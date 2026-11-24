मंत्री जयवीर सिंह ने किया पहला दीप प्रज्वलित

वाराणसी: कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर बाबा महादेव की नगरी काशी में भव्य देव दीपावली महोत्सव का शुभारंभ हो गया है. यूपी के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने पहला दीप प्रज्वलित कर इस उत्सव की औपचारिक शुरुआत की. बनारस के सभी घाटों, गंगा पार की रेती और 103 कुंडों पर 11 लाख से अधिक दीये प्रज्वलित किए गए हैं, जिसमें 10 लाख मिट्टी के और 1 लाख गोबर के शामिल हैं.