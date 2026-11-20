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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 9:28 AM IST|
Updated : November 20, 2026 at 10:39 AM IST
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अमापुर पशु स्वास्थ्य केंद्र पर खुले में रखी मिलीं लाखों की दवाइयां, बंदरों ने फाड़े पैकेट
कासगंज: सरकारी विभागों में जनहित के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली दवाइयों के रखरखाव में लापरवाही का मामला सामने आया है. अमापुर विकासखंड परिसर स्थित पशु स्वास्थ्य केंद्र से संबंधित लाखों रुपये की बताई जा रही दवाइयां खुले में रखी मिलीं. दवाइयों को इस तरह खुले में रखे जाने से उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं. स्थिति यह रही कि खुले में रखे दवाइयों के कई पैकेट बंदरों ने फाड़ दिए और कुछ दवाइयां लेकर बंदर इधर-उधर भागते नजर आए. इसी दौरान मौके पर पहुंचीं उपजिलाधिकारी हर्षिता देवड़ा ने दवाइयों की इस तरह खुले में रखे जाने की स्थिति पर नाराजगी जताई. उन्होंने पशु चिकित्सक डॉ. मोहम्मद सुवान को दवाइयां तत्काल सुरक्षित स्थान पर रखने के निर्देश दिए. एसडीएम की नाराजगी के बाद पशु स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयों के रखरखाव को लेकर चर्चा शुरू हो गई. इस मामले ने सरकारी संसाधनों के उपयोग और उनकी सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.
कानपुर के चमनगंज में आधी रात में फटी जल निगम की मुख्य पाइप लाइन, सप्लाई ठप
कानपुर: शहर के चमनगंज स्थित हलीम चौराहे पर बुधवार देर रात उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब बिना बारिश के ही सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं. रात करीब सवा 11 बजे एक निजी प्लंबर द्वारा जल निगम की मुख्य पाइप लाइन से दूसरी लाइन जोड़ने के दौरान अचानक पाइप फट गया. लाइन फटते ही पानी का तेज फव्वारा फूट पड़ा और देखते ही देखते पूरे चौराहे व आसपास के इलाकों में पानी भर गया. एहतियातन जल निगम ने तुरंत बैराज प्लांट बंद करा दिया, जिससे करीब डेढ़ दर्जन मोहल्लों के एक लाख लोगों की जलापूर्ति बाधित हो गई है. जानकारी के मुताबिक, हलीम चौराहे के पास विधायक निधि से चमनगंज की ओर जाने वाली एक नई पानी की लाइन डाली गई थी. बुधवार रात करीब 11:15 बजे एक निजी प्लंबर इसे जल निगम की मुख्य पाइप लाइन से जोड़ने का काम कर रहा था. इसी दौरान दबाव के चलते मुख्य लाइन फट गई. रात के सन्नाटे में अचानक पानी का तेज फव्वारा फूटने और गलियों में पानी भरने से स्थानीय लोगों में खलबली मच गई. जल निगम के सहायक अभियंता राहुल तिवारी ने बताया कि देर रात लाइन फटने की सूचना मिलते ही सबसे पहले बैराज प्लांट बंद करा दिया गया, ताकि पानी की बर्बादी और जलभराव को रोका जा सके. उन्होंने कहा कि मुख्य लाइन से दूसरी लाइन जोड़ने के काम की कोई जानकारी या अनुमति उनके विभाग से नहीं ली गई थी. इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी.
देवरिया में डीएम ने खाद-बीज विक्रय केंद्रों एवं सहकारी समिति का किया निरीक्षण
देवरिया: जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने गुरुवार को भलुअनी क्षेत्र में खाद-बीज की दुकानों एवं सहकारी समिति का स्थलीय निरीक्षण कर कृषि निवेशों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था का जायजा लिया है. उन्होंने शिवधरिया स्थित हॉस्पिटल रोड पर संचालित पाठक खाद भंडार तथा सोनाड़ी मोड़, भलुअनी स्थित नमन सेवा कृषि उपज संवर्धन सहकारी समिति लिमिटेड का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाओं की उपलब्धता तथा बिक्री से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की. उन्होंने संबंधित लोगों से किसानों को कृषि निवेश उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी ली तथा व्यवस्थाओं का अवलोकन किया.
विधानसभा चुनाव 2027: कुशीनगर में 260 सेक्टर ऑफिसरों को मिला प्रशिक्षण
कुशीनगर में आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी क्रम में जिले के सातों विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त 260 सेक्टर ऑफिसरों को निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को मतदेय स्थलों का भ्रमण कर वहां उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं और व्यवस्थाओं का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं. खास बात यह है कि सभी सेक्टर ऑफिसरों को तीन दिनों के भीतर अपनी भ्रमण रिपोर्ट जमा करनी होगी. कुशीनगर जनपद के सातों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 2 हजार 937 मतदेय स्थल निर्धारित किए गए हैं. इनकी निगरानी और निर्वाचन संबंधी तैयारियों के लिए कुल 260 सेक्टर ऑफिसरों की नियुक्ति की गई है.
हमीरपुर में ढाई साल की मासूम से दुष्कर्म की आशंका, पारिवारिक सदस्य पर आरोप
हमीरपुर: जिले के राठ कोतवाली क्षेत्र में ढाई साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की आशंका का मामला सामने आया है. परिजनों ने बच्ची के पारिवारिक सदस्य दीनदयाल पर उसके साथ गलत काम करने का आरोप लगाया है. परिजनों के अनुसार, घटना के बाद बच्ची घर में बेहोशी की हालत में मिली, उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया. चिकित्सकों ने प्राथमिक परीक्षण के बाद बच्ची को कानपुर रेफर कर दिया है. पुलिस ने मां की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. क्षेत्राधिकारी राठ राजीव प्रताप सिंह ने बताया कि मामले में विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है.
बहराइच में मासूम पर तेंदुए ने किया हमला, हालत गंभीर
बहराइच: जनपद में जंगली जानवरों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है. खैरीघाट थाना क्षेत्र के गडरियनपुरवा ग्राम के रहने वाले गोदई ने बताया कि घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर उनका खेत है. वह सभी लोग खेत में काम कर रहे थे उनका 9 वर्षीय बेटा अंबर भी वहीं पर दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था. तभी गन्ने के खेत से निकले तेंदुए ने उसपर हमला कर दिया. मौके पर चीख-पुकार मच गई. खेत में काम कर रहे ग्रामीणों ने हांका लगाना शुरू किया तो तेंदुआ गन्ने के खेत में होता हुआ जंगल में चला गया. परिजनों द्वारा उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर डॉक्टरों ने हालत गंभीर देख उसे शहर के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. वही घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई. डीएफओ ने बताया कि इलाके में पिंजरा भी लगवाया जा रहा है जैसे तेंदुए को पकड़ा जा सके.