फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

भाई ने भाई की ईंट से सिर कुचलकर की निर्मम हत्या

हरदोई: यूपी के हरदोई जिले के बरौनी मोहल्ला में पारिवारिक विवाद में भाई ने ही भाई की ईंट से कूचकर बेरहमी से हत्या कर दी. खौफनाक वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही आरोपी भाई को हिरासत में ले लिया है. बताया जा रहा है कि मृतक राधेश्याम (37 वर्ष) दिल्ली में रहकर प्लंबर का काम करता था और दीपावली पर अपने घर संडीला लौटा था.

घटना के समय घर पर सिर्फ राधेश्याम और उसका छोटा भाई घनश्याम घर पर मौजूद था. किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि गुस्से में आकर घनश्याम ने पास में पड़ी ईंट से राधेश्याम के सिर पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई मौके से भागा नहीं, बल्कि अलसुबह खुद ही पुलिस को फोन कर घटना की सूचना दी. पुलिस अधीक्षक (एएसपी) पूर्वी सुबोध गौतम ने पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की है.