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LWE प्रभावित 8 जिलों के परिवारों की आय 30 हजार रुपये प्रतिमाह तक बढ़ाने का लक्ष्य

छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकास शील की अध्यक्षता में बस्तर में आजीविका विकास के लिए नक्सल मुक्त क्षेत्रों में स्थायी, समावेशी विकास पर फोकस हुआ.

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बस्तर में आजीविका विकास (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 28, 2026 at 9:53 AM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़, नक्सलवाद से मुक्त होने के कगार पर है. ऐसे में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तीव्र, स्थायी एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को मुख्य सचिव विकास शील की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस वर्कशॉप में बस्तर संभाग के जिलों में रहने वाले लोगों के लिए आजीविका विकास पर खास चर्चा हुई.

सभी विभागों के प्रमुखों के साथ बस्तर के विकास पर चर्चा

इस बैठक में संबंधित जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, गृह एवं जेल विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, ग्रामोद्योग विभाग तथा ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन के अधिकारी मौजूद रहे. कार्यक्रम में ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर अनीश कुमार ने इन क्षेत्रों के लिए तैयार समन्वित नीति पर प्रेजेंटेशन दिया.

विकास शील ने कहा "जैसे-जैसे छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होता जा रहा है, हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है. जिन क्षेत्रों में अब तक विकास नहीं पहुंच सका, वहां पहुंचकर हमें सतत एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करना होगा. सभी विभागों को समन्वित दृष्टिकोण के साथ आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना तैयार कर कार्य करना होगा."

नक्सल प्रभावित परिवारों की आया 30 हजार रुपये महीन करने का लक्ष्य

कार्यशाला में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में आजीविका परिवर्तन एवं जीवन स्तर में सुधार के लिए परिवारों की आय बढ़ाने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया. एनसीएईआर (NCAER) के सर्वेक्षण के अनुसार इन क्षेत्रों के 85 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है. इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अगले ढाई से तीन वर्षों में इसे बढ़ाकर न्यूनतम 30 हजार रुपये प्रतिमाह करने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

स्थानीय संसाधनों के जरिए आजीविकामूलक गतिविधियों का संचालन

जिला विकासखंड एवं क्लस्टर स्तर पर त्रिस्तरीय योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन की रूपरेखा पर चर्चा की गई. स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं तैयार कर उन्हें तेजी से लागू किया जाएगा. इस मॉडल के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वनोपज, मत्स्य पालन, हस्तशिल्प एवं सूक्ष्म उद्यमों को जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की योजना है. इसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं का एकीकृत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा.

प्रमुख सचिव निहारिका बारीक ने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विविधीकरण, सामूहिकीकरण, प्रौद्योगिकी एवं संतृप्ति के चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित रणनीति पर प्रकाश डाला. इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को कम से कम तीन आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जाएगा और प्रत्येक जिले में चार प्रमुख आजीविका क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा.

ऐसे बढ़ेंगी आदिवासी परिवारों की आय

कार्यशाला में यह भी बताया गया कि उत्पादन से लेकर विपणन तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके और उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो. अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अगले चरण में प्रत्येक विकासखंड में संभावित आजीविका क्लस्टरों की पहचान कर 60 दिनों के भीतर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए, जिसमें सर्वेक्षण, योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन की रूपरेखा शामिल होगी.

नाबार्ड, एफईएस और प्रदान जैसे सहयोगी संगठनों द्वारा एनटीएफपी (लघु वनोपज) मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने एवं एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) को बढ़ावा देने संबंधी सुझाव प्रस्तुत किए गए. कार्यशाला में “ट्राइपॉड मॉडल” को योजना निर्माण के आधार के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसमें परिवार, क्षेत्र एवं गतिविधियों का समेकित दृष्टिकोण शामिल है.

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