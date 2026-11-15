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फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

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फटाफट अंदाज़ में यूपी की ख़बरें (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 15, 2026 at 4:05 PM IST

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यूपी की ताजी खबरें अब फटाफट न्यूज में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नजर में.

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4:01 PM, 15 Nov 2026 (IST)

पुलिस ने 124 गुम चेहरे की लौटाई मुस्कान

शामली: यूपी की शामली पुलिस की सर्विलांस सेल टीम ने आमजन के खोए हुए अलग-अलग कंपनियों के कुल 124 मोबाइल फोन बरामद कर रविवार को उनके स्वामियों को वापस किए गए. जिनकी कीमत करीब 25 लख रुपए बताई जा रही है. अपने गुम मोबाइल वापस पाकर लोगों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा. ऐसे ही एक मोबाइल मालिक रोहित कुमार ने बताया कि ये मोबाइल उनके सपनों का मोबाइल था जिसे उसने नौकरी लगने के बाद खरीदा था. रोहित ने फोन मिलने के बाद शामली पुलिस का आभार व्यक्त किया है.

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124 गुम मोबाइल लौटाए गए (Photo Credit; ETV Bharat)

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