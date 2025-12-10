ETV Bharat / state

हाईटेक निगरानी की ओर देवघर पुलिस, E-Beat एप से अपराध पर डिजिटल वार

देवघर में अब हाईटेक निगरानी के साथ पुलिस गश्ती होगी. पुलिस गश्ती की मॉनिटरिंग लाइव कंट्रोल रूम से होगी.

LIVE POLICE MONITORING IN DEOGHAR
गश्ती टीम को हरी झंडी दिखाते एसपी (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 10, 2025 at 8:07 PM IST

2 Min Read
देवघर: जिले में सड़कों पर अब अपराधियों की खैर नहीं. शहर के संवेदनशील और विवादित इलाकों में पुलिस गश्ती को और ज्यादा मजबूत व पारदर्शी बनाने के लिए देवघर पुलिस ने एक हाईटेक पहल की है. E-BEAT एप के जरिए अब हर पुलिसकर्मी की गश्ती पर कंट्रोल रूम से लाइव मॉनिटरिंग होगी. बुधवार से इस सिस्टम को औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है.

शहर के उन इलाकों पर अब खास नजर रहेगी, जहां अक्सर नशेड़ियों का जमावड़ा, छिनतई, चोरी और असामाजिक गतिविधियां देखने को मिलती रही है. एप के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुलिस गश्ती सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि जमीन पर भी पूरी जिम्मेदारी से हो. मौके पर देवघर पुलिस कप्तान सौरव ने बताया कि कार्यभार संभालने के बाद से ही वे पुराने और सक्रिय अपराधियों की सूची तैयार करवा रहे हैं. जिन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.

जानकारी देते देवघर एसपी (ईटीवी भारत)

पुलिस की मूवमेंट पर रहेगी नजर

जिले में कई नई टीओपी (Temporary Out Post) भी शुरू की गई है. जिससे हर संवेदनशील इलाके पर पुलिस की सीधी पकड़ बनी रहेगी. एसपी ने बताया कि E-Beat एप पुलिस कर्मियों के मोबाइल में इंस्टॉल किया गया है. जैसे ही कोई गश्ती दल प्रशासन द्वारा चिन्हित संवेदनशील स्थान पर पहुंचेगा. उसका लोकेशन और मूवमेंट सीधे कंट्रोल रूम में रिकॉर्ड हो जाएगा. इससे यह साफ पता चलेगा कि कौन पुलिसकर्मी समय पर अपनी ड्यूटी निभा रहा है और कौन लापरवाही बरत रहा है.

अब पुलिस की लापरवाही पर लगेगी रोक: एसपी

दरअसल, कई बार यह शिकायत मिलती रही है कि कुछ पुलिसकर्मी संवेदनशील इलाकों में नियमित गश्ती नहीं करते हैं. जिसका फायदा अपराधी उठा लेते हैं. E-Beat एप के आने से अब ऐसी लापरवाही पर लगाम लगेगी और हर मूवमेंट का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा. देवघर पुलिस द्वारा पहली बार इस तरह की अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. माना जा रहा है कि इसके असर से न सिर्फ चोरी-छिनतई पर लगाम लगेगा, बल्कि आम लोगों में भी सुरक्षा का भरोसा और कानून का डर दोनों मजबूत होंगे.

