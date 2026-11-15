फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें
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पुलिस ने 124 गुम चेहरे की लौटाई मुस्कान
शामली: यूपी की शामली पुलिस की सर्विलांस सेल टीम ने आमजन के खोए हुए अलग-अलग कंपनियों के कुल 124 मोबाइल फोन बरामद कर रविवार को उनके स्वामियों को वापस किए गए. जिनकी कीमत करीब 25 लख रुपए बताई जा रही है. अपने गुम मोबाइल वापस पाकर लोगों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा. ऐसे ही एक मोबाइल मालिक रोहित कुमार ने बताया कि ये मोबाइल उनके सपनों का मोबाइल था जिसे उसने नौकरी लगने के बाद खरीदा था. रोहित ने फोन मिलने के बाद शामली पुलिस का आभार व्यक्त किया है.