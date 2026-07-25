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जल संरक्षण के साथ आजीविका का साधन, किशोरी बना अन्य गांवों के लिए मॉडल

इस अभियान के दौरान अफसरों ने स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को बताया कि फलदार पौधे पर्यावरण को स्वच्छ रखने के साथ-साथ भविष्य में आय का स्थायी स्रोत भी बनेंगे. कार्यक्रम का सबसे प्रेरक दृश्य तब देखने को मिला, जब उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अकलासरई और माध्यमिक विद्यालय किशोरी के सैकड़ों छात्र-छात्राएं पौधे लेकर मैदान में उतरे.इस दौरान बच्चों ने स्वयं पौधे लगाए और उनके संरक्षण का संकल्प लिया.

कलेक्टर रोक्तिमा यादव के निर्देशन में जनपद पंचायत सोनहत की ग्राम पंचायत किशोरी में 4 हेक्टेयर भूमि पर एक हजार फलदार पौधों का रोपण किया गया. इस अभियान में स्व-सहायता समूह की महिलाओं, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के स्वयंसेवकों और स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया. यह आयोजन केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं रहा, पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ जल संरक्षण और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने की व्यापक सोच का हिस्सा बना.

कोरिया : बदलते मौसम, घटते भूजल स्तर और लगातार बढ़ते पर्यावरणीय संकट के बीच कोरिया जिले का एक छोटा-सा गांव किशोरी आज पूरे जिले के लिए उम्मीद की नई कहानी लिख रहा है. किशोरी गांव में सिर्फ पौधे नहीं लगाए गए, बल्कि प्रकृति, जल संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ने वाला ऐसा मॉडल विकसित किया जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में कई पंचायतों के लिए प्रेरणा बन सकता है.

कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने विद्यार्थियों से आत्मीय बातचीत करते हुए उनके विषय, पढ़ाई और भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा. उन्होंने बच्चों से कहा कि वे मन लगाकर पढ़ाई करें और अपने गांव, जिले और प्रदेश का नाम रोशन करें. इस संवाद ने कार्यक्रम को केवल सरकारी आयोजन नहीं रहने दिया बच्चों में पर्यावरण और शिक्षा के प्रति नई सोच विकसित करने का अवसर भी बना दिया. किशोरी गांव को विशेष बनाने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि यहां वृक्षारोपण से पहले जल संरक्षण की व्यापक तैयारी की गई.

कलेक्टर ने बच्चों के साथ किया संवाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भूजल स्तर को बढ़ाकर जल संरक्षण भी है लक्ष्य



आपको बता दें कि किशोरी गांव के चार हेक्टेयर क्षेत्र में 50 बोल्डर चेक बनाए गए हैं.साथ ही साथ 50 रिचार्ज पिट , 600 से अधिक कंटूर ट्रेंच और 250 से ज्यादा 30-40 मॉडल विकसित किए गए हैं. इन संरचनाओं का उद्देश्य वर्षा जल को रोककर उसे जमीन के भीतर पहुंचाना है ताकि भूजल स्तर बढ़े और लगाए गए पौधों को प्राकृतिक रूप से पर्याप्त नमी मिलती रहे.विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पौधारोपण के साथ जल संरक्षण भी किया जाए, तो पौधों के जीवित रहने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है. किशोरी में यही मॉडल अपनाया गया है.

जल संरक्षण के साथ आजीविका का साधन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक ही दिन में 20 हजार पौधारोपण



रोक्तिमा यादव ने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 जुलाई से 4 अगस्त तक 'एक पेड़ मां के नाम' का कैंपेन चलाया जा रहा है. छत्तीसगढ़ शासन की 'मोर गांव मा पानी' योजना के तहत किशोरी गांव पंचायत में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया था. जिसमें ग्राम पंचायत में 1000 वृक्षारोपण किया गया. कोरिया जिले में एक ही दिन अलग-अलग समितियों और समूहों के माध्यम से लगभग 20 हजार पौधों का रोपण किया जा रहा है. पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं समाज के हर व्यक्ति की भागीदारी से ही संभव है. छत्तीसगढ़ शासन की मोर गांव मा पानी योजना के तहत किशोरी गांव को कैचमेंट एरिया के रूप में विकसित किया गया है. यहां कंटूर ट्रेंच, कंटूर बंड और अन्य जल संरक्षण संरचनाएं तैयार की गई हैं, ताकि वर्षा का अधिकतम पानी जमीन में समा सके. इससे न केवल भूजल स्तर सुधरेगा भविष्य में सूखे की स्थिति से निपटने में भी मदद मिलेगी.

कलेक्टर ने भी पौधा रोपकर अभियान में लिया हिस्सा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किशोरी में विकसित किए जा रहे इस मॉडल को भविष्य में जिले की अन्य पंचायतों में भी लागू किया जाएगा. यदि यह प्रयोग सफल रहता है, तो आने वाले वर्षों में कोरिया जिले के कई गांव फलोद्यान, जल संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता के ऐसे ही मॉडल के रूप में विकसित हो सकते हैं- रोक्तिमा यादव,कलेक्टर कोरिया

परियोजना क्यों है अलग ?

इस परियोजना की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसकी जिम्मेदारी स्व-सहायता समूहों को दी गई है.महिलाएं न केवल पौधों की देखभाल करेंगी, भविष्य में फल उत्पादन और उसके प्रबंधन में भी भागीदारी निभाएंगी. इससे उन्हें अतिरिक्त आय का स्रोत मिलेगा और गांव में सामुदायिक सहभागिता भी मजबूत होगी. यही कारण है कि इस परियोजना को केवल हरित अभियान नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा विकास मॉडल भी माना जा रहा है.

किशोरी गांव में लगाए गए एक हजार पौधे केवल हरियाली बढ़ाने का माध्यम नहीं हैं. इन पौधों को फलदार प्रजातियों के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि आने वाले वर्षों में गांव की महिलाओं और स्थानीय समूहों को इससे आर्थिक लाभ भी मिल सके. कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने अमरूद का पौधा लगाकर फलोद्यान की शुरुआत की जबकि जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी योगेंद्र श्रीवास ने कटहल का पौधा रोपा.

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