JNU छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान शुरू, लेफ्ट और ABVP में सीधा मुकाबला

JNU छात्र संघ चुनाव 2025
JNU छात्र संघ चुनाव 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 4, 2025 at 10:04 AM IST

Updated : November 4, 2025 at 10:09 AM IST

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में छात्रसंघ चुनाव 2025-26 के लिए मतदान शुरू हो गया है. इस बार एबीवीपी और लेफ्ट गुट के बीच सीधी लड़ाई मानी जा रही ही. जेएनयू चुनाव में केंद्रीय पैनल के चार पदों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव पर कुल 20 उम्मीदवार मैदान में हैं. इनमें करीब 30 प्रतिशत महिला उम्मीदवार शामिल हैं. वहीं काउंसलर पदों पर भी लगभग 25 प्रतिशत महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, जिससे इस बार महिला भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है. चुनाव समिति के चेयरपर्सन रविकांत ने बताया कि इस बार कुल 9,043 छात्र मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चयन करेंगे.

LIVE FEED

9:55 AM, 4 Nov 2025 (IST)

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों की सूची

अध्यक्ष पद के लिए अदिति मिश्रा (AISA), अंगद सिंह (Independent), राज रतन राजोरिया (BAPSA), शिंदे विजयालक्ष्मी व्यंकट राव (PSA), शीर्षवा इंदु (DISHA), विकास पटेल (ABVP) और विकाश (NSUI) उम्मीदवार है. वहीं, उपाध्यक्ष पद पर किझाकूट गोपिका बाबू (SFI), शेख शाहनवाज आलम (Independent) और तान्या कुमारी (ABVP) मैदान में हैं. महासचिव पद के लिए गोपी कृष्णन यू, राजेश्वर कांत दुबे, प्रीति, शुएब खान और सुनील यादव के बीच मुकाबला है. संयुक्त सचिव पद पर अनुज, दानिश अली, कुलदीप ओझा, मनमोहन मित्रुका और रवि राज चुनावी दौड़ में हैं.

JNU छात्रसंघ चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतेजाम (ETV Bharat)
Last Updated : November 4, 2025 at 10:09 AM IST

TAGGED:

JNU ELECTION VOTING
JNU STUDENT UNION ELECTIONS
VOTING FOR JNUSU ELECTION
LEFT AND ABVP IN JNUSU
JNUSU ELECTION 2025

