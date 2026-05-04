बंगाल और तमिलनाडू में बरस रहे चुनावी नतीजे, शिवराज, सिंधिया और मोहन यादव का कमाल जानें
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 9:43 AM IST|
Updated : May 4, 2026 at 10:14 AM IST
भोपाल: सोमवार का दिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने वाले हैं. पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुडुचेरी में वोटिंग के बाद 4 मई को परिणाम आएंगे. जहां सुबह 8 बजे पोस्टल वैलेट की काउंटिंग हो गई है. वहीं अब ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी. जिसके बाद धीरे-धीरे सभी राज्यों से रुझान आना शुरू होंगे. वहीं इन राज्यों में चुनाव के दौरान देशभर के दिग्गज नेताओं ने अपना दम दिखाया. जिसमें मध्य प्रदेश से अगर बात करें तो मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं. पढ़िए जिन सीटों पर मध्य प्रदेश के नेताओं ने प्रचार किया, वहां का चुनाव रुझान और परिणाम क्या है.
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बंगाल में BJP-TMC कड़ी टक्कर
अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां 294 सीटों पर वोट डाले गए थे. 23 अप्रैल को पहले चरण में 152 और दूसरे चरण में 142 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान हुए थे. हालांकि एक सीट पर फिर से पुर्नमतदान होना है, जिसकी वजह से 293 सीटों के आज रिजल्ट आएंगे. अगर शुरुआती रुझान की बात करें तो बीजेपी और टीएमसी में कड़ी टक्कर देखने मिल रही है. काउंटिंग में कभी बीजेपी तो कभी टीएमसी आगे निकल रही है. वहीं बंगाल की भवानीपुर सीट का भी यही हाल है यहां टीएमसी से ममता बनर्जी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी लड़ रहे हैं. यहां भी कभी सुभेंदु तो कभी ममता आगे चल रही हैं.
5 राज्यों के चुनावी परिणाम पर देश की नजर, मध्य प्रदेश नेताओं के प्रचार वाली सीटों का क्या है हाल
पूर्व मुख्यमंत्री और केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में मोर्चा संभाला था. शिवराज सिंह चौहान ने हुगली जिले के सिंगूर में प्रचार के लिए पहुंचे थे. सिंगूर से बीजेपी के कद्दावर नेता सुवेंदू अधिकारी आगे हैं. इसके अलावा संदेषखाली में उन्होंने गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर, महर्षि बंकिम चंद्र चट्टोपायध्याय जैसे महापुरूषों को याद किया था.
तमिलनाडु में मोहन यादव ने किया था प्रचार
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पश्चिम बंगाल के साथ-साथ तमिलनाडु में भी खूब प्रचार किया था. वे तमिलनाडु में नमक्कल, तिरूपुर जिलों के अलावा रासिपुरम, कोयंबटूर नार्थ में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे. जहां बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे थे.
पश्चिम बंगाल में सीएम ने खूब किया प्रचार
पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में हो रही वोटों की गिनती पर मध्य प्रदेश के नेताओं की भी नजर है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने चुनाव प्रचार किया था. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पश्चिम बंगाल की कई सीटों पर चुनाव प्रचार किया था. सीएम ने बांकुरा जिले में जनसभाओं को संबोधित किया था. इसके अलावा कोलकाता के कमरहाटी क्षेत्र में उन्होंने अरूप चौधरी के लिए डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया था. सीएम खड़गपुर सदर विधानसभा सीट पर भी प्रचार के लिए पहुंचे थे. इसके अलावा डॉ. मोहन यादव ने मेदिनीपुर में भी चुनाव प्रचार किया था.