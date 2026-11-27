लखीमपुर खीरी में पांच बीघा गन्ने की फसल हाथियों ने रौंदी

लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा के जंगलों से निकलकर आबादी और खेतों का रुख कर रहे जंगली हाथियों का उत्पात बेलरायां वन रेंज क्षेत्र में थमने का नाम नहीं ले रहा है. हाथियों का झुंड किसानों की मेहनत और उनकी आजीविका पर भारी पड़ रहा है. बीती रात बथुआ गांव के प्रधान पुरवा निवासी किसान रामदयाल के खेत में पहुंचे जंगली हाथियों ने करीब पांच बीघा गन्ने की फसल रौंदकर बर्बाद कर दी. जब किसान खेत पहुंचा तो चारों तरफ टूटे और बिखरे गन्ने की फसल देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. कर्ज लेकर तैयार की गई फसल के बर्बाद होने से किसान के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. किसान रामदयाल के मुताबिक, उसने सालभर की मेहनत और कर्ज लेकर खेत में गन्ने की फसल तैयार की थी. उसे उम्मीद थी कि फसल तैयार होने पर अच्छी आमदनी होगी और परिवार की जरूरतें पूरी हो सकेंगी, लेकिन रात में हाथियों के झुंड ने खेत में घुसकर पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया. बेलरायां वन रेंज के रेंजर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि हाथियों द्वारा फसल नुकसान की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम को मौके पर भेजकर जांच कराई जा रही है. प्रभावित खेत का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जांच के बाद नियमानुसार किसान को मुआवजा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी.