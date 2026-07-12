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आगरा हादसे में लापता महिला का सुराग नहीं, रेस्क्यू जारी; CCTV में दिखा खौफनाक मंजर

आगरा हादसे में लापता महिला का सुराग नहीं. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: सुभाष बाजार में नाले पर बनी दो मंजिला दुकान के जमींदोज होने का लाइव वीडियो सामने आया है. बाजार में लगे CCTV में वीडियो में दिख रहा है कि 8 जुलाई को बाजार में सब कुछ सामान्य था. अचानक से दो मंजिला दुकान जमींदोज हो गई, जिसमें 5 लोग दब गए. हादसे के बाद महिला सिपाही समेत 4 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया. मगर, अभी तक म​हिला सिपाही की मां का पता नहीं चला है. नगर निगम, जिला प्रशासन, फायर बिग्रेड के साथ ही SDRF की टीमें भी तलाशी में लगी हैं. 72 घंटे से अधिक का समय होने पर भी बुजुर्ग महिला का कोई पता नहीं चल पाया है. इससे परिवार के लोग काफी परेशान और दुखी हैं. सदमे में परिजन बता: सुभाष बाजार बाजार शनिवार सुबह खुल गया. बाजार खुलने से दुकानों पर खरीदारी करने लोग पहुंचने लगे हैं. मगर, मबले के साथ नाले में दबी गंगा देवी लापता हैं, जिससे परिजन सदमे में हैं. शनिवार देर शाम तक परिजन पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से मोबाइल पर संपर्क में रहे. रेस्क्यू अभियान और लापता गंगा देवी के बारे में पूछते रहे. आगरा हादसे का सीसीटीवी. (Video Credit: ETV Bharat) आंबेडकर पार्क में 70 मीटर भूमिगत नाले का स्लैब तोड़कर नाले में उतरी नगर निगम की टीम लापता गंगा देवी की तलाश कर कर रही है. शनिवार को करीब 100 कर्मचारियों का आंबेडकर पार्क क्षेत्र में करीब 70 मीटर लंबे भूमिगत नाले में तलाश अभियान जारी रहा.