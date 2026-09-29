LIVE: उत्तराखंड छात्र संघ चुनाव रिजल्ट, मसूरी में ABVP की बड़ी जीत, NSUI को लगा झटका
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 29, 2026 at 7:01 PM IST|
Updated : September 29, 2026 at 7:07 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के कई कॉलेजों में आज 29 सितंबर को कई छात्र संघ चुनाव हुए हैं. कई कॉलेजों के परिमाण भी जारी हो गए है. मसूरी एमपीजी कॉलेज में जहां एबीवीपी का परचम लहराया तो वहीं बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला में अध्यक्ष पद पर USF की ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई. इसके अलावा डॉ शिवानन्द नौटियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्णप्रयाग में अध्यक्ष पद पर NSUI के सुनील रावत जीते.
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मसूरी एमपीजी कॉलेज का चुनाव परिणाम: एमपीजी कॉलेज मसूरी छात्रसंघ चुनाव में मंगलवार को मतगणना के बाद एबीवीपी ने अध्यक्ष, महासचिव और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के तीन प्रमुख पदों पर जीत दर्ज की. एमपीजी कॉलेज मसूरी में कुल 74.9 प्रतिशत मतदान हुई था.
वेदांत थापली बने अध्यक्ष: मतगणना के बाद एमपीजी कॉलेज मसूरी में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के वेदांत थापली ने सर्वाधिक 185 मत प्राप्त किए. वहीं एनएसयूआई के विकास सिंह को 48 और मसूरी छात्र संगठन के मनन शाही को 36 मत मिले.
महासचिव पर पर आशुतोष जोशी की जीत: महासचिव पद पर भी एबीवीपी के आशुतोष जोशी ने 160 मत हासिल कर जीत दर्ज की. अंकित रौछैला को 70 और प्रियंशु कंडारी को 42 मत मिले. वहीं, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर एबीवीपी की करिश्मा डुमोगा को 212 मत मिले, जबकि संध्या को 54 मत प्राप्त हुए. इस तरह अध्यक्ष, महासचिव और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के तीनों पद एबीवीपी के खाते में गए.
इन पदों पर निर्विरोध चुने गए प्रतिनिधि: चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपाध्यक्ष पद पर गौरव सिंह गुसाईं, सहसचिव पद पर ईशा और कोषाध्यक्ष पद पर सलोनी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे. इन पदों पर एनएसयूआई समर्थित प्रत्याशियों का निर्वाचन हुआ.