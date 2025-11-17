ETV Bharat / state

MP से लगे छत्तीसगढ़ के जिलों में धान का अवैध परिवहन, रिपोर्टर ने किया LIVE खुलासा

दूसरे राज्यों से यहां धान खपाने पर छत्तीसगढ़ को बड़ा नुकसान होने की आशंका है.

Illegal paddy transportation
MP से लगे छत्तीसगढ़ के जिलों में धान का अवैध परिवहन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 17, 2025 at 2:15 PM IST

3 Min Read
GPM: खरीफ विपणन वर्ष 2025 26 के लिए धान खरीदी की औपचारिक शुरुआत 15 नवंबर से हो गई है. लेकिन इससे पहले ही छत्तीसगढ़ में मध्यप्रदेश से बड़े पैमाने पर धान की तस्करी शुरू हो गई है, ये धान तस्कर और कोचिए शराब और मादक पदार्थो के तर्ज पर प्रशासन की आंख में धूलझोंक रहे हैं. पिकअप वाहन और छोटी ट्रकों से बड़े पैमाने पर मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ में धान लाया जा रहा है.

धान का अवैध परिवहन, रिपोर्टर ने किया LIVE खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मध्यप्रदेश से लगा है GPM जिला: जीपीएम जिले का बड़ा हिस्सा मध्यप्रदेश के अनूपपुर और डिंडौरी जिलों से सटा है, जिनमें से सबसे ज्यादा सीमा अनूपपुर जिले से जुड़ती है. प्रशासन की ओर से बॉर्डर एरिया में कई तरह की सख्ती बरती जा रही है. बैरियर, कर्मचारियों की तैनाती और निगरानी के लिए ब्लॉक और जिला स्तरीय टीमें गठित हैं. इसके बावजूद धान माफिया बड़े पैमाने पर तस्करी को अंजाम दे रहे हैं.

MP के मुकाबले छत्तीसगढ़ में धान का मूल्य ज्यादा: सूत्रों के अनुसार मध्यप्रदेश के वेंकटनगर, जैतहरी, कोतमा, करंजिया और राजेंद्रग्राम क्षेत्रों से हर दिन बड़ी मात्रा में धान छत्तीसगढ़ की ओर भेजा जा रहा है. मरवाही ब्लॉक के सिवनी, मरवाही, परासी, धोबहर, मेंडूका, लालपुर के अलावा गौरेला के देवरगांव, खोडरी, धनौली तथा पेंड्रा ब्लॉक के सकोला, पेंड्रा और अमरपुर में ये तस्कर अवैध धान खपाते हैं. मध्यप्रदेश में 2200 से 2400 रुपए प्रति क्विंटल में बिकने वाला धान यहां किसानों के पट्टों में चढ़ाकर समर्थन मूल्य 3100 रुपए में बेच दिया जाता है, जिससे तस्करों को भारी मुनाफा होता है.

Illegal paddy transportation
अनुपपुर जिले के लपटा गांव में कुछ संदिग्ध लोग एक कार में घूमते भी दिखे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रिपोर्टर ने किया LIVE खुलासा: लाइव खुलासे में एक पिकअप वाहन को अवैध धान के साथ पकड़ा गया. वाहन पर मध्यप्रदेश RTO पासिंग पाई गई. वाहन चालक ने स्वीकार किया कि वह धान मध्यप्रदेश से लेकर आया है, जिसे दरमोहली गांव के निवासी हरजीत प्रजापति ने मंगवाया है. पिकअप चालक जमुना मसराम ने बताया कि वह केवल मजदूरी पर काम करता है.

चेक पोस्ट, बैरियर पर सतर्कता कम: रात में टीम ने धान अवैध परिवहन रोकने के लिए लगाए गए बैरियर की स्थिति का भी जायजा लिया. यहां तैनात 3 कर्मचारियों में से केवल एक ही कर्मचारी ड्यूटी पर मौजूद मिला. तस्कर धान तस्करी के दौरान पूरी रैकी करते हैं, जब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिखती तो फोन कर धान की खेप छत्तीसगढ़ में मंगवा लेते हैं.

इस दौरान अनुपपुर जिले के लपटा गांव में कुछ संदिग्ध लोग एक कार में घूमते भी हमें मिले. ऐसी कुछ लोगों ने मरवाही क्षेत्र में अवैध धान लाने के दौरान बैरियर तोड़ा था जिसमें ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी और कोटवार भी घायल हुए थे. इधर, एसडीएम मरवाही देवेंद्र सिरमौर का कहना है कि जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा की गई है और आवश्यक निर्णय लिए गए हैं.

