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इतिहास बना गया मेरठ का 'चोर' बाजार, अब 5000 दिहाड़ी कामगारों के सामने रोजी रोटी का संकट

मेरठ: सोतीगंज बाजार कभी एशिया के सबसे बड़े अवैध वाहन कबाड़, चोरी की गाड़ियों की कटान और पुराने कलपुर्जों (ऑटो पार्ट्स) के काले कारोबार का गढ़ माना जाता था. सोतीगंज की ख्याति इस कदर कुख्यात थी कि देश के किसी भी राज्य से चोरी कर लाई गई गाड़ियां. यहां मात्र दो से तीन मिनट के भीतर कटर और गैस वेल्डिंग से काटकर अलग-अलग पुर्जों में तब्दील कर दी जाती थीं.

इस अपराध पर नकेल कसने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद चुनावी और प्रशासनिक मंचों से कड़ा रुख अपनाते हुए सोतीगंज के अवैध कटान और माफिया तंत्र का विशेष उल्लेख किया था. पीएम के इस कड़े संदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन ने सोतीगंज के इस अवैध साम्राज्य को जड़ से उखाड़ने की दिशा में निर्णायक कदम उठाया.

सोतीगंज की सूनी गलियों के पीछे का मानवीय पक्ष बेहद दर्दनाक है. इस बाजार के बंद होने से सबसे बड़ा आघात उन हजारों रोजमर्रा के मजदूरों, दिहाड़ी कामगारों और छोटे कारीगरों पर पड़ा है, जिनकी आजीविका का एकमात्र जरिया यह बाजार था. ​सोतीगंज कबाड़ बाजार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 5,000 से अधिक दिहाड़ी मजदूर और असंगठित कामगार जुड़े हुए थे. गाड़ियों की कटाई, लोहे के भारी पार्ट्स और गल्ला उठाने वाले करीब 2,500 दिहाड़ी मजदूर रोजाना 500 से 800 रुपये कमाते थे.

बाजार बंद होने के बाद से इनकी रोजी-रोटी पूरी तरह से ठप हो गई है. कटे हुए सामान और स्पेयर पार्ट्स को गोदामों से ट्रकों तक पहुंचाने वाले लगभग 1,200 लोडर, ई-रिक्शा और हाथ-ठेला चालकों का काम रातों-रात खत्म हो गया. ​औजारों और कटर की मदद से रिपेयरिंग व वेल्डिंग करने वाले लगभग 1,300 कारीगर अचानक बेरोजगारी की राह पर आ गए.



सोतीगंज पर शिकंजा कसने और अवैध नेटवर्क को ध्वस्त करने में तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी का कार्यकाल ऐतिहासिक साबित हुआ. एसएसपी प्रभाकर चौधरी के नेतृत्व में मेरठ पुलिस और जिला प्रशासन ने सोतीगंज में अब तक का सबसे बड़ा ऑल-आउट ऑपरेशन चलाया था. उनके कार्यकाल में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए सोतीगंज के बड़े-बड़े कबाड़ियों की अवैध रूप से अर्जित करोड़ों रुपये की संपत्तियों की कुर्की गई. उनके दुकानों पर सरकारी ताले जड़े गए.

बाजार से जुड़े थे बड़े संख्या में मजदूर (Photo Credit; ETV Bharat)

सोतीगंज में आए दिन दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर की पुलिस चोरी के वाहनों की लोकेशन ट्रेस करते हुए दबिश देने पहुंचती थी. प्रभाकर चौधरी की सख्त रणनीति से कटान पूरी तरह ठप हुआ और अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोहों की कमर टूट गई.



सोतीगंज और उससे जुड़ी संकरी गलियों में लगभग 800 से अधिक अनधिकृत दुकानें और 300 से अधिक कबाड़ के बड़े गोदाम (कमेले) संचालित हो रहे थे, जहां अवैध गाड़ियों का कटान होता था. इस पूरे तंत्र में वाहन कटान, छांटाई, वेल्डिंग, गल्ला उठाने और स्पेयर पार्ट्स बेचने के काम से लेकर लगभग 5,000 से अधिक कारीगर, मजदूर और छोटे व्यापारी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे.

बाजार में वाहन की अवैध कटान चरम पर थी (Photo Credit; ETV Bharat)

सोतीगंज का सबसे बड़ा कबाड़ माफिया हाजी गल्ला (हाजी इकबाल) और उसका परिवार था, जिस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज थे. प्रशासन ने गल्ला और उसके बेटों की करोड़ों की चल-अचल संपत्तियां सील कीं और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा. इसके अलावा मन्नू कबाड़ी, राहुल काला, साजिद उर्फ गद्दा जैसे बड़े कबाड़ियों के ठिकानों पर सीलिंग और कुर्की की बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई गई.

चोरी की गाड़ियों की कटान और पुराने कलपुर्जों की तस्वीर (Photo Credit; ETV Bharat)

सोतीगंज के व्यापारी ताहिर प्रधान ने बाजार के हालात पर कहा कि 2021 में पुराना कारोबार बंद होने के बाद अब हालात यह हैं कि व्यापार खत्म है. किसी ने कपड़े की दुकान खोल ली, किसी ने सर्विस स्टेशन खोल लिया, किसी ने परचून की दुकान कर ली. लोग 300 रुपये में गुजारा कर रहे हैं, कोई बाहर जाकर फेरी लगा रहा है, तो कोई फ्रूट मंडी में मजदूरी करके बच्चों का पेट पाल रहा है. दुकानें खाली पड़ी हैं, लेकिन अब कोई गलत काम नहीं हो रहा है और पुलिस प्रशासन भी बेवजह परेशान नहीं कर रहा है.

सोतीगंज का अवैध नेटवर्क पुलिस ने किया ध्वस्त (Photo Credit; ETV Bharat)

स्थानीय व्यापारी नईम ने बताया कि 2021 के बाद काम बदलना और परिवार चलाना बेहद चुनौतीपूर्ण रहा.जब से सोतीगंज बंद हुआ है, लोगों के पास कुछ नहीं बचा था. सबने अपना काम बदला हैं किसी ने कोल्डड्रिंक, किसी ने कपड़े, तो किसी ने चप्पल की दुकान खोली है. शुरुआत में परिवार संभालने में बहुत दिक्कत आई, लेकिन अब नया काम जम गया है. हालांकि, इंटरनेट पर बाजार की पुरानी वीडियो दिखाकर फालतू अफवाहें फैलाई जाती हैं.क्रॉकरी दुकानदार मोहम्मद अकरम ने अपना दर्द व्यक्त करते हुए कहा कि हमें नया काम शुरू किए 5 साल हो गए हैं, लेकिन कोई खास ग्राहक नहीं आते. दुकान का किराया तक निकलना मुश्किल हो रहा है, बस जैसे-तैसे गुजारा चल रहा है.

सोतीगंज में अवैध कटान (Photo Credit; ETV Bharat)

सोतीगंज में पहले कबाड़ और कटान का कार्य करने वाले कुछ व्यापारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया की बाजार के अंदर कुछ लोगों की गलती से आज पूरा बाजार खत्म हो गया, जो लोग इस व्यापार में नहीं थे आज वह भी रोजी-रोटी के संकट से गुजर रहे हैं. क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरे बाजार में कड़ी कार्रवाई की गई, जिसके चलते यहां बाजार पूरी तरह बंद हो गया, जबकि यहां कबाड़ और कटान के अलावा और भी कई कार्य व्यापारी करते थे.मेरठ संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने सोतीगंज पर हुई कार्रवाई का पूर्ण समर्थन करते हुए व्यापारी संघ का पक्ष साफ किया. उन्होंने कहा कि सोतीगंज में जो होता था, वह पूरी दुनिया जानती थी. वह एक गंभीर बीमारी थी जिसका इलाज माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के माध्यम से हुआ और वह समाप्त हो गया. व्यापार संघ किसी भी व्यापारी को गलत काम करने का लाइसेंस देने की संस्था नहीं है. हम उत्पीड़न के खिलाफ खड़े हैं, गलत काम की गारंटी नहीं लेते हैं. व्यापारियों ने जो अपना काम बदला है, वह सराहनीय कदम है.

सोतीगंज बाजार काले कारोबार का गढ़ (Photo Credit; ETV Bharat)

एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले के अनुसार, पुलिस प्रशासन सोतीगंज क्षेत्र में जीरो-टॉलरेंस नीति पर काम कर रहा है. क्षेत्र में लगातार गश्त की जा रही है ताकि किसी भी सूरत में अवैध कटान दोबारा शुरू न हो सके.

सोतीगंज बाजार की वर्तमान तस्वीर (Photo Credit; ETV Bharat)

अमरेश पाण्डेय उपायुक्त उद्योग का कहना है कि प्रभावित असंगठित कामगारों और कारीगरों को एमएसएमई व स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण व बैंक लोन दिलाकर मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है.