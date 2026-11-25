कार्तिक पूर्णिमा मेले में गैस पाइप फटने से मां-बेटी समेत 7 लोग झुलसे

​बहराइच: जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगे मेले में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक अस्थायी होटल के गैस सिलेंडर का पाइप अचानक फट गया. इस हादसे के बाद भड़की आग की चपेट में आकर मां धीरजा- बेटी धीरजा और चार नेपाली नागरिकों समेत कुल सात लोग गंभीर रूप से झुलस गए. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों द्वारा सिलेंडर से पाइप को अलग कर आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉ. नितिन शुक्ला ने बताया कि एंबुलेंस की मदद से झुलसे हुए तीन लोगों को लाया गया है. सभी को भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया गया है. तीनों की हालत सामान्य बनी हुई है.