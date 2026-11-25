BHU में छात्रों का प्रदर्शन, डिग्री में गड़बड़ी का आरोप

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय के बाहर बुधवार को छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया. छात्रों के प्रदर्शन की सूचना पर प्रॉक्टोरियल बोर्ड की टीम और प्रोफेसर मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत शुरू की. इस दौरान छात्रों और अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई. प्रदर्शन कर रहे छात्रों में एक छात्र निर्मित का मामला सामने आया. जिसने विश्वविद्यालय प्रशासन पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया है.

छात्र ने बताया कि उसका सत्र 2022-26 है. वह चार साल तक बायोलॉजी विषय की पढ़ाई करता रहा और विश्वविद्यालय की ओर से उसका रिजल्ट भी जारी किया गया. लेकिन अब जब वह पीडीसी (प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट), मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट लेने पहुंचा तो उसे बताया गया कि उसे बायोलॉजी की जगह मैथ पढ़ना था.छात्र ने कहा कि डिग्री नहीं मिलने के कारण उसका दूसरे संस्थान में दाखिला भी अटक गया है. फैक्टोरियल बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि छात्रों की जो भी मांग है उसे पर उनसे बातचीत करके संबंधित विभाग के डीन से बातचीत की जाएगी.