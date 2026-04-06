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अंबेडकरनगर में कुपोषण मुक्त अभियान शुरू, 7500 बच्चों की संवरेगी जिंदगी

अंबेडकरनगर में कुपोषण मुक्त अभियान शुरू. ( ETV Bharat )

अंबेडकरनगर: जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में कुपोषण मुक्त अंबेडकरनगर विषयक कार्यशाला आयोजित की गई. कार्यशाला में जनपद के सभी 9 विकास खंडों में चिन्हित कुल 1665 सैम (गंभीर कुपोषित) एवं 5866 मैम (मध्यम कुपोषित) बच्चों की स्थिति एवं उन्हें सुपोषित श्रेणी में लाने संबंधित रणनीति के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई. जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि आगामी तीन माह में आकांक्षी विकास खंड भियांव, भीटी एवं टांडा को कुपोषण मुक्त किया जाए तथा अगले एक वर्ष में सम्पूर्ण जनपद को कुपोषण मुक्त बनाया जाएगा. प्रथम चरण में चयनित विकास खंडों के 409 बच्चों को कुपोषण श्रेणी से बाहर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके लिए तीनों आकांक्षी विकास खंडों में लगभग 200 अधिकारियों द्वारा दो-दो बच्चों को गोद लेकर उनके स्वास्थ्य में सुधार हेतु योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा. उन्होंने निर्देशित किया कि संबंधित अधिकारी नियमित रूप से बच्चों के घरों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों का भ्रमण कर आयु, लंबाई एवं वजन के अनुसार उनकी प्रगति की साप्ताहिक मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें. साथ ही, आईसीडीएस योजना के अंतर्गत सैम बच्चों को दिए जा रहे दोगुना पोषाहार एवं अतिरिक्त पोषण पोटली का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक बच्चे का समय से टीकाकरण कराया जाए तथा बुधवार को आयोजित वीएचएनडी सत्र में स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया जाए. जिलाधिकारी ने कुपोषण उन्मूलन को सामाजिक दायित्व बताते हुए आंगनबाड़ी, आशा, एएनएम, कोटेदार एवं ग्राम प्रधानों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि संबंधित आशा कार्यकर्ता इन चिन्हित बच्चों के घरों का नियमित भ्रमण करें. साथ ही, आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिकाओं को सुदृढ़ बनाने तथा अभिभावकों को पोषण संबंधी जानकारी देकर बच्चों को संतुलित आहार उपलब्ध कराने के लिए जागरूक करने पर विशेष बल दिया.