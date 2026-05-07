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बस्ती में लिव-इन पार्टनर ने प्रेमी को जिंदा जलाने का किया प्रयास, इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों का हंगामा

गुरुवार को युवक का शव घर पहुंचा तो परिजन हंगामा करने लगे. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बस्ती : लालगंज थाना क्षेत्र में 4 मई को प्रेमिका ने घर में रो रहे प्रेमी को जिंदा जलाकर हत्या करने की कोशिश की थी. घटना में गंभीर रूप से झुलसे प्रेमी का गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था. गुरुवार को इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई.

युवक का शव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया. घटना के तीन दिन बाद भी महिला की गिरफ्तारी नहीं होने पर परिजनों और ग्रामीणों ने हंगामा किया. आक्रोशित परिजनों ने शव का दाह संस्कार करने से इनकार कर दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा-बुझाकर मामला शांत कराया. इसके बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए.

मृतक की मां की तहरीर पर पुलिस ने प्रेमिका के खिलाफ धारा 118(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. महिला की तलाश में पुलिस की टीम लगाई गई है. मां का आरोप है कि कांति बेटे को प्रताड़ित करती थी और जान से मारने की धमकी देती थी.

जानिए क्या है पूरा मामला : बरहुंवा गांव निवासी रामचंद्र गुप्ता चार साल से शादीशुदा प्रेमिका कांति के साथ लिव इन में रह रहा था. कांति के दो बच्चे भी थे. रामचंद्र के परिजनों ने विरोध किया तो कांति ने जहर खाने की धमकी देकर जबरन प्रेमी के साथ रहने लगी. चार मई को कांति ने प्रेमी रामचंद्र को जिंदा जलाने का प्लान बनाया.