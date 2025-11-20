ETV Bharat / state

उत्तराखंड पंचायत उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, 2,266 प्रत्याशियों के होगा भाग्य का फैसला

उत्तराखंड पंचायत उपचुनाव
November 20, 2025

उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायतों के खाली पदों पर आज मतदान शुरू हो गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान को लेकर सारी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली थी. उत्तराखंड पंचायत उपचुनाव के लिए 321 पदों पर मतदान होना है, मैदान में 2,266 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाता से करेंगे. वहीं 27 हजार 221 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायतों के खाली 32 हजार 985 पदों पर उपचुनाव को लेकर 11 नवंबर को अधिसूचना जारी की थी. वहीं उपचुनाव के लिए मतदान सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक होगा.

निर्विरोध निर्वाचित हुए कैंडिडेट

उत्तराखंड त्रिस्तरीय उपचुनाव में 32 हजार 985 पदों के सापेक्ष 30 हजार 800 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया. 15 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच हुई और 994 नामांकन में त्रुटियां होने के कारण निरस्त कर दिया गया. वहीं 16 नवंबर को नाम वापसी के दिन 319 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया था. नामांकन पत्रों के वापस होने के बाद 27 हजार 221 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए. जिसके चलते अब 321 पदों के लिए चुनावी मैदान में 2,266 प्रत्याशी मैदान में हैं. कुल 321 पदों में से सदस्य ग्राम पंचायत के 316 पदों के लिए 2,255 प्रत्याशी, प्रधान ग्राम पंचायत के चार पदों के लिए 9 उम्मीदवार और सदस्य जिला पंचायत के एक पद के लिए दो उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं.

