आगरा में लिव-इन पार्टनर पर हत्या का आरोप; पुलिस ने जलती चिता से शव निकाला
थाना प्रभारी आनंद वीर सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी अजीत सिंह, उनकी बेटी सना को भगा ले गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 7:00 AM IST
आगरा: लिव-इन पार्टनर पर ही युवती की हत्या का आरोप लगा है. मृतका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने जलती चिता से युवती का शव बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा. आरोपी युवक को हिरासत में लिया गया. घटना किरावली थाना क्षेत्र के जाजऊ गांव की है.
किरावली निवासी मृतका सना (21) के पिता निजाम ने बताया कि मेरे घर पर गांव जाजऊ निवासी अजीत सिंह का आना-जाना था. अजीत सिंह फाइनेंस का काम करता है. वह अक्सर किश्त लेने घर आता था.
5 साल पहले भगाने का आरोप: निजाम ने बताया कि अजीत ने मेरी बेटी सना को बहकाया और उससे दोस्ती की. 5 साल पहले जब सना नाबालिग थी, तो उसे भगा ले गया. अजीत सिंह ने उसका धर्मांतरण कराया और तभी से सना के साथ गांव जाजऊ में ही लिव-इन में रहने लगा.
मौत की सूचना पर शक हुआ: निजाम ने बताया कि बुधवार दोपहर करीब तीन बजे सना की मौत खबर मिली, तो हमें संदेह हुआ. हमने पुलिस को सूचना दी.
पुलिस बुधवार दोपहर करीब 4 बजे गांव जाजऊ पहुंची तो समय अजीत सिंह अन्य गांव वालों के साथ शव का अंतिम संस्कार करने में लगा था. पुलिस ने पानी डालकर चिता की आग बुझाई और शव को बाहर निकाला.
केस दर्ज कर हो रही जांच: किरावली थाना प्रभारी आनंद वीर सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता निजाम का आरोप है कि आरोपी अजीत सिंह उनकी बेटी सना को भगा ले गया था. उसका धर्म परिवर्तन कराया. उसका लंबे समय से उत्पीड़न किया जा रहा था. उसकी हत्या की गई है.
इसलिए, चोरी छिपे उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था. फिलहाल, अजीत सिंह हिरासत में लिया है. उसका कहना है कि सना बीमार थी और बीमारी से उसकी मौत हुई है. मृतका की मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढ़ें: वाराणसी में 42 लाख की ठगी का भंडाफोड़; APK फाइल भेजकर हैक करते थे मोबाइल, पांच आरोपी गिरफ्तार