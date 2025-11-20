उत्तराखंड पंचायत उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, 2,266 प्रत्याशियों के होगा भाग्य का फैसला

निर्विरोध निर्वाचित हुए कैंडिडेट

उत्तराखंड त्रिस्तरीय उपचुनाव में 32 हजार 985 पदों के सापेक्ष 30 हजार 800 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया. 15 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच हुई और 994 नामांकन में त्रुटियां होने के कारण निरस्त कर दिया गया. वहीं 16 नवंबर को नाम वापसी के दिन 319 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया था. नामांकन पत्रों के वापस होने के बाद 27 हजार 221 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए. जिसके चलते अब 321 पदों के लिए चुनावी मैदान में 2,266 प्रत्याशी मैदान में हैं. कुल 321 पदों में से सदस्य ग्राम पंचायत के 316 पदों के लिए 2,255 प्रत्याशी, प्रधान ग्राम पंचायत के चार पदों के लिए 9 उम्मीदवार और सदस्य जिला पंचायत के एक पद के लिए दो उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं.