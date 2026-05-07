बस्ती में लिव-इन पार्टनर ने प्रेमी को जिंदा जलाने का किया प्रयास, इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों का हंगामा
महिला पहले से शादीशुदा है और चार साल से प्रेमी के साथ रह रही थी. पुलिस आरोपी महिला की तलाश कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 7, 2026 at 9:26 PM IST
बस्ती : लालगंज थाना क्षेत्र में 4 मई को प्रेमिका ने घर में रो रहे प्रेमी को जिंदा जलाकर हत्या करने की कोशिश की थी. घटना में गंभीर रूप से झुलसे प्रेमी का गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था. गुरुवार को इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई.
युवक का शव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया. घटना के तीन दिन बाद भी महिला की गिरफ्तारी नहीं होने पर परिजनों और ग्रामीणों ने हंगामा किया. आक्रोशित परिजनों ने शव का दाह संस्कार करने से इनकार कर दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा-बुझाकर मामला शांत कराया. इसके बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए.
मृतक की मां की तहरीर पर पुलिस ने प्रेमिका के खिलाफ धारा 118(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. महिला की तलाश में पुलिस की टीम लगाई गई है. मां का आरोप है कि कांति बेटे को प्रताड़ित करती थी और जान से मारने की धमकी देती थी.
जानिए क्या है पूरा मामला : बरहुंवा गांव निवासी रामचंद्र गुप्ता चार साल से शादीशुदा प्रेमिका कांति के साथ लिव इन में रह रहा था. कांति के दो बच्चे भी थे. रामचंद्र के परिजनों ने विरोध किया तो कांति ने जहर खाने की धमकी देकर जबरन प्रेमी के साथ रहने लगी. चार मई को कांति ने प्रेमी रामचंद्र को जिंदा जलाने का प्लान बनाया.
रात में सोते समय कांति ने कमरे में आग लगा दी और दरवाजा बाहर से बंद कर फरार हो गई. आग पूरे कमरे में फैल गई. गर्मी लगने पर रामचंद्र की नींद खुल गई. खुद को बचाने के दौरान रामचंद्र बुरी तरह से झुलस गया. किसी तरह से घर में 10 फीट ऊपर बने रोशनदान से बाहर कूद कर जान बचाई. शोर सुनकर परिजन भी पहुंच गई और गंभीर हालत में बस्ती जिला अस्पताल में भर्ती कराया. हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया था.
डीएसपी कुलदीप सिंह यादव ने बताया कि मृतक की मां की तहरीर के आधार पर आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही की जा रही है. जल्द ही आरोपी महिला को अरेस्ट कर लिया जाएगा. परिजनों को समझाबुझाकर शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है और दाह संस्कार की प्रक्रिया भी कराई जा रही है.
यह भी पढ़ें : मुरादाबाद के डीएम की अनोखी पहल, बोले- एक पुष्प-एक पुस्तक देने की करें शुरुआत