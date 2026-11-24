Dev Deepawali 2026: 11 लाख दीये, 2000 ड्रोन और भव्य आरती... काशी में दिख रहा भक्ति और संस्कृति का अद्भुत संगम
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 5:39 PM IST|
Updated : November 24, 2026 at 6:43 PM IST
काशी में देव दीपावली का भव्य उत्सव शुरू हो गया है. 84 अर्धचंद्राकार गंगा के घाटों पर 11 लाख से अधिक दीप जलाए जाएंगे. वहीं 2,000 स्वदेशी ड्रोन आसमान में भगवान शिव, मां गंगा और काशी की आध्यात्मिक विरासत की झलक दिखाएंगे. चेतसिंह घाट पर 3डी प्रोजेक्शन मैपिंग और लेजर शो होगा. इस आयोजन को अपनी आंखों से कैद करने के लिए देश-दुनिया से लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं.
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मंत्री जयवीर सिंह ने किया पहला दीप प्रज्वलित
वाराणसी: कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर बाबा महादेव की नगरी काशी में भव्य देव दीपावली महोत्सव का शुभारंभ हो गया है. यूपी के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने पहला दीप प्रज्वलित कर इस उत्सव की औपचारिक शुरुआत की. बनारस के सभी घाटों, गंगा पार की रेती और 103 कुंडों पर 11 लाख से अधिक दीये प्रज्वलित किए गए हैं, जिसमें 10 लाख मिट्टी के और 1 लाख गोबर के शामिल हैं.
रामघाट पर ऑपरेशन सिंदूर की रंगोली
काशी के रामघाट पर ऑपरेशन सिंदूर की सुंदर रंगोली
दीपों से जगमग अस्सी घाट
काशी के अस्सी घाट पर दीप प्रज्वलित हो गए हैं. वहां का नजारा देखते ही बन रहा है.
पंचगंगा घाट पर दीपक जले
काशी के प्रसिद्ध पंचगंगा घाट पर भव्य आयोजन शुरू