JNU छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान शुरू, लेफ्ट और ABVP में सीधा मुकाबला

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों की सूची

अध्यक्ष पद के लिए अदिति मिश्रा (AISA), अंगद सिंह (Independent), राज रतन राजोरिया (BAPSA), शिंदे विजयालक्ष्मी व्यंकट राव (PSA), शीर्षवा इंदु (DISHA), विकास पटेल (ABVP) और विकाश (NSUI) उम्मीदवार है. वहीं, उपाध्यक्ष पद पर किझाकूट गोपिका बाबू (SFI), शेख शाहनवाज आलम (Independent) और तान्या कुमारी (ABVP) मैदान में हैं. महासचिव पद के लिए गोपी कृष्णन यू, राजेश्वर कांत दुबे, प्रीति, शुएब खान और सुनील यादव के बीच मुकाबला है. संयुक्त सचिव पद पर अनुज, दानिश अली, कुलदीप ओझा, मनमोहन मित्रुका और रवि राज चुनावी दौड़ में हैं.