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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 8:30 AM IST|
Updated : November 19, 2026 at 9:27 AM IST
यूपी की ताजी खबरें अब फटाफट न्यूज में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नजर में.
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कासगंज में सुनी गयीं किसानों की समस्याएं, सीडीओ ने दिए निर्देश
कासगंज: विकास भवन सभागार में बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में किसान दिवस का आयोजन किया गया. इसमें जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे किसानों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें अधिकारियों के सामने रखीं. मुख्य विकास अधिकारी ने किसानों की शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण किया जाए. विभागीय योजनाओं और सरकारी सुविधाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए. सीडीओ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसान दिवस में प्राप्त शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई कर किसानों को राहत पहुंचाई जाए. इस दौरान उप कृषि निदेशक महेंद्र सिंह, जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, विद्युत विभाग के अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और किसान मौजूद रहे. मुख्य विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि किसानों की समस्यायों को प्राथमिकता के आधार पर सुना गया है.
चकरपुर मंडी में गंदगी देख भड़के निदेशक, सचिव को 10 दिन का अल्टीमेटम
कानपुर: चकरपुर मंडी में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब मंडी परिषद के निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह बिना किसी को बताए अचानक जांच करने पहुंच गए. उनके इस तरह अचानक आ जाने से मंडी के अधिकारियों और कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई. जब निदेशक मंडी के अंदर घूमे तो जगह-जगह कूड़े के ढेर और जाम पड़ी नालियां देखकर उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. चारों तरफ फैली गंदगी और खराब व्यवस्था को देखकर उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों को जमकर खरी-खोटी सुनाई. खराब इंतजामों को लेकर निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह ने मंडी समिति के सचिव विजिन कुमार बालियान और उपनिदेशक संजय कुमार सिंह को कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने लापरवाही बरतने वाले दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए व्यवस्था में सुधार करने के लिए सिर्फ 10 दिन का समय दिया है.
कानपुर में रिटायर्ड महिला बैंककर्मी के खाते से 5 लाख उड़ाए
कानपुर: शहर से साइबर ठगी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. गोविंदनगर इलाके में शातिर साइबर ठगों ने पंजाब नेशनल बैंक से सेवानिवृत्त बुजुर्ग महिला दुर्गेश धवन को अपने जाल में फंसा लिया और महज 15 मिनट के भीतर उनके खाते से 5 लाख रुपये पार कर दिए. ठगों ने शातिराना तरीके से महिला के फोन का रिमोट एक्सेस हासिल कर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया. ठगी की रकम से अमेजन-पे के गिफ्ट वाउचर खरीद लिए इस सनसनीखेज मामले में पीड़िता के बेटे की शिकायत पर गोविंदनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. पुलिस साइबर सेल की मदद से आगे की जांच कर रही है. गोविंदनगर थाना प्रभारी अशोक कुमार दुबे ने बताया कि, पीड़िता के बेटे की तहरीर पर गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. पुलिस अब साइबर सेल की मदद से उन बैंक खातों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तकनीकी जांच कर रही है, जहां पैसे ट्रांसफर किए गए हैं. जल्द ही इन शातिर साइबर ठगों को बेनकाब कर गिरफ्तार किया जाएगा.
औरैया कलेक्ट्रेट में निर्वाचन सोशल मीडिया सेल शुरू
औरैया: जिले में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान को गति देने और निर्वाचन संबंधी सूचनाओं को आमजन तक तेजी से पहुंचाने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में निर्वाचन सोशल मीडिया सेल की स्थापना की गई है. बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने फीता काटकर निर्वाचन सोशल मीडिया सेल का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने सेंटर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. डीएम ने प्रभारी सोशल मीडिया सेंटर को निर्देश दिए कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत 21-22 नवंबर और 28-29 नवंबर को आयोजित होने वाले विशेष कैंपों का सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए. मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए विशेष रूप से युवा और महिला मतदाताओं को जागरूक किया जाए, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता बनने से वंचित न रहे. इसके बाद जिलाधिकारी ने जिला कांटेक्ट सेंटर का भी निरीक्षण किया. केंद्र प्रभारी ने बताया कि अब तक कुल नौ लोगों ने संपर्क कर मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड करने और ऑनलाइन पंजीकरण सहित निर्वाचन संबंधी जानकारियां प्राप्त की हैं. डीएम ने निर्देश दिए कि सभी संपर्कों का विवरण निर्धारित पंजिकाओं में दर्ज किया जाए.
