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लिव-इन में रहने वाली प्रेमिका ने प्रेमी को जिंदा जलाया, हालत गंभीर; रोशनदान से कूदकर बचाई जान

DSP कुलदीप यादव ने बताया कि पीड़ित युवक रामचंद्र की मां सरस्वती देवी ने आरोपी महिला के खिलाफ नामजद तहरीर दी है.

लिव-इन में रहने वाली प्रेमिका ने प्रेमी को जिंदा जलाया.
लिव-इन में रहने वाली प्रेमिका ने प्रेमी को जिंदा जलाया. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 1:01 PM IST

2 Min Read
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बस्ती: प्रेमी के साथ लिव-इन में रहने वाली प्रेमिका ने प्रेमी को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की है. बुरी तरह से झुलस चुके प्रेमी की हालत गंभीर है और अगले 24 घंटे उसके लिए बेहद क्रिटिकल हैं. युवक को BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया है. घटना मुंडरवा थाना क्षेत्र के बहरुआ गांव की है.

DSP कुलदीप यादव ने बताया कि मामला बेहद गंभीर है. पीड़ित युवक रामचंद्र की मां सरस्वती देवी ने आरोपी महिला के खिलाफ नामजद तहरीर दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा में मामला दर्ज कर लिया है.

आरोपी महिला अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं. हम सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रहे हैं कि आखिर ढाई महीने के रिश्ते में ऐसी नौबत क्यों आई? पुलिस जल्द ही महिला को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई करेगी.

शादीशुदा है महिला: पुलिस को अब तक मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी महिला पहले से शादीशुदा है. वह अपने पति को छोड़ चुकी है. उनके दो बच्चे भी हैं. महिला बिना तलाक लिए, बिना न्यायिक प्रक्रिया पूरे किए ही अपने प्रेमी के साथ लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने लगी थी.

शुक्रवार की रात महिला ने न सिर्फ प्रेमी को जिंदा जलाया बल्कि उसकी चीखें न सुनाई दें, इसलिए बाहर से दरवाजा बंद करके फरार हो गई. DSP ने बताया कि रामचंद्र गुप्ता (26) गांव की ही विवाहिता और दो बच्चों की मां के साथ पिछले ढाई महीने से लिव-इन में रह रहा था.

शुक्रवार रात सब कुछ सामान्य था. दोनों ने साथ में भोजन किया और सोने चले गए. रात करीब 11 बजे कमरा आग और धुएं से भर गया. जब तक रामचंद्र की नींद खुलती, वह आग की लपटों से घिर चुका था. बाहर से दरवाजा बंद होने के कारण उसने साहस दिखाते हुए कमरे के ऊंचे रोशनदान से बाहर कूद गया.

युवक की हालत गंभीर: ​​पड़ोसियों और परिजनों ने आनन-फानन में झुलसे हुए रामचंद्र को मेडिकल कॉलेज बस्ती पहुंचाया. वहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने तत्काल BRD मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर रेफर कर दिया.

डॉक्टरों के अनुसार, युवक काफी हद तक झुलस चुका है. अगले 24 घंटे उसकी जान के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. घटना की सूचना मिलते ही मुंडेरवा पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए हैं.

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प्रेमी को जिंदा जलाया हालत गंभीर
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