फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

बुलंदशहर में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार

बुलंदशहर: जनपद के थाना औरंगाबाद क्षेत्र अंतर्गत एक गांव से सामने आए दुष्कर्म के मामले में स्थानीय पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी को रविवार रात 8 बजे गिरफ्तार कर लिया है, पीड़िता की मां द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. जानकारी के अनुसार, पीड़िता की मां ने औरंगाबाद थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी बेटी के साथ गांव के ही कुछ सजातीय युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बिना किसी देरी के सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की और आरोपियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया. पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई के दौरान मामले के मुख्य आरोपी लवकुश को गिरफ्तार कर लिया गया है. बाकियों की तलाश की जा रही है.