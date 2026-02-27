Live: झारखंड में निकाय चुनाव की मतगणना, 1309 टेबलों पर एक साथ मतों की गिनती

रांची में पहले राउंड की मतगणना शुरू, कई वार्डों के बूथों पर गिनती तेज

रांची में पहले राउंड की मतगणना शुरू, कई वार्डों के बूथों पर गिनती तेज. पहले राउंड में वार्ड संख्या 1 के सभी बूथों की मतगणना शुरू. इसके साथ ही वार्ड 2 के बूथ नंबर 1 से 10 तक की गिनती जारी है. वार्ड 7, 13, 19, 25, 31 और 37 के सभी बूथों की मतगणना भी पहले राउंड में शुरू कर दी गई है. वहीं वार्ड 8 के बूथ संख्या 1 से 11 तक बैलेट पेपर की छंटाई और गिनती का काम चल रहा है. अन्य वार्डों में भी चरणबद्ध तरीके से मतगणना जारी है. वार्ड 14 के बूथ 1 से 5, वार्ड 20 के बूथ 1 से 6, वार्ड 26 के बूथ 1 से 13, वार्ड 32 के बूथ 1 से 8, वार्ड 38 के बूथ 1 से 10, वार्ड 43 के बूथ 1 से 8 तथा वार्ड 49 के बूथ 1 से 12 तक की मतगणना पहले राउंड में शुरू हो चुकी है. बुंडू नगर पंचायत के सभी 16 बूथों की मतगणना भी एक साथ शुरू कर दी गई है। वहां भी पहले राउंड की गिनती शांतिपूर्ण तरीके से जारी है.