LIVE UPDATE: छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी

पलारी नगर पंचायत के सभी 15 मतदान केंद्रों की कमान महिला अधिकारी संभाल रही हैं

बालोद के नवनिर्मित नगर पंचायत पलारी में 'नगर पालिका आम निर्वाचन 2026' के तहत सुबह 8 बजे से वोट डाले जाएंगे. शाम 5 बजे तक मतदान होगा. पलारी के इतिहास में यह पहला मौका है जब नगर पंचायत के सभी 15 मतदान केंद्रों पर पीठासीन अधिकारी से लेकर मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 और 3 के पदों पर केवल महिला कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है. चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. पूरे 15 मतदान केंद्रों को 2 सेक्टरों में विभाजित किया गया है. दोनों ही सेक्टरों में कानून व्यवस्था पर नजर रखने और सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए दो सेक्टर ऑफिसर तैनात किए गए हैं.