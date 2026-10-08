7 माह के दो बच्चों की लिवर कैंसर सर्जरी; SGPGI में मिला नया जीवन, 6 किलो से कम था दोनों का वजन
पीडियाट्रिक सर्जिकल सुपर स्पेशलिटीज विभाग के विभाग प्रमुख डॉ. बसंत कुमार ने दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 9:52 PM IST
लखनऊ : संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट एंड मेडिकल साइंसेज इंस्टीट्यूट के चिकित्सकों ने 7 माह के दो शिशु की सफलतापूर्वक रोबोटिक लिवर रिसेक्शन (लिवर का कुछ हिस्सा हटाने की सर्जरी) सर्जरी करके पीडियाट्रिक मिनिमली इनवेसिव और रोबोटिक सर्जरी कर उन्हें नया जीवन दिया है. संस्थान का दावा है कि यह भारत में शिशुओं पर की गई पहली रोबोटिक लिवर रिसेक्शन सर्जरी है और देश भर में बच्चों पर की गई शुरुआती कुछ रोबोटिक सर्जरी में से एक है.
"बाएं हिस्से में हेपेटोब्लास्टोमा" : संस्थान परिसर में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान गुरुवार को पीडियाट्रिक सर्जिकल सुपर स्पेशलिटीज विभाग के विभाग प्रमुख डॉ. बसंत कुमार ने बताया कि एक 7 माह के बच्चे के लिवर के बाएं हिस्से (लेफ्ट लोब) में हेपेटोब्लास्टोमा होने का पता चला था. बच्चे का वजन 5 किलोग्राम था.
"प्री-ऑपरेटिव कीमोथेरेपी कराई गई" : उन्होंने बताया कि उस बच्चे की पहले प्री-ऑपरेटिव कीमोथेरेपी कराई गई. कीमोथेरेपी के बाद उसकी रोबोटिक लेफ्ट लेटरल सेक्शनेक्टॉमी सफलतापूर्वक की गई है. दूसरे बच्चे को लेकर उन्होंने बताया कि 7 माह की एक बच्ची है, जिसका वजन 6 किलोग्राम था. बच्ची के लिवर के बाएं हिस्से (लेफ्ट लोब) में हेपेटोब्लास्टोमा था. जिसके लिए नियोएडजुवेंट कीमोथेरेपी कराई गई. उसके बाद उसकी रोबोटिक लेफ्ट हेपेटेक्टॉमी की गई.
"दोनों 6 किलो से कम वजन वाले शिशु थे" : उन्होंने बताया कि सर्जरी के समय दोनों मरीज 6 किलो से कम वजन वाले शिशु थे. जिसके चलते तकनीकी नजरिये सर्जरी काफी चुनौतीपूर्ण थी. लेकिन बच्चों की स्थिति देख सर्जरी का निर्णय लेना पड़ा. उन्होंने बताया कि दोनों बच्चों की सर्जरी के बाद रिकवरी संतोषजनक रही और वे अभी ठीक हैं.
"नियोजित एडजुवेंट कीमोथेरेपी चल रही" : उन्होंने बताया कि उनकी नियोजित एडजुवेंट कीमोथेरेपी अभी चल रही है. सर्जरी करने वाली टीम में पीडियाट्रिक सर्जिकल, पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, रेडियोडायग्नोसिस और मल्टीडिसिप्लिनरी सपोर्ट टीम का काफी सहयोग रहा.
उन्होंने बताया कि बच्चों की सर्जरी में शिशुओं के लिवर का कुछ हिस्सा निकालना (लिवर रिसेक्शन) सबसे मुश्किल प्रक्रियाओं में से एक है. पेट में काम करने के लिए बहुत कम जगह, शरीर की नाजुक बनावट, बहुत पतली रक्त वाहिकाएं और पित्त नलिकाएं, और लिवर की कार्यक्षमता को बनाए रखते हुए खून बहने पर सटीक नियंत्रण की जरूरत जैसी चुनौतियां इसे और भी मुश्किल बना देती हैं.
उन्होंने बताया कि ऐसे में 6 किलोग्राम से कम वजन वाले शिशुओं में रोबोट की मदद से लिवर का कुछ हिस्सा निकालने की ये जटिल प्रक्रियाएं बहुत छोटे और कम वजन वाले बच्चों में रोबोटिक सर्जरी की बढ़ती संभावनाओं को दिखाती हैं.
यह होता है लिवर हेपेटोब्लास्टोमा : उन्होंने बताया कि लिवर के बाएं हिस्से (लेफ्ट लोब) में हेपेटोब्लास्टोमा एक दुर्लभ और घातक (कैंसरयुक्त) ट्यूमर होता है, जो मुख्य रूप से नवजात शिशुओं और 3 से 5 वर्ष तक के छोटे बच्चों को प्रभावित करता है. यह बचपन में होने वाला सबसे आम लिवर कैंसर है.
उन्होंने बताया कि चूंकि यकृत (लिवर) दो मुख्य भागों में बंटा होता है. दाहिना हिस्सा (राइट लोब) और बायां हिस्सा (लेफ्ट लोब), जब यह कैंसर केवल बाएं हिस्से तक ही सीमित रहता है तो इसे चिकित्सा की भाषा में लेफ्ट लोब हेपेटोब्लास्टोमा कहा जाता है.
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