होटल में प्रेमिका की हत्या के दोषी प्रेमी को उम्रकैद, जानें पूरा मामला

आगरा: आगरा में अपर जिला जज अमरजीत ने होटल में प्रेमिका की गला घोंट हत्या के मामले में आरोपी प्रेमी को दोषी पाया. करीब साढ़े चार साल पुराने मामले में अपर जिला जज अमरजीत ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. अभियोजन की ओर से एडीजीसी मोहित पाल ने बताया कि घटना 24 फरवरी 2022 की है. जब नगला बेर निवासी वादी ने थाना सिकंदरा में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी 18 साल की पुत्री को नई आबादी भीमनगर जगदीशपुरा निवासी जोगेंद्र सिंह बहाने से 20 फरवरी 2022 को लेकर फरार हो गया था. आरोपी जोगेंद्र ने बेटी को सिकंदरा क्षेत्र के होटल में रखा. जहां पर ही 24 फरवरी 2022 को पुत्री की गला घोंट कर हत्या कर दी. बेटी का पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराया तो बेटी के गले पर चोट के निशान के साथ-साथ उसकी रीड की हड्डी भी टूटी थी.

अभियोजन की ओर से एडीजीसी मोहित पाल ने बताया कि जिस पर सिकंदरा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की. पुलिस की विवेचना में यह खुलासा हुआ कि आरोपी जोगेंद्र और मृतका के मध्य प्रेम संबंध थे. मृतका के परिजन को आरोपी पसंद नहीं था. इसलिए आरोपी ने प्रेमिका की हत्या कर स्वयं जान देने का प्रयास किया था. पुलिस ने छानबीन करके इस मामले में आरोपी जोगेंद्र के खिलाफ 12 अप्रैल 2022 को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया. जिसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई थी. जिसमें अभियोजन की ओर से वादी, विवेचक, डॉक्टर समेत दस गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए. एडीजीसी मोहित पाल ने बताया कि डॉक्टर्स के बयान आरोपी को सजा दिलाने में अहम साक्ष्य रहा. इस मामले में वादी, तथ्य के गवाह छेदीलाल, सुरेंद्र शेखर, उपनिरीक्षक राहुल कटियार, पुलिसकर्मी सत्यवीर सिंह, निरीक्षक बलवान सिंह, डॉ. विशाल सिंह आनंद, डॉ. वीके अग्रवाल, डॉ. विक्रम सिंह, डॉ. रोध सिंह उर्फ रोहित की गवाही हुई. जबकि, बचाव पक्ष ने इस मामले में तीन गवाह पेश किए गए.





