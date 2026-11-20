कानपुर के चमनगंज में आधी रात में फटी जल निगम की मुख्य पाइप लाइन, सप्लाई ठप

कानपुर: शहर के चमनगंज स्थित हलीम चौराहे पर बुधवार देर रात उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब बिना बारिश के ही सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं. रात करीब सवा 11 बजे एक निजी प्लंबर द्वारा जल निगम की मुख्य पाइप लाइन से दूसरी लाइन जोड़ने के दौरान अचानक पाइप फट गया. लाइन फटते ही पानी का तेज फव्वारा फूट पड़ा और देखते ही देखते पूरे चौराहे व आसपास के इलाकों में पानी भर गया. एहतियातन जल निगम ने तुरंत बैराज प्लांट बंद करा दिया, जिससे करीब डेढ़ दर्जन मोहल्लों के एक लाख लोगों की जलापूर्ति बाधित हो गई है. जानकारी के मुताबिक, हलीम चौराहे के पास विधायक निधि से चमनगंज की ओर जाने वाली एक नई पानी की लाइन डाली गई थी. बुधवार रात करीब 11:15 बजे एक निजी प्लंबर इसे जल निगम की मुख्य पाइप लाइन से जोड़ने का काम कर रहा था. इसी दौरान दबाव के चलते मुख्य लाइन फट गई. रात के सन्नाटे में अचानक पानी का तेज फव्वारा फूटने और गलियों में पानी भरने से स्थानीय लोगों में खलबली मच गई. जल निगम के सहायक अभियंता राहुल तिवारी ने बताया कि देर रात लाइन फटने की सूचना मिलते ही सबसे पहले बैराज प्लांट बंद करा दिया गया, ताकि पानी की बर्बादी और जलभराव को रोका जा सके. उन्होंने कहा कि मुख्य लाइन से दूसरी लाइन जोड़ने के काम की कोई जानकारी या अनुमति उनके विभाग से नहीं ली गई थी. इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी.