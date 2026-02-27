Live: झारखंड में निकाय चुनाव की मतगणना, 1309 टेबलों पर एक साथ मतों की गिनती
Published : February 27, 2026 at 10:46 AM IST|
Updated : February 27, 2026 at 12:07 PM IST
रांचीः झारखंड के 48 नगर निकाय क्षेत्रों में मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है. राज्य निर्वाचन आयोग ने इस प्रक्रिया के लिए व्यापक व्यवस्था की है, जिसमें मतगणना सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी. राज्य भर में कुल 1309 टेबलों पर एक साथ मतगणना होगी. पार्षद और मेयर/अध्यक्ष दोनों पदों के मतों की गिनती एक साथ की जाएगी. धनबाद नगर निगम को छोड़कर शेष सभी नगर निकायों के परिणाम शुक्रवार को ही देर शाम तक घोषित होने के आसार हैं.
रांची नगर निगम में मतगणना के लिए सबसे अधिक 225 टेबल बनाए गए हैं. यहां पांच राउंड में मतगणना पूरी हो जाएगी. वहीं धनबाद नगर निगम में सबसे अधिक समय लगेगा. यहां 117 टेबलों पर 9 चक्रों में गिनती पूरी होगी. पलामू जिला के मेदिनीनगर नगर निगम के लिए 22 टेबलों पर 6 राउंड में मतगणना कराई जा रही है. इसी तरह हजारीबाग नगर निगम में 50 टेबलों पर मात्र 2 राउंड में गिनती पूरी.
मतगणना की प्रक्रिया
बैलट बॉक्स से मतपत्र निकालने के बाद सबसे पहले पार्षद और मेयर/अध्यक्ष के मतपत्रों को अलग-अलग किया जाता है. इसके बाद इन्हें बंडल बनाकर गिनती शुरू होती है. वार्ड पार्षद की गिनती सबसे पहले पूरी की जाएगी, जिसका परिणाम स्वाभाविक रूप से पहले घोषित होगा. इसके बाद मेयर/अध्यक्ष पद के मतों की गिनती पूरी की जाएगी. अंत में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे.
रांची नगर निगम में मतगणना जारी, मेयर पद पर रौशनी खलखो को बढ़त
रांची नगर निगम में मतगणना जारी है. मेयर पद पर रौशनी खलखो बढ़त बनाए हुए हैं। वार्ड 20 के बूथ 6A से रौशनी खलखो को 136 वोट मिले, जबकि रमा खलखो को 35 और देवीदयाल मुंडा को 5 मत प्राप्त हुए. वार्ड 20 में पार्षद पद पर सुनील यादव करीब 100 वोट से आगे चल रहे हैं. वहीं वार्ड 37 से पार्षद प्रत्याशी परमेश्वर कुमार बढ़त पर हैं. मतगणना जारी है, अंतिम परिणाम आना बाकी है.
हजारीबाग से आया पहला नतीजा, वार्ड 27 से निर्वाचित हुईं सोनी
हजारीबाग में पहला नतीजा सामने आया है. यहां वार्ड संख्या 27 से सोनी छेत्री जीत गयी हैं.
मानगो, जुगसलाई और चाकूलिया में शहर की सरकार के लिए गिनती शुरू
जमशेदपुर के मानगो नगर निगम,जुगसलाई नगर परिषद और चाकुलिया नगर पंचायत में हुए चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है जमशेदपुर के करनडीह स्थित प्रखंड विकास कार्यालय परिसर मे बने स्टेट फूड कॉरपोरेशन के गोदाम मे बनाये गए मतगणना केंद्र पर मतों की गिनती की जा रही है. देर शाम 8 बजे तक तमाम नतीजे आने के आसार हैं.
दुमका नगर परिषद और बासुकीनाथ नगर पंचायत के दो अध्यक्ष और 33 वार्ड पार्षदों के लिए मतगणना
दुमका नगर परिषद के अध्यक्ष और 21 वार्ड पार्षद, साथ ही बासुकीनाथ नगर पंचायत के अध्यक्ष और 12 वार्ड पार्षदों के चयन के लिए वोटों की गिनती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. दुमका के इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है. दुमका नगर परिषद के अध्यक्ष पद के वोटो की गिनती के लिए 12 टेबल और बासुकीनाथ नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए 10 टेबल बनाये गए हैं.
पलामू में मतगणना, सुरक्षा पुख्ता
मेदिनीनगर नगर निगम के लिए 27 टेबल है और 5 राउंड में वोटो की गिनती हो रही है. बिश्रामपुर के लिए 13 टेबल 3 राउंड, छतरपुर के लिए 12 टेबल दो राउंड, हुसैनाबाद के लिए 15 टेबल दो राउंड और हरिहरगंज के लिए 12 टेबल दो राउंड की. मेदिनीनगर नगर निगम में मेयर के साथ-साथ 35 वार्ड आयुक्त कर वोटों की गिनती हो रही है.
रामगढ़ में मतगणना, तीन और दो-दो राउंड में काउंटिंग
रामगढ़ में तीन हॉल में मतों की गिनती, पहले और दूसरे हॉल में 15-15 टेबल तथा तीसरे हॉल में 11 टेबल सहित कुल 41 टेबलों पर मतों की गिनती. पहले हॉल में तीन राउंड में जबकि दूसरे और तीसरे हॉल में दो-दो राउंड में मतगणना पूरी की जाएगी.
