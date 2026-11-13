इतिहास बना गया मेरठ का 'चोर' बाजार, अब 5000 दिहाड़ी कामगारों के सामने रोजी रोटी का संकट
सोतीगंज में चोरी की गाड़ियां चंद मिनटों में कैसे कबाड़ में तब्दील की जाती थी? पढ़ें इरफान के संपादन में मनीष पाराशर की रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 3:11 PM IST
मेरठ: सोतीगंज बाजार कभी एशिया के सबसे बड़े अवैध वाहन कबाड़, चोरी की गाड़ियों की कटान और पुराने कलपुर्जों (ऑटो पार्ट्स) के काले कारोबार का गढ़ माना जाता था. सोतीगंज की ख्याति इस कदर कुख्यात थी कि देश के किसी भी राज्य से चोरी कर लाई गई गाड़ियां. यहां मात्र दो से तीन मिनट के भीतर कटर और गैस वेल्डिंग से काटकर अलग-अलग पुर्जों में तब्दील कर दी जाती थीं.
इस अपराध पर नकेल कसने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद चुनावी और प्रशासनिक मंचों से कड़ा रुख अपनाते हुए सोतीगंज के अवैध कटान और माफिया तंत्र का विशेष उल्लेख किया था. पीएम के इस कड़े संदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन ने सोतीगंज के इस अवैध साम्राज्य को जड़ से उखाड़ने की दिशा में निर्णायक कदम उठाया.
सोतीगंज की सूनी गलियों के पीछे का मानवीय पक्ष बेहद दर्दनाक है. इस बाजार के बंद होने से सबसे बड़ा आघात उन हजारों रोजमर्रा के मजदूरों, दिहाड़ी कामगारों और छोटे कारीगरों पर पड़ा है, जिनकी आजीविका का एकमात्र जरिया यह बाजार था. सोतीगंज कबाड़ बाजार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 5,000 से अधिक दिहाड़ी मजदूर और असंगठित कामगार जुड़े हुए थे. गाड़ियों की कटाई, लोहे के भारी पार्ट्स और गल्ला उठाने वाले करीब 2,500 दिहाड़ी मजदूर रोजाना 500 से 800 रुपये कमाते थे.
बाजार बंद होने के बाद से इनकी रोजी-रोटी पूरी तरह से ठप हो गई है. कटे हुए सामान और स्पेयर पार्ट्स को गोदामों से ट्रकों तक पहुंचाने वाले लगभग 1,200 लोडर, ई-रिक्शा और हाथ-ठेला चालकों का काम रातों-रात खत्म हो गया. औजारों और कटर की मदद से रिपेयरिंग व वेल्डिंग करने वाले लगभग 1,300 कारीगर अचानक बेरोजगारी की राह पर आ गए.
सोतीगंज पर शिकंजा कसने और अवैध नेटवर्क को ध्वस्त करने में तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी का कार्यकाल ऐतिहासिक साबित हुआ. एसएसपी प्रभाकर चौधरी के नेतृत्व में मेरठ पुलिस और जिला प्रशासन ने सोतीगंज में अब तक का सबसे बड़ा ऑल-आउट ऑपरेशन चलाया था. उनके कार्यकाल में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए सोतीगंज के बड़े-बड़े कबाड़ियों की अवैध रूप से अर्जित करोड़ों रुपये की संपत्तियों की कुर्की गई. उनके दुकानों पर सरकारी ताले जड़े गए.
सोतीगंज में आए दिन दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर की पुलिस चोरी के वाहनों की लोकेशन ट्रेस करते हुए दबिश देने पहुंचती थी. प्रभाकर चौधरी की सख्त रणनीति से कटान पूरी तरह ठप हुआ और अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोहों की कमर टूट गई.
सोतीगंज और उससे जुड़ी संकरी गलियों में लगभग 800 से अधिक अनधिकृत दुकानें और 300 से अधिक कबाड़ के बड़े गोदाम (कमेले) संचालित हो रहे थे, जहां अवैध गाड़ियों का कटान होता था. इस पूरे तंत्र में वाहन कटान, छांटाई, वेल्डिंग, गल्ला उठाने और स्पेयर पार्ट्स बेचने के काम से लेकर लगभग 5,000 से अधिक कारीगर, मजदूर और छोटे व्यापारी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे.
सोतीगंज का सबसे बड़ा कबाड़ माफिया हाजी गल्ला (हाजी इकबाल) और उसका परिवार था, जिस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज थे. प्रशासन ने गल्ला और उसके बेटों की करोड़ों की चल-अचल संपत्तियां सील कीं और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा. इसके अलावा मन्नू कबाड़ी, राहुल काला, साजिद उर्फ गद्दा जैसे बड़े कबाड़ियों के ठिकानों पर सीलिंग और कुर्की की बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई गई.