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर दो ट्रकों की भिड़ंत, ट्रक चालक की मौत
सुल्तानपुर: पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर बुधवार सुबह दो ट्रकों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए. हादसा दोस्तपुर थाना क्षेत्र में किलोमीटर 163.350 पर हुआ. जानकारी के मुताबिक, ट्रक के चालक ने अचानक ब्रेक लगाया. पीछे से आ रहा ट्रक उससे टकरा गया. पुलिस और राहत टीमों ने घायलों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) दोस्तपुर पहुंचाया. डॉक्टर आज्ञा राम यादव ने प्राथमिक इलाज के बाद एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया. घायलों का इलाज जारी है. मृतक की पहचान आरिफ (40), पुत्र आसिफ, निवासी सरदार नगर, अठैसिया, मुरादाबाद के रूप में हुई है. घायलों की पहचान नियामत अली (30) और मुराद अली (20) मुरादाबाद के रूप में हुई है. कादीपुर क्षेत्राधिकारी विनय गौतम ने बताया कि मृतक के परिवारीजनों को सूचना दे दी गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
लखीमपुर खीरी में युवक की धारदार हथियार से हत्या
लखीमपुर-खीरी थाना सम्पूर्णानगर क्षेत्र के गांव निषाद नगर में हरेंदर (36) की देर रात धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई. सुबह घटना की जानकारी सम्पूर्णानगर पुलिस को दी गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है. परिजनों के मुताबिक मृतक की पत्नी दो साल के बच्चे के साथ घटना के बाद से घर नहीं पहुंची है. मौके पर पहुंची फॉरेन सिटी में मुआयना करते हुए साक्ष्य एकत्र किए हैं। घटना के बाद से मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल बना हुआ है. सीओ अभिमन्यु त्रिपाठी ने बताया कि हरेंदर नामक युवक की धारदार हथियार से हत्या हुई है. उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंचकर पुलिस ने साक्ष्य एकत्र किए हैं. उन्होंने बताया कि तहरीर मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है.
हरदोई में विजिलेंस का बड़ा छापा, 50 हजार की रिश्वत लेते वरिष्ठ लिपिक गिरफ्तार
हरदोई जनपद की बिलग्राम नगर पालिका परिषद में बुधवार को भ्रष्टाचार निवारण संगठन (विजिलेंस) की लखनऊ मंडल की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है. टीम ने औचक दबिश देकर नगर पालिका में तैनात वरिष्ठ लिपिक रूपेश खन्ना और चतुर्थ श्रेणी कर्मी राजकुमार को एक ठेकेदार से जनरेटर खरीद के बिल भुगतान के एवज में 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. भ्रष्टाचार निवारण संगठन की ओर से यह जानकारी दी गई है. बिलग्राम के प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि भ्रष्टाचार निवारण संगठन (विजिलेंस) टीम द्वारा यह छापेमारी की गई है. और स्थानीय थाने में सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत कराकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह पूरी कार्रवाई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत उच्च अधिकारियों के निर्देशन में अंजाम दी गई है.
मिर्जापुर में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार समेत दो की मौत
मिर्जापुर: जिले के मड़िहान थाना क्षेत्र के कंचनपुर गांव के पास बुधवार के शाम दीपनगर-पटेहरा संपर्क मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया. सामने से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक की जोरदार टक्कर से बाइक सवार बुद्धिमान और महेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य राजेश गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भिजवाया.पुलिस मामले की जांच कर रही है .वहीं टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर भाग गया.मड़िहान थानाध्यक्ष नवीन कुमार तिवारी ने बताया कि दो कि मौत हुई है एक घायल है घटना की जानकारी की जा रही है.