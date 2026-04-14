ETV Bharat / state

सावधान! 30 की उम्र पार कर चुके हैं तो इन चीजों का रखें विशेष ध्यान, नहीं तो लिवर की समस्या के हो सकते हैं शिकार

ICMR/RCMR केंद्र के निदेशक डॉ हरिशंकर जोशी और शोध वैज्ञानिक डॉ. अशोक पाण्डेय का कहना है कि बिना ब्लड जांच या अन्य प्रक्रिया से हम इस बीमारी का पता लगाने में सफल होंगे. यह शोध इसलिए भी बेहद जरूरी हो गया है क्योंकि कब इंसान इसकी चपेट में आकर लीवर सिरोसिस और उसके फेलियर का शिकार हो जाएं पता नहीं चलता. इन्होंने कहा कि पहले जो मानक तय थे इसकी जांच के उसमें 30 के पार उम्र में कमर 90 सेमी और वजन-लंबाई में अगर संतुलन नहीं है तो लिवर की समस्या का इंसान शिकार हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार का लोगों का आजकल खान पान और जीवनशैली हो गई है वह इस बीमारी की तरफ ले जाने में रास्ता बना दे रही है.

गोरखपुर: वर्तमान समय में बदलती जीवनशैली, अनियमित दिनचर्या और गलत खान-पान समेत अन्य कारणों की वजह से फैटी लिवर की समस्या और रिपोर्ट आम हो गई है. सामान्यत: माना जाता है कि जो लोग एल्कोहल लेते हैं, वही इसकी चपेट में आते हैं, लेकिन अब शुद्ध शाकाहारी खान-पान और बेहतर जीवन शैली वाले भी इसकी चपेट में बहुतायत हैं. ऐसे में इस विषय पर शोध करने और एक टूल विकसित करने में गोरखपुर का क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान (RMRC) जुट हुआ है, जो "नान एल्कोहलिक" पीड़ितों को आधार बनाकर रिसर्च कर रहा है. जिसका केंद्र लखनऊ का नगराम सीएचसी क्षेत्र बना है, जहां सबसे ज्यादा ऐसे केस रिपोर्ट किए गए है. जिनमें 1750 लोग इस शोध और जांच में शामिल हैं.

डॉक्टर पांडेय ने बताया कि यह शोध कार्य लखनऊ के नगराम सीएससी क्षेत्र में इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि वहां शाकाहारी भोजन करने वाले करीब 1750 लोग फैटी लिवर के शिकार हुए हैं. राम मनोहर लोहिया के प्रोफेसर अरविंद सिंह के साथ मिलकर गोरखपुर का आईसीएमआर और RMRC सेंटर इस शोध कार्य को कर रहा है, जिसमें कुल सात प्रमुख बिंदुओं को निर्धारित करके इसकी जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है. आयुष्मान केंद्र हो या सीएचसी यहां पर आशा-एनम वर्कर आने वाले मरीजों के कमर की नाप के साथ, उसके उम्र और लंबाई और वजन के गुणांक को तो शोध रिकॉर्ड में शामिल कर ही रही हैं, साथ ही मरीज की वर्तमान की स्वास्थ्य हिस्ट्री, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन, खान-पान, दिनचर्या, कमर और हिप का अनुपात, प्रतिदिन और साप्ताहिक एक्सरसाइज में टहलने आदि का विवरण जुटाया जा रहा है. जिसके आधार पर बिना जांच के यह तय हो जाएगा कि इंसान फैटी लिवर का शिकार है की नहीं. आईसीएमआर केंद्र के निदेशक डॉ हरिशंकर जोशी कहते हैं कि इस शोध कार्य में प्रोफेसर अरविंद और डॉ. एके पांडेय समेत 10 वैज्ञानियों के साथ वह भी शामिल हैं. इस केंद्र का बेहतर रिसर्च का परिणाम रहा है कि इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारी का खात्मा गोरखपुर क्षेत्र से हुआ है. अब हम फैटी लीवर जैसी समस्या के समाधान में भी बेहतर परिणाम दे जाएंगे ऐसा शोध कार्य से दिखाई पड़ रहा है. यह शोध कार्य लगभग 70% पूर्ण हो चुका है.

फैटी लिवर के मरीज को पहचानने में कारगर होगा यह टूल

डॉ पांडेय कहते हैं कि यह शोध कार्य प्रीवेंटिव हेल्थ केयर के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकता है. संक्रमण और जीवन शैली से जुड़े हुए कारक शरीर में बड़े सूजन का कारण बनते हैं. जिसका असर लीवर पर पड़ता है और लिवर को बचाना स्वस्थ शरीर के लिए बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि विभिन्न मानकों से प्राप्त आंकड़ों और जांच के आधार पर एक ऐसा प्रभावी सरल टूल विकसित किया जाएगा, जो शुरुआती दौर में ही फैटी लिवर के मरीज को पहचानने में कारगर होगा. उन्होंने कहा कि स्टॉल के विकसित होने से निश्चित रूप से क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ मिलेगा. साथ ही यह भी कहा कि शाकाहारी भोजन करने वाले लोग जो इसकी चपेट में आ रहे हैं, यह भी चिंता का विषय है कि आखिर खान-पान में जो चीज वह शामिल कर रहे हैं वह कितना पेस्टिसाइड और उर्वरक के सहारे पैदा की जा रही है, जिससे यह समस्या उत्पन्न हो रही है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने लीवर के क्षेत्र में जांच को बढ़ाने का जो प्रारूप तैयार किया था, वह डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रस्ताव पर आगे बढ़ा है और उसका क्रियान्वयन आईसीएमआर केंद्र गोरखपुर कर रहा है.



ये भी पढ़ें- मेरठ कॉलेज की लाइब्रेरी में सुरक्षित 'मिनी संविधान': राम, बुद्ध और गांधी के साथ झलकती है 5,000 साल की संस्कृति !



