बन पाते हैं और हमारा काम ऐसा है कि इसमें उनका भविष्य भी नहीं है. हमारी बस इतनी ही मांग है कि सरकार अब हमारे बारे में सोचें कि हम सिर्फ वोट का ही जरिया नहीं हैं.- मोहन, वनवासी
पान की दुकानों ने पकड़ रखा है डोर: शादी-ब्याह से लेकर बड़े-बड़े आयोजनों तक, जिस प्लास्टिक और थर्माकोल ने पारंपरिक दोने-पत्तलों को हमारे घरों से बाहर का रास्ता दिखा दिया, उसी दौर में बनारस की छोटी-छोटी पान की दुकानों ने इस सदियों पुरानी परंपरा का हाथ थाम रखा है. अगर आज पान की दुकानें इन पत्तों की डोर न थामतीं, तो शायद जंगलों से आने वाला यह हुनर और संस्कृति कब की दम तोड़ चुकी होती.
परंपराएं सिर्फ चकाचौंध से नहीं बचतीं, उन्हें बचाने वाले इन इंसानी हाथों को भी सम्मान और संबल की जरूरत है. वनवासियों को आज भी उम्मीद है कि सरकार और समाज, दोनों इन गुमनाम चेहरों की पुकार को सिर्फ एक 'वोट' नहीं, बल्कि एक जिन्दगी के रूप में देखेंगे.
(इस खबर को सोशल मीडिया पर जरूर साझा करें)
यह भी पढ़ें: महादेव की नगरी में 'अखंड सौभाग्य की देवी': जानिए तीज पर क्यों खास है काशी के मंगला गौरी मंदिर का दर्शन
यह भी पढ़ें: उदास विरासत: मेरठ की वह 150 साल पुरानी लाइब्रेरी,जहां के पाठक टैगोर,विवेकानंद,जिन्ना और गांधी जैसी शख़्शियत थे