औरैया कलेक्ट्रेट में निर्वाचन सोशल मीडिया सेल शुरू

औरैया: जिले में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान को गति देने और निर्वाचन संबंधी सूचनाओं को आमजन तक तेजी से पहुंचाने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में निर्वाचन सोशल मीडिया सेल की स्थापना की गई है. बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने फीता काटकर निर्वाचन सोशल मीडिया सेल का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने सेंटर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. डीएम ने प्रभारी सोशल मीडिया सेंटर को निर्देश दिए कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत 21-22 नवंबर और 28-29 नवंबर को आयोजित होने वाले विशेष कैंपों का सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए. मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए विशेष रूप से युवा और महिला मतदाताओं को जागरूक किया जाए, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता बनने से वंचित न रहे. इसके बाद जिलाधिकारी ने जिला कांटेक्ट सेंटर का भी निरीक्षण किया. केंद्र प्रभारी ने बताया कि अब तक कुल नौ लोगों ने संपर्क कर मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड करने और ऑनलाइन पंजीकरण सहित निर्वाचन संबंधी जानकारियां प्राप्त की हैं. डीएम ने निर्देश दिए कि सभी संपर्कों का विवरण निर्धारित पंजिकाओं में दर्ज किया जाए.