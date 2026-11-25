फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 7:59 AM IST|
Updated : November 25, 2026 at 8:08 AM IST
यूपी की ताजी खबरें अब फटाफट न्यूज में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नजर में.
LIVE FEED
स्कूल गया मासूम घर नहीं लौटा, 24 घंटे बाद पोखर में मिला शव
देवरिया: रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के बरवा मीरछापर गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले 7 साल के मासूम शिवा मद्धेशिया का शव मंगलवार शाम गांव की पोखर में मिला. सोमवार दोपहर स्कूल से निकलने के बाद वह घर नहीं पहुंचा था। शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर हंगामा किया. स्थिति को देखते हुए रामपुर कारखाना, महुआडीह और तरकुलवा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. एसओ अश्वनी प्रधान का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह साफ हो पाएगी.
कार्तिक पूर्णिमा मेले में गैस पाइप फटने से मां-बेटी समेत 7 लोग झुलसे
बहराइच: जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगे मेले में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक अस्थायी होटल के गैस सिलेंडर का पाइप अचानक फट गया. इस हादसे के बाद भड़की आग की चपेट में आकर मां धीरजा- बेटी धीरजा और चार नेपाली नागरिकों समेत कुल सात लोग गंभीर रूप से झुलस गए. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों द्वारा सिलेंडर से पाइप को अलग कर आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉ. नितिन शुक्ला ने बताया कि एंबुलेंस की मदद से झुलसे हुए तीन लोगों को लाया गया है. सभी को भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया गया है. तीनों की हालत सामान्य बनी हुई है.