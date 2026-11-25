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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 5:44 PM IST|
Updated : November 25, 2026 at 7:45 PM IST
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विवाहिता की संदिग्ध मौत, पति-सास-ससुर समेत चार पर एफआईआर
श्रावस्ती: जिले के मल्हीपुर थाना क्षेत्र के ओदाही गांव में सोमवार रात एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने और हत्या करने का आरोप लगाया है. पिता की तहरीर पर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ने बताया कि, पुलिस ने पति, सास, ससुर समेत चार लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म
श्रावस्ती: गिलौला थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. सोमवार शाम कुरकुरे और 10 रुपये का लालच देकर एक युवक ने छह साल की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म किया. वारदात के बाद आरोपी बच्ची को लहुलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गया. किसी तरह घर पहुंची बच्ची ने परिजनों को आपबीती सुनाई. परिजनों ने बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी.
सूचना पर गिलौला थाना प्रभारी राजेश कुमार गुप्ता फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जांच की. परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं.
BHU में छात्रों का प्रदर्शन, डिग्री में गड़बड़ी का आरोप
वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय के बाहर बुधवार को छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया. छात्रों के प्रदर्शन की सूचना पर प्रॉक्टोरियल बोर्ड की टीम और प्रोफेसर मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत शुरू की. इस दौरान छात्रों और अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई. प्रदर्शन कर रहे छात्रों में एक छात्र निर्मित का मामला सामने आया. जिसने विश्वविद्यालय प्रशासन पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगाया है.
छात्र ने बताया कि उसका सत्र 2022-26 है. वह चार साल तक बायोलॉजी विषय की पढ़ाई करता रहा और विश्वविद्यालय की ओर से उसका रिजल्ट भी जारी किया गया. लेकिन अब जब वह पीडीसी (प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट), मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट लेने पहुंचा तो उसे बताया गया कि उसे बायोलॉजी की जगह मैथ पढ़ना था.छात्र ने कहा कि डिग्री नहीं मिलने के कारण उसका दूसरे संस्थान में दाखिला भी अटक गया है. फैक्टोरियल बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि छात्रों की जो भी मांग है उसे पर उनसे बातचीत करके संबंधित विभाग के डीन से बातचीत की जाएगी.
11 साल बाद पीड़ितों को मिला इंसाफ, हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद
एटा: जिले में करीब 11 साल पुराने हत्या के एक मामले में स्पेशल एससी-एसटी कोर्ट के न्यायाधीश अशोक कुमार ने दोनो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. विशेष लोक अभियोजक प्रभात कुमार और सुनील भारद्वाज ने बताया कि 23 अप्रैल 2015 को वादी ने अपने पुत्र की हत्या के संबंध में जलेसर थाने में तहरीर दी थी.
हरदोई मेडिकल कॉलेज में मधुमक्खियों का हमला: बच्ची समेत 15 घायल
हरदोई: यूपी के हरदोई मेडिकल कॉलेज में मधुमक्खियों का अचानक हमला हुआ. जिसके चलते अचानक अस्पताल में मरीजों, तीमारदारों और स्टाफ के बीच अफरा-तफरी मच गई. ओपीडी भवन की दूसरी मंजिल पर लगे छत्तों से निकले मधुमक्खियों के झुंड ने ये कहर बरपाया. इस घटना में चार वर्षीय मासूम बच्ची समेत करीब 15 लोग घायल हो गए, जिनमें चार लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. मधुमक्खियों के प्रकोप से बचने के लिए लोगों को जान बचाकर इधर-उधर भागना पड़ा.