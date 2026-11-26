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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 7:47 AM IST|
Updated : November 26, 2026 at 10:18 AM IST
यूपी की ताजी खबरें अब फटाफट न्यूज में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नजर में.
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कासगंज में दोस्त के तमंचे से चली गोली पैर में लगी, घायल
कासगंज के सहावर के मोहल्ला मुगल में बुधवार शाम को उस वक्त कोहराम मच गया जब अवैध असलहे से चली गोली दोस्त की जांघ में जा लगी. जानकारी के मुताबिक, मोहल्ला मुगल का रहने वाला अहमद पुत्र आरिफ अपने घर में अवैध तमंचे को साफ कर रहा था. इसी खतरनाक खेल के दौरान अचानक तमंचे से गोली चल गई जो सीधे उसके दोस्त रूमान की जांघ में जा लगी. अवैध हथियार रखने और उससे हुई इस गंभीर वारदात ने कस्बे की कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. सीओ दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि सूचना पर पुलिस घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची थी. उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि आरोपी अहमद को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम लगा दी गई है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
चंदौली: लाइसेंसी दुकानों से शराब जुटाकर बना दिया अवैध गोदाम, 14 आरोपी गिरफ्तार
चंदौली: जिले में अवैध शराब के कारोबार पर आबकारी विभाग की निगरानी व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है. कैली रोड पर पुलिस की छापेमारी में लाइसेंसी शराब की दुकानों से शराब एकत्र कर एक मकान में बड़े पैमाने पर अवैध भंडारण किए जाने का मामला सामने आया है. बुधवार को कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1070 लीटर अवैध शराब बरामद की. मौके से 10 पुरुष और दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, जबकि दो किशोरों को अभिरक्षा में लिया गया. पुलिस ने एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और 26,570 रुपये नकद भी जब्त किए हैं. सीओ सदर नामेंद्र रावत ने बताया कि अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक त्रिवेणी सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बुधवार सुबह कैली रोड स्थित आकाश तिवारी के मकान पर छापेमारी की. तलाशी के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई. इसके बाद पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू की. 14 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.
संविधान दिवस पर देवरिया में 70 आंबेडकर प्रतिमाओं का एक साथ होगा सौंदर्यीकरण
देवरिया: संविधान दिवस पर जिले में बाबा साहब डॉ. बी.आर. आंबेडकर की प्रतिमाओं को नया रूप मिलेगा. समाज कल्याण विभाग की डॉ. आंबेडकर मूर्ति विकास योजना के तहत जिले के 70 स्थलों पर प्रतिमाओं की सुरक्षा, संरक्षण और आसपास के क्षेत्र के सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास होगा. जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पाण्डेय ने बताया कि योजना के तहत 31 दिसंबर 2025 तक स्थापित प्रतिमाओं को शामिल किया गया है. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 प्रतिमाओं का चयन किया गया है. प्रति प्रतिमा अधिकतम 10 लाख रुपये की लागत से विकास कार्य कराए जाएंगे. इस तरह जनपद में कुल करीब 7 करोड़ रुपये के कार्य प्रस्तावित हैं. उन्होंने बताया कि 26 नवंबर को पूर्वाह्न 10 बजे लखनऊ स्थित लोकभवन में मुख्यमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रदेशभर में योजना के कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा. इसी क्रम में देवरिया के सभी 70 स्थलों पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में शिलान्यास एवं पूजन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
होटल में प्रेमिका की हत्या के दोषी प्रेमी को उम्रकैद, जानें पूरा मामला
आगरा: आगरा में अपर जिला जज अमरजीत ने होटल में प्रेमिका की गला घोंट हत्या के मामले में आरोपी प्रेमी को दोषी पाया. करीब साढ़े चार साल पुराने मामले में अपर जिला जज अमरजीत ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. अभियोजन की ओर से एडीजीसी मोहित पाल ने बताया कि घटना 24 फरवरी 2022 की है. जब नगला बेर निवासी वादी ने थाना सिकंदरा में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी 18 साल की पुत्री को नई आबादी भीमनगर जगदीशपुरा निवासी जोगेंद्र सिंह बहाने से 20 फरवरी 2022 को लेकर फरार हो गया था. आरोपी जोगेंद्र ने बेटी को सिकंदरा क्षेत्र के होटल में रखा. जहां पर ही 24 फरवरी 2022 को पुत्री की गला घोंट कर हत्या कर दी. बेटी का पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराया तो बेटी के गले पर चोट के निशान के साथ-साथ उसकी रीड की हड्डी भी टूटी थी.
