आगरा में खेत पर गए किसान की हत्या, तीन दिन बाद मिला शव

आगरा: आगरा जिले के सैयां थाना क्षेत्र में खेत की रखवाली करने गए किसान की हत्या का मामला सामने आया है. एसीपी सैंया रविकांत गोंड ने बताया कि सैंया थाना क्षेत्र के गांव लादूखेड़ा कस्बा निवासी 40 वर्षीय पुनीत त्यागी किसान थे. जो बुधवार रात अपने खेत की रखवाली घर से गए. मगर, गुरुवार सुबह तक जब घर नहीं लौटे तो परिजन ने उनकी तलाश की. इसके बाद गुरुवार को किसान सुरेश ने बताया कि छोटा भाई खेत सोने गया था. मगर, जब घर नहीं आया तो मैं उसे देखने खेत पर गया तो छोटा भाई पुनीत त्यागी खेत पर नहीं मिला. खेत पर चारपाई थी. जिसके बाद उसकी तलाश की. मगर, उसका कोई सुराग नहीं मिला. जिस पर सैंया थाना पुलिस ने किसान पुनीत त्यागी की गुमशुदगी दर्ज की. इसके साथ ही तलाश में पुलिस टीम लगाई.

किसान सुरेश ने बताया कि छोटे भाई पुनीत की आसपास के खेतों में खोजबीन की थी. मगर, शुक्रवार शाम करीब पांच बजे उसका शव पास के एक खेत में मिलने की सूचना मिली. जब मौके पर पहुंचे तो पुनीत के गले में साफी का फंदा कसा था. शरीर पर भी निशान मिले हैं. जिससे आशंका है कि उसने संघर्ष किया होगा. डीसीपी पश्चिमी जोन हरेंद्र सिंह ने बताया कि परिजन ने किसान पुनीत त्यागी की साजिश के तहत हत्या की जानकारी दी है. मौके से जो सबूत मिले हैं. उससे प्रथम दृष्टया मामला हत्या का ही लगा रहा है. किसान के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. इसमें परिजन की तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.