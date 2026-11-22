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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 7:44 AM IST|
Updated : November 22, 2026 at 7:55 AM IST
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खेत की जुताई कराने निकले बुजुर्ग किसान की सुबह मिली लाश
औरैया: उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के फफूंद कस्बे में शनिवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब खेत में एक 69 वर्षीय बुजुर्ग किसान सुरेश कुशवाहा का क्षत-विक्षत शव पड़ा मिला. किसान शुक्रवार शाम खेत की जुताई कराने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन रातभर वापस नहीं लौटे. शनिवार सुबह परिजन तलाश करते हुए खेत पहुंचे तो ट्यूबवेल के पास उनका शव पड़ा मिला. शव की हालत बेहद भयावह थी. चेहरे का आधा हिस्सा बुरी तरह क्षत-विक्षत होकर अलग मिला. परिस्थितियों को देखते हुए धारदार हथियार से हमला कर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है. थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मामले की जांच की जा रही है. अभी परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है.
जेल की दीवार फांदकर भागा इनामी 21 साल बाद हुआ गिरफ्तार, नेपाल व अन्य राज्यों में पहचान छुपाकर रहा
बहराइच: पुलिस ने 21 साल से फरार चल रहे 50 हजार के इनामी बदमाश शमीम को गिरफ्तार कर लिया है. शमीम अपने जेल के 4 साथियों संग साल 2005 में कंबल और लुंगी की रस्सी बनाकर जेल की दीवार फांदकर भागा था. बहराइच पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. पिछले 21 सालों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा 50 हजार का इनामी हिस्ट्रीशीटर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है. एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि पूछताछ में सामने आया कि जेल से भागने के बाद शमीम सीधे नेपाल भाग गया था, जहां पैसों के विवाद में वह जेल भी गया. इसके बाद वह गुजरात और फिर दिल्ली में छिपकर रह रहा था. हाल ही में किसी काम से अपने इलाके में लौटते ही वह बहराइच पुलिस के बिछाए जाल में फंस गया. पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
हापुड़ पुलिस और STF ने 50 हजार का इनामी बदमाश किया गिरफ्तार
हापुड़ के थाना हापुड़ देहात पुलिस और एसटीएफ ने शनिवार को 50 हजार के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है. उसके कब्जे से अवैध असलहा और कारतूस बरामद किया गया है.
एसपी मधुबन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी बरेली जिले के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के कुआं डांडा की गोटिया निवासी कल्लू उर्फ मुर्गबाज है. वह बाराबंकी जिले के मोहम्मदपुर खाला थाने में दर्ज लूट और अन्य आपराधिक मामले में वांछित चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. पुलिस और एसटीएफ गौतमबुद्धनगर यूनिट ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उसे पेट्रोल पंप के पास से पकड़ा. तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ. गिरफ्तारी और बरामदगी के बाद हापुड़ देहात थाने में भी उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है. एएसपी महेश कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अलग-अलग जिलों में सात आपराधिक मामले दर्ज हैं.