पढ़िए यूपी की फटाफट खबरें
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 7:45 AM IST|
Updated : November 15, 2026 at 8:41 AM IST
यूपी की ताजी खबरें अब फटाफट न्यूज में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नजर में.
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गोकशी के सिंडिकेट पर पुलिस का शिकंजा, दो महिलाओं समेत 13 गिरफ्तार
मुजफ्फरनगर: जिले में गोकशी के अवैध कारोबार में सक्रिय गिरोह के खिलाफ नई मंडी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो महिलाओं समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में कार्रवाई की है. गिरफ्तार महिलाओं पर गिरोह के लिए पुलिस की गतिविधियों की रेकी करने, घर-घर प्रतिबंधित पशु का मांस बेचने का आरोप है.एसपी सिटी अमृत जैन नें जानकारी देते हुए बताया की वर्ष 2024 से क्षेत्र में लगातार गोकशी की घटनाओं में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ शिकंजा कसने के लिए थाना नई मंडी में मुकदमा अपराध संख्या 530/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किया गया था.गिरफ्तार अन्य आरोपियों में सलमान, पाल्लू उर्फ वामीश, कल्लू उर्फ इरशाद, वसीम, दानिश, शाहिद, आलम, एना उर्फ सोनू उर्फ कलीम, नदीम, मुन्ना और गुलबहार शामिल हैं.
बागेश्वर धाम सरकार के धार्मिक कार्यक्रम को लेकर प्रतापगढ़ पुलिस अलर्ट
प्रतापगढ़ की बेंती रियासत में आयोजित होने वाले बागेश्वर धाम सरकार के भव्य धार्मिक कार्यक्रम को लेकर प्रतापगढ़ पुलिस अलर्ट हो गई है. एसपी दीपक भूकर ने खुद सुरक्षा तैयारियों की कमान संभाली है. बेंती में कथा स्थल से लेकर हैलीपैड तक एसपी ने निरीक्षण किया है. श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश है. उन्होंने संबंधित अधिकारियों से तैयारियों की विस्तृत जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ सभी तैयारियां समय से पूरी करने और सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए.
घाटमपुर उप डाकघर में करोड़ों की धोखाधड़ी, दो डाककर्मी निलबिंत
कानपुर:कानपुर जिले के घाटमपुर उप डाकघर में सामने आए करोड़ों रुपये के बहुचर्चित धोखाधड़ी के मामले में प्रशासनिक और पुलिसिया शिकंजा लगातार कसता जा रहा है.इस पूरे मामले में विभाग और एजेंट की मिलीभगत की संदिग्ध भूमिका सामने आने के बाद जहां एक ओर विभागीय स्तर पर कड़ी कार्रवाई करते हुए दोषी डाक कर्मियों को निलंबित कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. वहीं दूसरी ओर पुलिस ने मुख्य आरोपी एजेंट और उसकी बेटी समेत संलिप्त कर्मचारियों पर भी एफआईआर दर्ज की है. आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की पांच विशेष टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. डीसीपी साउथ दीपेंद्रनाथ चौधरी ने बताया कि, विगत दिनों में घाटमपुर उप डाकघर के संबंध में स्थानीय नागरिकों द्वारा यह शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी. शिकायकर्ताओं ने बताया था कि उन्होंने डाकघर से जो पॉलिसी ली थी, उसकी मैच्योरिटी पूरी होने पर जब वे रकम लेने पहुंचे, तो वहां बताया गया कि इस प्रकार की कोई स्कीम डाकघर में दर्ज ही नहीं है. पीड़ितों को जो रसीद और पासबुक दी गई थी, उस पर फर्जी मुहर और हस्ताक्षर बने हुए थे. डीसीपी ने आगे बताया कि, जब इस पूरे मामले की विस्तृत जांच कराई गई, तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि वहां का एक एजेंट शैलेंद्र पांडेय और उसकी पुत्री अनुष्का पांडेय बड़े पैमाने पर ग्राहकों को डाकघर में लाते थे और उनकी पॉलिसी करवाते थे. जनता के लोग पॉलिसी में जमा करने के लिए जो भी पैसा उन्हें देते थे, वे लोग भौतिक रूप से उस रकम को डाकघर में जमा नहीं करते थे, बल्कि पासबुक पर फर्जी मुहर लगाकर ग्राहकों को थमा देते थे. डाक विभाग के संबंधित अधिकारियों ने आंतरिक जांच कराई, जिसमें दो कर्मचारी डाक सहायक राकेश कुमार मिश्रा और डाक सहायक शिवम सचान को प्रारंभिक रूप से दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया गया. जनता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुख्य एजेंट शैलेंद्र पांडेय, उनकी पुत्री अनुष्का पांडेय और जिन डाककर्मियों की इसमें मिलीभगत थी, उनके विरुद्ध फर्जी कूटरचना और धन गबन के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है. घाटमपुर एसीपी कृष्णकांत और डीसीपी साउथ ने बताया कि,आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए घाटमपुर, सजेती, रेऊना और साढ़ थाने की पांच पुलिस टीमें गठित की गई हैं. पुलिस की दबिश लगातार जारी है.
बरेली में बाइक सवार भाई लगाए रहा ईयरफोन, बहन की गिरकर मौत
बरेली: बरेली के मीरगंज से एक मामला सामने आया है. बाइक पर भाई सूरज के साथ सफर कर रही 28 वर्षीय महिला सविता अचानक सड़क पर गिर गई, लेकिन बाइक चला रहे भाई को इसकी भनक तक नहीं लगी. भाई के कान में ईयरफोन लगा था और बहन मोबाइल पर बात कर रही थी. जब कुछ दूर जाकर भाई ने पीछे देखा तो बहन बाइक से गायब थी. लौटने पर वह सड़क पर पड़ी मिली. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मीरगंज इंस्पेक्टर अजय प्रताप सिंह ने बताया कि हादसे में महिला की मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.
एटा में पुलिस मुठभेड़ में 50 हजार का इनामी बदमाश घायल
एटा : अलीगंज थाना क्षेत्र में शनिवार रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 50 हजार रुपये का इनामी बदमाश दीपक गिरी पैर में गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. घायल बदमाश दीपक गिरी को एटा मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है. आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल और 780 रुपये बरामद किए गए हैं. आरोपी बदमाश अलीगंज क्षेत्र में सुनार के साथ हुई लूट की घटना में वांछित चल रहा था. सीओ राजेश सिंह के मुताबिक दीपक गिरी के खिलाफ अलग-अलग जनपदों में चोरी, लूट, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत कुल 22 मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने उसके कब्जे से 315 बोर का एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस, चोरी की ग्रे रंग की टीवीएस स्पोर्ट मोटरसाइकिल और 780 रुपये बरामद किए हैं.