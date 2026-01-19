BHU में डेंटल इम्प्लांटोलॉजी कार्यशाला, लाइव सर्जरी से सीखा जबड़े का इम्प्लांट

ETV Bharat / state

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान (IMS) के दंत विज्ञान संकाय में डेंटल इम्प्लांटोलॉजी पर 7 दिवसीय हैंड्स-ऑन कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है. इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अत्याधुनिक सर्जिकल उपकरणों के प्रयोग से शल्य प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया है. इसके साथ ही, डेंटल इम्प्लांट की प्रक्रिया को भी पूरा किया गया है. लाइव सर्जिकल सत्र के दौरान शल्य प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया और आधुनिक इम्प्लांट प्लेसमेंट प्रोटोकॉल की व्याहारिक जानकारी दी गई. लाइव सत्र के माध्यम से शल्य प्रक्रिया विशेष अनुभव प्रदान कर रहा है.

यह कार्यशाला 16 से 22 जनवरी, 2026 तक आयोजित की जा रही है. पहले दो दिन लाइव सर्जिकल प्रक्रियाओं और उन्नत इम्प्लांट तकनीकों के साथ संपन्न हुए. इसमें लाइव सर्जिकल सत्रों के दौरान एक प्रमुख शल्य प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया. इसमें कंप्रेशन एवं एक्सपेंशन तकनीक का उपयोग करते हुए एक मरीज के निचले जबड़े में छह तथा ऊपरी जबड़े में पांच डेंटल इम्प्लांट लगाए गए.

आधुनिक इम्प्लांट प्लेसमेंट प्रोटोकॉल की व्यावहारिक जानकारी: डॉक्टरों ने बताया कि, सर्जरी को प्रतिभागी दंत डॉक्टरों के समक्ष चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शित किया गया, जिससे आधुनिक इम्प्लांट प्लेसमेंट प्रोटोकॉल की व्यावहारिक जानकारी मिली. एक अन्य महत्वपूर्ण प्रदर्शन में प्रोस्थेसिस की डिजाइनिंग, निर्माण, समायोजन एवं अंतिम फिटिंग सहित संपूर्ण प्रोस्थेटिक वर्कफ्लो को प्रतिभागियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया. इस सत्र के माध्यम से प्रतिभागियों को प्रोस्थेटिक योजना एवं इम्प्लांट के क्लीनिकल एकीकरण का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुआ. वहीं, प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षु दंत डॉक्टरों ने विशेषज्ञों की निगरानी में दो मालवीय डेंटल इम्प्लांट सफलतापूर्वक स्थापित किए गए.

दंतहीन मरीज के जबड़े में लगाए गए दो इम्प्लांट: उन्होंने बताया कि एक पूर्णतः दंतहीन (एडेंटुलस) मरीज के निचले जबड़े में दो इम्प्लांट लगाए गए, जिन्हें मैग्नेटिक अटैचमेंट्स के माध्यम से रिमूवेबल डेंचर से जोड़ा गया. इस तकनीक से पहले अस्थिर रहने वाला डेंचर अत्यंत स्थिर हो गया. इसके माध्यम से मरीज की बोलने की क्षमता, चबाने की दक्षता एवं चेहरे की सुंदरता में उल्लेखनीय सुधार देखा गया. काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान (IMS) में चल रही इस कार्यशाला का प्रबंधन काइंडवे बायोरेज़ेन्स द्वारा किया जा रहा है, जो डेंटल इम्प्लांट एवं बायोमैटीरियल्स नवाचार के क्षेत्र में बीएचयू समर्थित स्टार्टअप है. यह कार्यशाला अगले चार दिन और चलेगी.

