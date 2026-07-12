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आगरा हादसे में लापता महिला का सुराग नहीं, रेस्क्यू जारी; CCTV में दिखा खौफनाक मंजर

सुभाष बाजार बाजार शनिवार सुबह खुल गया. बाजार खुलने से दुकानों पर खरीदारी करने लोग पहुंचने लगे हैं.

आगरा हादसे में लापता महिला का सुराग नहीं.
आगरा हादसे में लापता महिला का सुराग नहीं. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 8:27 AM IST

3 Min Read
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आगरा: सुभाष बाजार में नाले पर बनी दो मंजिला दुकान के जमींदोज होने का लाइव वीडियो सामने आया है. बाजार में लगे CCTV में वीडियो में दिख रहा है कि 8 जुलाई को बाजार में सब कुछ सामान्य था. अचानक से दो मंजिला दुकान जमींदोज हो गई, जिसमें 5 लोग दब गए. हादसे के बाद महिला सिपाही समेत 4 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया. मगर, अभी तक म​हिला सिपाही की मां का पता नहीं चला है.

नगर निगम, जिला प्रशासन, फायर बिग्रेड के साथ ही SDRF की टीमें भी तलाशी में लगी हैं. 72 घंटे से अधिक का समय होने पर भी बुजुर्ग महिला का कोई पता नहीं चल पाया है. इससे परिवार के लोग काफी परेशान और दुखी हैं.

सदमे में परिजन बता: सुभाष बाजार बाजार शनिवार सुबह खुल गया. बाजार खुलने से दुकानों पर खरीदारी करने लोग पहुंचने लगे हैं. मगर, मबले के साथ नाले में दबी गंगा देवी लापता हैं, जिससे परिजन सदमे में हैं. शनिवार देर शाम तक परिजन पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से मोबाइल पर संपर्क में रहे. रेस्क्यू अभियान और लापता गंगा देवी के बारे में पूछते रहे.

आगरा हादसे का सीसीटीवी. (Video Credit: ETV Bharat)

आंबेडकर पार्क में 70 मीटर भूमिगत नाले का स्लैब तोड़कर नाले में उतरी नगर निगम की टीम लापता गंगा देवी की तलाश कर कर रही है. शनिवार को करीब 100 कर्मचारियों का आंबेडकर पार्क क्षेत्र में करीब 70 मीटर लंबे भूमिगत नाले में तलाश अभियान जारी रहा.

एक स्थान पर स्लैब तोड़कर प्रवेश मार्ग बनाकर कर्मचारियों और विशेषज्ञों की टीम नाले में उतरी और सघन तलाशी अभियान चलाया गया. आगरा किला क्षेत्र स्थित शाहजहां गार्डन के पास नाले के भीतर चेन मशीन उतारकर मलबा और अवरोध हटाने का कार्य किया गया.

अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने बताया कि अभियान की लगातार निगरानी की जा रही है. नगरायुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि लापता गंगा देवी की तलाश में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं.

नगर निगम की टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी हैं. विशेषज्ञों, मशीनों और तकनीकी संसाधनों की मदद ली जा रही है. हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द गंगा देवी का पता लगाया जा सके.

8 जुलाई का हादसा: 8 जुलाई दोपहर में लगातार हो रही बारिश की वजह से जामा मस्जिद के पीछे सुभाष बाजार में नाले पर दो मंजिला राधा स्वामी क्लॉथ स्टोर नाम की दुकान ढह गई थी. दुकान में मौजूद कर्मचारी और ग्राहक मलबे में दब गए. चीख पुकार मच गई. भरभराकर गिरी दुकान के धमाके से दुकानदार और ग्राहक लोग मदद के लिए बाहर आए.

मलबे से दुकानदार तुलाराम, कृष्णा, लाला के साथ ही सैंया थाना के नगला तेजा निवासी महिला सिपाही अनीता को बाहर निकाला. हादसे में अनीता की बेटी भी चोटिल हो गई. सिपाही अनीता की तैनाती लखनऊ में है. इस हादसे में अनीता की मां गंगा देवी मलबे में दब गईं, जिनका 72 घंटे से अधिक का समय होने के बाद भी पता नहीं चला है.

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