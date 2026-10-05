फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 9:22 AM IST|
Updated : October 5, 2026 at 10:24 AM IST
यूपी की ताजा खबरें अब फटाफट न्यूज़ में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज़. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नज़र में.
- फिरोजाबाद में लापता किशोर का शव बाजरा के खेत मे मिला
- औरैया में पुलिस अधिकारी बनकर FIR न लिखने के नाम पर वसूली करने वाले दो साइबर ठग गिरफ्तार
- चंदौली में डेढ़ करोड़ की शराब बरामद
- बस्ती जिले में हाइवे पर कुत्तों के साथ हुई क्रूरता मामले में तीन कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन!
- औरैया में खेत जाने की बात कहकर घर से निकला प्राइवेट गार्ड, नाले में मिला शव
- बुलंदशहर में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार
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फिरोजाबाद में लापता किशोर का शव बाजरा के खेत मे मिला
फिरोजाबाद: फिरोजाबाद जनपद में 12 साल के एक किशोर का शव बाजरा के खेत से बरामद होने के बाद सनसनी फैल गयी.यह बालक शनिवार शाम से लापता था. परिजन उसकी तलाश कर ही रहे थे कि रविवार को उसका शव बरामद हुआ.परिजनों की सूचना के बाद पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है. पुलिस अब किशोर की मौत के पीछे की वज़ह तलाश रही है. घटना नारखी थाना क्षेत्र के गांव खगरई की है.यहां रहने वाले जयवीर दिवाकर का 12 साल का बेटा पंकज शनिवार को खेलते-खेलते अचानक लापता हो गया था.
औरैया में पुलिस अधिकारी बनकर FIR न लिखने के नाम पर वसूली करने वाले दो साइबर ठग गिरफ्तार
औरैया: बिजली चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज न करने के बदले में 15 हजार रुपये मांगने और फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर साइबर ठगी करने वाले दो आरोपियों को औरैया साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीन एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए हैं. मामला कोतवाली औरैया क्षेत्र के निगड़ा गांव का है. एसपी अभिषेक भारती के अनुसार 20 अगस्त को विद्युत विभाग की प्रवर्तन टीम ने चेकिंग के दौरान ओमकांत पुत्र श्यामबाबू चतुर्वेदी को बिजली चोरी करते पकड़ा था. इसी मामले में पुलिस ने रविवार को दिबियापुर थाना क्षेत्र के ककोर बंबा के पास से मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र निवासी कृष्णकांत यादव और मोहित यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है.
चंदौली में डेढ़ करोड़ की शराब बरामद
चंदौली : जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. NH-19 पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने लकड़ी के बुरादे की आड़ में छिपाकर ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब से भरे ट्रक को पकड़ लिया. ट्रक से 1185 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसकी कुल मात्रा 10,451 लीटर से अधिक बताई जा रही है. बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 1.50 करोड़ रुपये है.
बस्ती जिले में हाइवे पर कुत्तों के साथ हुई क्रूरता मामले में तीन कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन!
बस्ती: बस्ती जनपद में सड़क पर पड़े दो बेजुबान पशुओं के शव हटाने के दौरान इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं. कप्तानगंज कस्बे के हाईवे पर मृत पड़े दो कुत्तों को हटाने पहुंची एनएचएआई की पेट्रोलिंग टीम के कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने शवों को व्यवस्थित तरीके से हटाने और दफनाने के बजाय रस्सी से बांधकर हाईवे पर ही घसीटना शुरू कर दिया. घटना का वीडियो एक राहगीर ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इस मामले में हाइवे के सिविल विंग के जनरल मैनेजर प्रवीण गर्ग ने कहा कि हाईवे की पेट्रोलिंग वैन के तीन कर्मचारियों के खिलाफ दोषी पाए पर कार्यवाही की गई है, वैन के चालक को सस्पेंड किया गया है जब कि सह चालक और एक अन्य कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है.
औरैया में खेत जाने की बात कहकर घर से निकला प्राइवेट गार्ड, नाले में मिला शव
औरैया: औरैया के अयाना थाना क्षेत्र में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया,रहटोली अड्डा के पास स्थित नाले में जब एक युवक का शव पड़ा मिला. मृतक की पहचान रह टोली गांव निवासी अर्पित उर्फ छोटू उम्र 18 वर्ष पुत्र देवेंद्र सिंह के रूप में हुई है. परिजनों के मुताबिक, युवक हरियाणा में प्राइवेट गार्ड के तौर पर काम करता था और करीब 14 दिन पहले छुट्टी लेकर घर आया था. मृतक के बड़े भाई विनय गुर्जर ने बताया कि शनिवार को छोटू घर से खेत में बाजरे की फसल देखने जाने की बात कहकर निकला था. बाद में तलाश करने पर नाले में उसकी लाश मिली.
बुलंदशहर में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार
बुलंदशहर: जनपद के थाना औरंगाबाद क्षेत्र अंतर्गत एक गांव से सामने आए दुष्कर्म के मामले में स्थानीय पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी को रविवार रात 8 बजे गिरफ्तार कर लिया है, पीड़िता की मां द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. जानकारी के अनुसार, पीड़िता की मां ने औरंगाबाद थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी बेटी के साथ गांव के ही कुछ सजातीय युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बिना किसी देरी के सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की और आरोपियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया. पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई के दौरान मामले के मुख्य आरोपी लवकुश को गिरफ्तार कर लिया गया है. बाकियों की तलाश की जा रही है.