लोहरदगा में काउंटिंग, 24 टेबल में दो राउंड में मतगणना
लोहरदगा के कृषि बाजार समिति परिसर को मतगणना केंद्र बनाया गया है. यहां पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला उन्हें सुनाया जाएगा. नगर परिषद चुनाव को लेकर 29643 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था. इसके बाद शुक्रवार को कुल 24 टेबल में दो राउंड में मतगणना की जा रही है.
कोडरमा के माइनिंग कॉलेज में मतगणना, प्रत्याशियों की धड़कने हुई तेज
कोडरमा के बागीटांड स्थित माइनिंग कॉलेज के पुराने भवन में बने मतगणना केंद्र में मतों की गिनती का कार्य शुरू हो गया है। जिले के झुमरी तिलैया नगर परिषद के लिए 17, डोमचांच नगर पंचायत के लिए 11 और कोडरमा नगर पंचायत के लिए 12 टेबल लगाए गए हैं,
चास नगर निगम- पांच राउंड 28 टेबल, फूसरो नगर परिषद का चार राउंड में 18 टेबल में मतगणना
चास नगर निगम का पांच राउंड 28 टेबल और वही फूसरो नगर परिषद का चार राउंड में 18 टेबल मतगणना की गिनती के लिए सजाए गए है. बोकारो जिले के दोनों निकायों में कुल मतदाताओं की कुल संख्या 2,27,155 है. इसमें चास नगर निगम क्षेत्र में कुल मतदाता – 1,62,073 है, जिसमें पुरूष मतदाता 83,106, महिला मतदाता 78,950 अन्य मतदाता शामिल हैं. इसी तरह, फुसरो नगर परिषद क्षेत्र में कुल मतदाता 65,082 है, जिसमें पुरूष मतदाता 33,292 एवं महिला मतदाता 31,790 शामिल है.
166 बूथों के लिए 192 कर्मी कर रहे हैं मतों की गिनती, शाम तक रिजल्ट आने की संभावना
गिरिडीह नगर निगम, धनवार नगर पंचायत एवं बड़की सरैया नगर पंचायत के लिए अलग अलग हॉल की व्यवस्था की गई है. गिरिडीह नगर निगम के लिए दो हॉल है. हॉल एक में वार्ड संख्या 1 से 18 तक की गणना हो रही है. यहां 16 टेबल में गणना हो रहा है जो पांच चक्र तक चलेगा. इसी तरह हॉल दो में वार्ड संख्या 19 से 36 तक की गणना होगी. यहां भी 16 टेबल की व्यवस्था की गई है जो 4 चक्र तक चलेगा. बड़की सरैया नगर पंचायत में वार्ड संख्या 1 से 12 तक की गणना 8 टेबल होगी जो दो चक्र तक चलेगी. इसी तरह धनवार नगर पंचायत के वार्ड संख्या 1 से 11 तक की गणना 8 टेबल में 2 चक्र) तक चलेगी. कुल 166 मतदान केंद्र के बूथों के मतों की गणना के लिए 192 192 मतगणना कर्मियों को तैनात किया गया है.
लातेहार में कुल 15 टेबल में मतगणना, दो राउंड में मतगणना
जिला मुख्यालय के पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर कुल 15 टेबल में मतगणना की जा रही है. दो राउंड में मतगणना पूरी होगी. पहले राउंड की मतगणना आरंभ है. लातेहार नगर पंचायत चुनाव में अध्यक्ष पद के आठ और वार्ड पार्षद के 15 पदों के लिए कुल 56 उम्मीदवार मैदान में है. सभी के भाग्य का फैसला थोड़ी देर बाद हो जाएगा.
रांची में पहले राउंड की मतगणना शुरू, कई वार्डों के बूथों पर गिनती तेज
रांची में पहले राउंड की मतगणना शुरू, कई वार्डों के बूथों पर गिनती तेज. पहले राउंड में वार्ड संख्या 1 के सभी बूथों की मतगणना शुरू. इसके साथ ही वार्ड 2 के बूथ नंबर 1 से 10 तक की गिनती जारी है. वार्ड 7, 13, 19, 25, 31 और 37 के सभी बूथों की मतगणना भी पहले राउंड में शुरू कर दी गई है. वहीं वार्ड 8 के बूथ संख्या 1 से 11 तक बैलेट पेपर की छंटाई और गिनती का काम चल रहा है. अन्य वार्डों में भी चरणबद्ध तरीके से मतगणना जारी है. वार्ड 14 के बूथ 1 से 5, वार्ड 20 के बूथ 1 से 6, वार्ड 26 के बूथ 1 से 13, वार्ड 32 के बूथ 1 से 8, वार्ड 38 के बूथ 1 से 10, वार्ड 43 के बूथ 1 से 8 तथा वार्ड 49 के बूथ 1 से 12 तक की मतगणना पहले राउंड में शुरू हो चुकी है. बुंडू नगर पंचायत के सभी 16 बूथों की मतगणना भी एक साथ शुरू कर दी गई है। वहां भी पहले राउंड की गिनती शांतिपूर्ण तरीके से जारी है.