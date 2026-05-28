लिव-इन पार्टनर ने रची प्रेमी की हत्या की साजिश, 6 आरोपी गिरफ्तार
श्रीगंगानगर में युवक के अपहरण और हत्या कर शव इंदिरा गांधी नहर में फेंकने के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया.
Published : May 28, 2026 at 9:32 AM IST
श्रीगंगानगर: जिले के जवाहरनगर थाना क्षेत्र में युवक के अपहरण और हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया. पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक युवक के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही महिला ने ही अपने परिजनों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी. पुलिस ने महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि 25 मई 2026 को पदमपुर निवासी विनय कुमार ने जवाहरनगर थाने में रिपोर्ट दी. इसमें बताया कि उनका बेटा कपिल जिंदल श्रीगंगानगर में मेडिकल व्यवसाय करता था. वह अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया. परिजनों को युवक के साथ मारपीट और अपहरण की सूचना मिली थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की. विशेष पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पंजाब में विभिन्न क्षेत्रों में दबिश दी. जांच के दौरान पुलिस ने सिकंदर सिंह, सतपाल सिंह, गुरप्रीत सिंह उर्फ बंटी, अमनदीप सिंह उर्फ बॉबी नागरा, गुरदर्शन सिंह तथा महिला सुखविंदर कौर उर्फ राधिका को गिरफ्तार किया.
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शव नहर में फेंका: पुलिस पूछताछ में सामने आया कि मृतक कपिल महिला मित्र सुखविंदर कौर उर्फ राधिका के साथ लिव-इन में रह रहा था. दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी विवाद के चलते महिला ने अपने बेटों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर कपिल की हत्या की साजिश रची. आरोपियों ने 23-24 मई की रात युवक का अपहरण कर बेरहमी से मारपीट की और बाद में हत्या कर शव इंदिरा गांधी नहर में फेंक दिया. पुलिस सभी आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है.
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