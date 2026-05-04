बंगाल और तमिलनाडू में बरस रहे चुनावी नतीजे, शिवराज, सिंधिया और मोहन यादव का कमाल जानें

बंगाल में BJP-TMC कड़ी टक्कर

अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां 294 सीटों पर वोट डाले गए थे. 23 अप्रैल को पहले चरण में 152 और दूसरे चरण में 142 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान हुए थे. हालांकि एक सीट पर फिर से पुर्नमतदान होना है, जिसकी वजह से 293 सीटों के आज रिजल्ट आएंगे. अगर शुरुआती रुझान की बात करें तो बीजेपी और टीएमसी में कड़ी टक्कर देखने मिल रही है. काउंटिंग में कभी बीजेपी तो कभी टीएमसी आगे निकल रही है. वहीं बंगाल की भवानीपुर सीट का भी यही हाल है यहां टीएमसी से ममता बनर्जी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी लड़ रहे हैं. यहां भी कभी सुभेंदु तो कभी ममता आगे चल रही हैं.