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लिव-इन में रहने वाली प्रेमिका ने प्रेमी को जिंदा जलाया, हालत गंभीर; रोशनदान से कूदकर बचाई जान

लिव-इन में रहने वाली प्रेमिका ने प्रेमी को जिंदा जलाया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बस्ती: प्रेमी के साथ लिव-इन में रहने वाली प्रेमिका ने प्रेमी को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की है. बुरी तरह से झुलस चुके प्रेमी की हालत गंभीर है और अगले 24 घंटे उसके लिए बेहद क्रिटिकल हैं. युवक को BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया है. घटना मुंडरवा थाना क्षेत्र के बहरुआ गांव की है.

DSP कुलदीप यादव ने बताया कि मामला बेहद गंभीर है. पीड़ित युवक रामचंद्र की मां सरस्वती देवी ने आरोपी महिला के खिलाफ नामजद तहरीर दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा में मामला दर्ज कर लिया है.

आरोपी महिला अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं. हम सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रहे हैं कि आखिर ढाई महीने के रिश्ते में ऐसी नौबत क्यों आई? पुलिस जल्द ही महिला को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई करेगी.

शादीशुदा है महिला: पुलिस को अब तक मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी महिला पहले से शादीशुदा है. वह अपने पति को छोड़ चुकी है. उनके दो बच्चे भी हैं. महिला बिना तलाक लिए, बिना न्यायिक प्रक्रिया पूरे किए ही अपने प्रेमी के साथ लिव-इन-रिलेशनशिप में रहने लगी थी.

शुक्रवार की रात महिला ने न सिर्फ प्रेमी को जिंदा जलाया बल्कि उसकी चीखें न सुनाई दें, इसलिए बाहर से दरवाजा बंद करके फरार हो गई. DSP ने बताया कि रामचंद्र गुप्ता (26) गांव की ही विवाहिता और दो बच्चों की मां के साथ पिछले ढाई महीने से लिव-इन में रह रहा था.