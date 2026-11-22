हापुड़ पुलिस और STF ने 50 हजार का इनामी बदमाश किया गिरफ्तार

हापुड़ के थाना हापुड़ देहात पुलिस और एसटीएफ ने शनिवार को 50 हजार के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है. उसके कब्जे से अवैध असलहा और कारतूस बरामद किया गया है.

एसपी मधुबन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी बरेली जिले के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के कुआं डांडा की गोटिया निवासी कल्लू उर्फ मुर्गबाज है. वह बाराबंकी जिले के मोहम्मदपुर खाला थाने में दर्ज लूट और अन्य आपराधिक मामले में वांछित चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. पुलिस और एसटीएफ गौतमबुद्धनगर यूनिट ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उसे पेट्रोल पंप के पास से पकड़ा. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ. गिरफ्तारी और बरामदगी के बाद हापुड़ देहात थाने में भी उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है. एएसपी महेश कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अलग-अलग जिलों में सात आपराधिक मामले दर्ज हैं.