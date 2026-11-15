पढ़िए यूपी की फटाफट खबरें

घाटमपुर उप डाकघर में करोड़ों की धोखाधड़ी, दो डाककर्मी निलबिंत

कानपुर:कानपुर जिले के घाटमपुर उप डाकघर में सामने आए करोड़ों रुपये के बहुचर्चित धोखाधड़ी के मामले में प्रशासनिक और पुलिसिया शिकंजा लगातार कसता जा रहा है.इस पूरे मामले में विभाग और एजेंट की मिलीभगत की संदिग्ध भूमिका सामने आने के बाद जहां एक ओर विभागीय स्तर पर कड़ी कार्रवाई करते हुए दोषी डाक कर्मियों को निलंबित कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. वहीं दूसरी ओर पुलिस ने मुख्य आरोपी एजेंट और उसकी बेटी समेत संलिप्त कर्मचारियों पर भी एफआईआर दर्ज की है. आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की पांच विशेष टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. डीसीपी साउथ दीपेंद्रनाथ चौधरी ने बताया कि, विगत दिनों में घाटमपुर उप डाकघर के संबंध में स्थानीय नागरिकों द्वारा यह शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी. शिकायकर्ताओं ने बताया था कि उन्होंने डाकघर से जो पॉलिसी ली थी, उसकी मैच्योरिटी पूरी होने पर जब वे रकम लेने पहुंचे, तो वहां बताया गया कि इस प्रकार की कोई स्कीम डाकघर में दर्ज ही नहीं है. पीड़ितों को जो रसीद और पासबुक दी गई थी, उस पर फर्जी मुहर और हस्ताक्षर बने हुए थे. डीसीपी ने आगे बताया कि, जब इस पूरे मामले की विस्तृत जांच कराई गई, तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि वहां का एक एजेंट शैलेंद्र पांडेय और उसकी पुत्री अनुष्का पांडेय बड़े पैमाने पर ग्राहकों को डाकघर में लाते थे और उनकी पॉलिसी करवाते थे. जनता के लोग पॉलिसी में जमा करने के लिए जो भी पैसा उन्हें देते थे, वे लोग भौतिक रूप से उस रकम को डाकघर में जमा नहीं करते थे, बल्कि पासबुक पर फर्जी मुहर लगाकर ग्राहकों को थमा देते थे. डाक विभाग के संबंधित अधिकारियों ने आंतरिक जांच कराई, जिसमें दो कर्मचारी डाक सहायक राकेश कुमार मिश्रा और डाक सहायक शिवम सचान को प्रारंभिक रूप से दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया गया. जनता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुख्य एजेंट शैलेंद्र पांडेय, उनकी पुत्री अनुष्का पांडेय और जिन डाककर्मियों की इसमें मिलीभगत थी, उनके विरुद्ध फर्जी कूटरचना और धन गबन के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है. घाटमपुर एसीपी कृष्णकांत और डीसीपी साउथ ने बताया कि,आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए घाटमपुर, सजेती, रेऊना और साढ़ थाने की पांच पुलिस टीमें गठित की गई हैं. पुलिस की दबिश लगातार जारी है.