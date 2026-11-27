फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 8:32 AM IST|
Updated : November 27, 2026 at 8:51 AM IST
यूपी की ताजी खबरें अब फटाफट न्यूज में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नजर में.
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मंदिरों में कई चोरियों का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे
देवरिया: देवरिया में मंदिरों को निशाना बनाकर चोरी का आरोपी अशफाक पुलिस के हत्थे चढ़ गया. भलुअनी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.आरोपी मंदिरों में घुसकर भगवान के घंटे, कलश, दीपक, लोटा, जग तक चुरा ले जाता था। पुलिस ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया. आरोपी के कब्जे से पुलिस को चोरी के 900 रुपये नकद मिले. अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) सुनील कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है.
लखीमपुर खीरी में पांच बीघा गन्ने की फसल हाथियों ने रौंदी
लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा के जंगलों से निकलकर आबादी और खेतों का रुख कर रहे जंगली हाथियों का उत्पात बेलरायां वन रेंज क्षेत्र में थमने का नाम नहीं ले रहा है. हाथियों का झुंड किसानों की मेहनत और उनकी आजीविका पर भारी पड़ रहा है. बीती रात बथुआ गांव के प्रधान पुरवा निवासी किसान रामदयाल के खेत में पहुंचे जंगली हाथियों ने करीब पांच बीघा गन्ने की फसल रौंदकर बर्बाद कर दी. जब किसान खेत पहुंचा तो चारों तरफ टूटे और बिखरे गन्ने की फसल देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. कर्ज लेकर तैयार की गई फसल के बर्बाद होने से किसान के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. किसान रामदयाल के मुताबिक, उसने सालभर की मेहनत और कर्ज लेकर खेत में गन्ने की फसल तैयार की थी. उसे उम्मीद थी कि फसल तैयार होने पर अच्छी आमदनी होगी और परिवार की जरूरतें पूरी हो सकेंगी, लेकिन रात में हाथियों के झुंड ने खेत में घुसकर पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया. बेलरायां वन रेंज के रेंजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि हाथियों द्वारा फसल नुकसान की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम को मौके पर भेजकर जांच कराई जा रही है. प्रभावित खेत का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जांच के बाद नियमानुसार किसान को मुआवजा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी.
फर्रुखाबाद मंडलायुक्त ने विकासकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की
यूपी के फर्रुखाबाद जिला में मंडलायुक्त कानपुर मंडल, कानपुर एस.राजलिंगम की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में सीएम डैश पोर्टल पर विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकासपरक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति तथा उनकी रैंकिंग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में मंडलायुक्त ने विभागवार योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए. योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा शिथिलता न बरती जाए तथा निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूर्ण किया जाए. बैठक में मंडलायुक्त ने आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त जनशिकायतों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण की संख्या में वृद्धि की जाए . बैठक में जिला क्रीड़ा अधिकारी एवं औषधि निरीक्षक के अनुपस्थित पाए जाने पर मंडलायुक्त ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की. बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़ द्वारा सीएम डैश पोर्टल पर विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति एवं रैंकिंग के संबंध में मंडलायुक्त को विस्तृत जानकारी दी गई. मंडलायुक्त ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीएम डैश पोर्टल पर प्रदर्शित आंकड़ों एवं विभागीय अभिलेखों में पूर्ण समानता रखी जाए.
अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान एक साल का बच्चा घायल, सूरजकुंड चौराहे पर हंगामा
मेरठ: सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हापुड़ रोड स्थित सूरजकुंड चौराहे पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान एक साल के मासूम के घायल होने का मामला सामने आया है. घटना के बाद परिजनों ने मौके पर जमकर हंगामा किया और सिविल लाइन थाने पहुंचकर कार्रवाई की मांग की. हनुमानपुरी निवासी कोमल का आरोप है कि पति रोहित सूरजकुंड चौराहे पर फूलों और लोअर-टीशर्ट की दुकान चलाते हैं. मैं अपने पति के लिए खाना लेकर आई थी और बच्चे को वहां बैठाकर पानी लेने गई थी. टीम अचानक गाड़ी और क्रेन लेकर आ गई, न कोई पहले नोटिस दिया और न ही कोई जानकारी दी. हमारे पास कागज भी थे, लेकिन उन्होंने कागज देखने से मना कर दिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी. बच्चे के सिर पर चोट लगी, गड्ढा हो गया और बहुत खून निकला. हम हाथ जोड़ते रहे कि पहले कागज देख लें, लेकिन किसी ने एक सेकंड भी नहीं सुना. गरीब आदमी दुकान या रेहड़ी लगाकर रोजी-रोटी कमाता है, तो आखिर कहां जाए? हमने थाने में रिपोर्ट दी है. सिविल लाइन थाना प्रभारी गौरव बिश्नोई के अनुसार, पीड़िता की ओर से मिली तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
संविधान दिवस पर न्यायालय परिसर में गूंजा ‘एक स्वर, एक संविधान’ का संदेश
औरैया: संविधान दिवस के अवसर पर गुरुवार को जनपद न्यायालय परिसर औरैया एवं बाह्य न्यायालय बिधूना में ‘एक स्वर, एक संविधान’ कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया. उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष मयंक चौहान ने की. इस दौरान न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन कर संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. कार्यक्रम के तहत सुबह जनपद न्यायालय परिसर में उपस्थित लोगों ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया. आयोजकों के अनुसार न्यायालय परिसर में 400 से अधिक न्यायिक कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों, भारतीय विद्यालय में 1300 से अधिक तथा जनपद के अन्य विद्यालयों में 2300 से अधिक छात्र-छात्राओं ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रोमा गुप्ता ने विद्यार्थियों को भारतीय संविधान के महत्व, नागरिक अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूक किया.
बरेली में सड़क हादसों में डी-फार्मा छात्र समेत दो की मौत
बरेली: जिले में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुई दो घटनाओं में डी-फार्मा छात्र समेत दो लोगों की मौत हो गई. सुभाषनगर क्षेत्र में रामगंगा मेला देखकर लौट रहा छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे पड़ा मिला, जबकि भोजीपुरा में आगे चल रहे वाहन से ट्रक टकराने पर चालक की जान चली गई. पहली घटना थाना सुभाषनगर क्षेत्र की रामा आश्रम कॉलोनी की है. यहां रहने वाले अमित कुमार सक्सेना का 27 वर्षीय बेटा अंशित कुमार सक्सेना डी-फार्मा का छात्र था. परिजनों के मुताबिक, अंशित गुरुवार शाम करीब नौ बजे मोटरसाइकिल से रामगंगा मेला देखने गया था. उसके साथ तीन-चार दोस्त भी थे। रात करीब 11 बजे मेला देखकर लौटते समय लाल फाटक के पास आर्या अस्पताल के नजदीक वह सड़क किनारे पड़ा मिला. उसकी मोटरसाइकिल भी पास में खड़ी थी. सूचना पर पहुंचे परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने अंशित को मृत घोषित कर दिया. पिता ने बेटे के साथ अनहोनी की आशंका जताई है. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.