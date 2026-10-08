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7 माह के दो बच्चों की लिवर कैंसर सर्जरी; SGPGI में मिला नया जीवन, 6 किलो से कम था दोनों का वजन

SGPGI में लिवर कैंसर सर्जरी ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट एंड मेडिकल साइंसेज इंस्टीट्यूट के चिकित्सकों ने 7 माह के दो शिशु की सफलतापूर्वक रोबोटिक लिवर रिसेक्शन (लिवर का कुछ हिस्सा हटाने की सर्जरी) सर्जरी करके पीडियाट्रिक मिनिमली इनवेसिव और रोबोटिक सर्जरी कर उन्हें नया जीवन दिया है. संस्थान का दावा है कि यह भारत में शिशुओं पर की गई पहली रोबोटिक लिवर रिसेक्शन सर्जरी है और देश भर में बच्चों पर की गई शुरुआती कुछ रोबोटिक सर्जरी में से एक है.

"बाएं हिस्से में हेपेटोब्लास्टोमा" : संस्थान परिसर में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान गुरुवार को पीडियाट्रिक सर्जिकल सुपर स्पेशलिटीज विभाग के विभाग प्रमुख डॉ. बसंत कुमार ने बताया कि एक 7 माह के बच्चे के लिवर के बाएं हिस्से (लेफ्ट लोब) में हेपेटोब्लास्टोमा होने का पता चला था. बच्चे का वजन 5 किलोग्राम था.

"प्री-ऑपरेटिव कीमोथेरेपी कराई गई" : उन्होंने बताया कि उस बच्चे की पहले प्री-ऑपरेटिव कीमोथेरेपी कराई गई. कीमोथेरेपी के बाद उसकी रोबोटिक लेफ्ट लेटरल सेक्शनेक्टॉमी सफलतापूर्वक की गई है. दूसरे बच्चे को लेकर उन्होंने बताया कि 7 माह की एक बच्ची है, जिसका वजन 6 किलोग्राम था. बच्ची के लिवर के बाएं हिस्से (लेफ्ट लोब) में हेपेटोब्लास्टोमा था. जिसके लिए नियोएडजुवेंट कीमोथेरेपी कराई गई. उसके बाद उसकी रोबोटिक लेफ्ट हेपेटेक्टॉमी की गई. "दोनों 6 किलो से कम वजन वाले शिशु थे" : उन्होंने बताया कि सर्जरी के समय दोनों मरीज 6 किलो से कम वजन वाले शिशु थे. जिसके चलते तकनीकी नजरिये सर्जरी काफी चुनौतीपूर्ण थी. लेकिन बच्चों की स्थिति देख सर्जरी का निर्णय लेना पड़ा. उन्होंने बताया कि दोनों बच्चों की सर्जरी के बाद रिकवरी संतोषजनक रही और वे अभी ठीक हैं. "नियोजित एडजुवेंट कीमोथेरेपी चल रही" : उन्होंने बताया कि उनकी नियोजित एडजुवेंट कीमोथेरेपी अभी चल रही है. सर्जरी करने वाली टीम में पीडियाट्रिक सर्जिकल, पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, रेडियोडायग्नोसिस और मल्टीडिसिप्लिनरी सपोर्ट टीम का काफी सहयोग रहा.