अभियोजन की ओर से एडीजीसी मोहित पाल ने बताया कि जिस पर सिकंदरा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की. पुलिस की विवेचना में यह खुलासा हुआ कि आरोपी जोगेंद्र और मृतका के मध्य प्रेम संबंध थे. मृतका के परिजन को आरोपी पसंद नहीं था. इसलिए आरोपी ने प्रेमिका की हत्या कर स्वयं जान देने का प्रयास किया था. पुलिस ने छानबीन करके इस मामले में आरोपी जोगेंद्र के खिलाफ 12 अप्रैल 2022 को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया. जिसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई थी. जिसमें अभियोजन की ओर से वादी, विवेचक, डॉक्टर समेत दस गवाह और अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए. एडीजीसी मोहित पाल ने बताया कि डॉक्टर्स के बयान आरोपी को सजा दिलाने में अहम साक्ष्य रहा. इस मामले में वादी, तथ्य के गवाह छेदीलाल, सुरेंद्र शेखर, उपनिरीक्षक राहुल कटियार, पुलिसकर्मी सत्यवीर सिंह, निरीक्षक बलवान सिंह, डॉ. विशाल सिंह आनंद, डॉ. वीके अग्रवाल, डॉ. विक्रम सिंह, डॉ. रोध सिंह उर्फ रोहित की गवाही हुई. जबकि, बचाव पक्ष ने इस मामले में तीन गवाह पेश किए गए.
एफसीआई गोदाम के सामने कैंटर और ट्रक में भिड़ंत, केबिन में फंसा चालक
एटा: थाना मलावन क्षेत्र में FCI गोदाम के सामने बुधवार रात एक कैंटर और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई. हादसे में कैंटर चालक केबिन के अंदर फंस गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद कैंटर के केबिन में फंसे चालक को बाहर निकाला और उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया. घटना की जानकारी मिलते ही थाना मलावन पुलिस सहित अन्य संबंधित टीमें मौके पर पहुंच गईं. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और हादसे के संबंध में जानकारी जुटाई. साथ ही फरार ट्रक चालक और ट्रक के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है.
घरेलू विवाद के बाद 12 वर्षीय छात्रा की मौत, गांव में हड़कंप
एटा : जिले के थाना सकरौली क्षेत्र के गांव तखावन में 12 वर्षीय छात्रा की मौत का मामला सामने आया है. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया, जबकि परिवार में शोक की लहर दौड़ गई. मृतका की पहचान हो गई है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घरेलू विवाद के चलते छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने की बात सामने आई है. हालांकि घटना के वास्तविक कारणों और परिस्थितियों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय एटा भेज दिया. थाना प्रभारी निरीक्षक गिरीश चंद्र गौतम के अनुसार घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. मामले में नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.
एटा में पिकअप की चपेट में आने से दो मजदूरों की मौत
एटा : थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में एटा-गंज रोड पर गांव रामनगर के पास मंगलवार देर रात मैक्स पिकअप की चपेट में आने से बाइक सवार दो मजदूरों बंटी और अजय की मौत हो गई. दोनों युवक बाइक से चकोरी प्लांट में मजदूरी करने जा रहे थे. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को एटा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. कोतवाली देहात प्रभारी केके लोधी ने बताया कि गंज रोड पर सड़क हादसे में पिकअप की चपेट में आने से बाइक सवार दो युवकों की मौत हुई है. मृतकों की पहचान अजय और रोहित उर्फ बंटी निवासी गांव अहमदाबाद के रूप में हुई है. दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.