हिमाचल में लिव इन में रह रहे सरकारी कर्मचारी की मौत, पार्टनर महिला पर हत्या का केस दर्ज

कल्लू: जिला के पतलीकूहल थाना क्षेत्र के तहत एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है. वहीं, पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया है. पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है. मृतक व्यक्ति आरोपी महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जाहलमा में चपरासी के पद पर कार्यरत था. मृतक रंजीत सिंह निवासी उदयपुर, जिला लाहौल-स्पीति का रहने वाला था. मृतक की पत्नी पालमो ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उसका पति लगभग पांच वर्षों से पतलीकूहल निवासी एक महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहता था. 9 मार्च को गाड़ी के काम के कारण पतलीकूहल पहुंचा था और रात को महिला के कमरे में गया था. इसी दौरान फोन पर रंजीत की पत्नी से बातचीत भी हुई थी और वो नशे में लग रहा था. कमरे में रंजीत का लिव इन पार्टनर के साथ झगड़ा भी हुआ था.

शरीर पर खरोंच और चोट के निशान

पालमो ने कहा कि जब 10 मार्च को लिव इन पार्टनर ने पुलिस को सूचना दी कि रंजीत उठ नहीं रहा है. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे में बिस्तर पर रंजीत सिंह का शव पाया. मृतक के गले, छाती और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट और खरोंच के निशान पाए गए. आशंका ये भी है कि किसी चीज से रंजीत पर वार किया गया है.