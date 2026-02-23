झारखंड के 48 नगर निकायों के लिए जारी मतदान जारी, समय के साथ लोगों की बढ़ रही है भीड़

धनबाद नगर निकाय चुनाव के दौरान धनबाद नगर निगम के वार्ड संख्या 8 में बैलेट पेपर की गंभीर गड़बड़ी सामने आने से मतदान प्रक्रिया कुछ देर के लिए बाधित हो गई. मामला बूथ संख्या 345 और 354 का है, जहां वार्ड 8 की जगह वार्ड संख्या 9 के बैलेट पेपर से मतदान कराए जाने का खुलासा हुआ. एक मतदाता ने बैलेट पेपर को ध्यान से देखने पर पाया कि चुनाव चिन्ह तो सही है, लेकिन उसके सामने अंकित प्रत्याशी का नाम गलत है. इस पर उसने तत्काल आपत्ति दर्ज कराई. अधिकारियों द्वारा जांच करने पर स्पष्ट हुआ कि संबंधित बूथों पर वार्ड संख्या 8 के बजाय वार्ड संख्या 9 के बैलेट पेपर का उपयोग किया जा रहा था. गड़बड़ी सामने आने से पहले 37 मतदाता गलत बैलेट पेपर पर अपना वोट डाल चुके थे. बैलेट पेपर क्रमांक 1 से 11 तक वार्ड संख्या 8 अंकित था, जबकि 12 से 37 तक वार्ड संख्या 9 अंकित पाया गया. इसी प्रकार दूसरे बूथ पर भी 14 मतदाता मतदान कर चुके थे, जिसके बाद त्रुटि पकड़ में आई और संबंधित बैलेट पेपर से मतदान तत्काल रोक दिया गया. हंगामे के कारण कुछ देर के लिए मतदान प्रक्रिया स्थगित रही. मौके पर मौजूद अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए सही बैलेट पेपर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की. प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि प्रभावित मतों और प्रक्रिया की समीक्षा कर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा, ताकि मतदान की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे.