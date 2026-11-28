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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 7:58 AM IST|
Updated : November 28, 2026 at 9:03 AM IST
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आगरा में खेत पर गए किसान की हत्या, तीन दिन बाद मिला शव
आगरा: आगरा जिले के सैयां थाना क्षेत्र में खेत की रखवाली करने गए किसान की हत्या का मामला सामने आया है. एसीपी सैंया रविकांत गोंड ने बताया कि सैंया थाना क्षेत्र के गांव लादूखेड़ा कस्बा निवासी 40 वर्षीय पुनीत त्यागी किसान थे. जो बुधवार रात अपने खेत की रखवाली घर से गए. मगर, गुरुवार सुबह तक जब घर नहीं लौटे तो परिजन ने उनकी तलाश की. इसके बाद गुरुवार को किसान सुरेश ने बताया कि छोटा भाई खेत सोने गया था. मगर, जब घर नहीं आया तो मैं उसे देखने खेत पर गया तो छोटा भाई पुनीत त्यागी खेत पर नहीं मिला. खेत पर चारपाई थी. जिसके बाद उसकी तलाश की. मगर, उसका कोई सुराग नहीं मिला. जिस पर सैंया थाना पुलिस ने किसान पुनीत त्यागी की गुमशुदगी दर्ज की. इसके साथ ही तलाश में पुलिस टीम लगाई.
किसान सुरेश ने बताया कि छोटे भाई पुनीत की आसपास के खेतों में खोजबीन की थी. मगर, शुक्रवार शाम करीब पांच बजे उसका शव पास के एक खेत में मिलने की सूचना मिली. जब मौके पर पहुंचे तो पुनीत के गले में साफी का फंदा कसा था. शरीर पर भी निशान मिले हैं. जिससे आशंका है कि उसने संघर्ष किया होगा. डीसीपी पश्चिमी जोन हरेंद्र सिंह ने बताया कि परिजन ने किसान पुनीत त्यागी की साजिश के तहत हत्या की जानकारी दी है. मौके से जो सबूत मिले हैं. उससे प्रथम दृष्टया मामला हत्या का ही लगा रहा है. किसान के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. इसमें परिजन की तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.
चंदौली में कार ने बाइक सवार दो युवकों को रौंदा, मौत
चंदौली: सकलडीहा थाना क्षेत्र के गौसपुर गांव के पास शुक्रवार को हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई. पिकअप की टक्कर से बाइक सवार दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रही स्कॉर्पियो ने उन्हें कुचल दिया. हादसे में बाइक पर सवार डेढ़ साल का मासूम बच्चा सुरक्षित बच गया. मृतकों की पहचान खोर गांव निवासी अंजित गुप्ता (34), पुत्र मिठाई लाल गुप्ता और दीपक विश्वकर्मा (28), पुत्र बब्बन विश्वकर्मा के रूप में हुई है. दोनों युवक मोटरसाइकिल से जा रहे थे. बताया जा रहा है कि अंजित गुप्ता अपने डेढ़ वर्षीय बेटे को दवा दिलाने के लिए कमालपुर जा रहे थे. इसी दौरान गौसपुर के पास उनकी बाइक हादसे का शिकार हो गई. सीओ सकलडीहा कृष्ण चंद शर्मा ने बताया कि हादसे के दौरान डेढ़ साल का मासूम बाल-बाल बच गया. शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.
अंतर्राष्ट्रीय बाल विवाह उन्मूलन दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम, छात्राओं को दिलाई शपथ
अंतर्राष्ट्रीय बाल विवाह उन्मूलन दिवस के अवसर पर कुशीनगर में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया. रामकोला स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान छात्राओं और शिक्षकों को बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी दी गई. साथ ही बाल विवाह मुक्त भारत के निर्माण के लिए सामूहिक रूप से संकल्प भी दिलाया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला मिशन कोऑर्डिनेटर, हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वूमेन नलिन सिंह ने की. कार्यक्रम में योगिता कुशवाहा, मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता, विद्यालय की वार्डन सुषमा सिंह सहित आकांक्षा सिंह, रोशनी मौर्य, स्वामी शुक्ला, संजू कुमारी, अंजू सिंह और रेनू दुबे मौजूद रहीं.
लखनऊ में बेकाबू वाहन पलटा, सड़क पार कर रहे राहगीर की दबकर मौत
लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र अंतर्गत किसान पथ पर शुक्रवार को सड़क हादसा हो गया. एसएचएम हॉस्पिटल के पास एक तेज रफ्तार वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया. इस हादसे में सड़क पार कर रहा एक राहगीर डाला के नीचे दब गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, दुर्घटना में डाला चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक को इलाज के लिए केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है. मृतक का चेहरा बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण उसकी पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस शव को मोर्चरी भेजकर शिनाख्त के प्रयास कर रही है. इंस्पेक्टर दुबग्गा श्री कांत राय ने बताया कि दुबग्गा पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से वाहन के नीचे दबे शव को बाहर निकलवाया. पुलिस के अनुसार, हादसे में मृतक का चेहरा बुरी तरह से कुचल गया है, जिस वजह से तत्काल उसकी पहचान नहीं हो पाई है. शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस भेज दिया गया है और आसपास के थानों में सूचना देकर शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं.