फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

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HAL परिसर की टूटी बाउंड्री के पास मिला युवक का क्षत-विक्षत शव
कानपुर: जिले के चकेरी थाना क्षेत्र के टटीयन गांव के पास एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. मृतक के चेहरे और सिर पर गंभीर चोटों के निशान हैं. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
डीसीपी ईस्ट सत्यजीत गुप्ता ने कहा कि एचएएल के कैंपस की बाउंड्री से ठीक बाहर यह शव बरामद हुआ है. मृतक की पहचान के लिए पुलिस कानपुर के साथ-साथ आसपास के थानों और ग्रामीण इलाकों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्टों को खंगाल रही है, ताकि जल्द से जल्द मृतक के परिजनों का पता लगाया जा सके. डीसीपी ईस्ट का कहना है कि, सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.
भाई ने भाई की ईंट से सिर कुचलकर की निर्मम हत्या
हरदोई: यूपी के हरदोई जिले के बरौनी मोहल्ला में पारिवारिक विवाद में भाई ने ही भाई की ईंट से कूचकर बेरहमी से हत्या कर दी. खौफनाक वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही आरोपी भाई को हिरासत में ले लिया है. बताया जा रहा है कि मृतक राधेश्याम (37 वर्ष) दिल्ली में रहकर प्लंबर का काम करता था और दीपावली पर अपने घर संडीला लौटा था.
घटना के समय घर पर सिर्फ राधेश्याम और उसका छोटा भाई घनश्याम घर पर मौजूद था. किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि गुस्से में आकर घनश्याम ने पास में पड़ी ईंट से राधेश्याम के सिर पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई मौके से भागा नहीं, बल्कि अलसुबह खुद ही पुलिस को फोन कर घटना की सूचना दी. पुलिस अधीक्षक (एएसपी) पूर्वी सुबोध गौतम ने पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की है.