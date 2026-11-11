फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

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11 वर्षीय बच्चे की अपहरण के बाद हत्या, परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप
मिर्जापुर: जिले के विंध्याचल थाना क्षेत्र से दो दिन पहले अपहृत 11 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी गई. बुधवार सुबह बच्चे का शव बरामद हुआ. पुलिस ने अपहरणकर्ता पिंटू उर्फ शैलेंद्र को मुठभेड़ के दौरान दोनों पैरों में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया. नाराज परिजनों ने प्रयागराज मिर्जापुर मार्ग को जाम कर दिया. मृतक प्रिंस के पिता केशव ने आरोप लगाया कि पुलिस के लापरवाही से बेटे की जान गई है. तहरीर देने के बाद भी पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर एक्टिव नहीं हुई जिसके चलते आरोपी ने हत्या कर दी. पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि परिजनों ने फिरौती मांगने का जिक्र किया है. परिजनों के तहरीर पर तत्काल उसी दिन मुकदमा दर्ज किया लिया गया था.
श्रद्धालुओं से भरी पिकअप खाई में पलटी, 13 श्रद्धालु घायल, 9 की हालत गंभीर
बलरामपुर: यूपी के बलरामपुर के गैसड़ी थाना क्षेत्र के बलरामपुर बढनी राजमार्ग पर मूर्ति विसर्जन कर लौट रही श्रद्धालुओं से भरी पिकप जीप अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई. हादसे में 13 श्रद्धालु घायल हो गए. घायलों के 9 की हालत गंभीर बताई जा रही है. जिनको बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही जिला अधिकारी विपिन जैन ने अपर जिला अधिकारी संदीप केला को अस्पताल भेजा. उन्होंने बताया कि घायलों के इलाज के लिए प्रधानमंत्री सहायता से मरीजों के इलाज के भी निर्देश दिए गए है. वहीं क्षेत्रीय विधायक राकेश यादव ने घायलों से मुलाकात की. राकेश यादव ने सरकार से घायलों को दो दो लाख रुपए सहायता देने की मांग की है.
भैयादूज पर जिला जेल में उमड़ा बहनों का सैलाब
एटा: भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक भैयादूज के पर्व एटा जिला कारागार में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा. इस अवसर पर अपने भाइयों से मिलने के लिए बड़ी संख्या में बहनें जेल पहुंच रही हैं. बहनें अपने साथ मिठाई और पूजन सामग्री लेकर पहुंचीं और जेल में निरुद्ध भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना की. जेल परिसर में सुबह से ही बहनों की आवाजाही बनी हुई है. त्योहार के अवसर पर भाई-बहनों के बीच भावुकता और अपनत्व का माहौल देखने को मिल रहा है.
जेल अधीक्षक अंकेक्षिता श्रीवास्तव ने बतया कि मुलाकात की व्यवस्था इस तरह की गई है कि अधिक से अधिक बहनें बिना किसी परेशानी के अपने भाइयों से मिल सकें. पांच शिविरों के जरिए मुलाकात कराई जा रही है. अतिरिक्त पुलिस बल और बैरिकेडिंग की व्यवस्था का उद्देश्य भीड़ को नियंत्रित करना और मुलाकात की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण बनाए रखना है.
दो बाइकों की टक्कर में सड़क पर गिरी युवती, पीछे से आ रहे ट्रक ने कुचला
वाराणसी: यूपी के वाराणसी में बुधवार को एनएच पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 18 वर्षीय युवती शिवानी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा 22 वर्षीय किशन यादव घायल हो गया. घटना रोहनिया थाना क्षेत्र के पंडितपुर गांव के पास की है. दो बाइकों के बीच हुई टक्कर के बाद संतुलन बिगड़ने से युवक और युवती सड़क पर गिर पड़े. इसी दौरान पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने सड़क पर गिरी युवती को कुचल दिया. हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया. इस संबंध में एसीपी रोहनिया अवधेश विश्वकर्मा ने बताया कि युवक और युवती बाइक से मोहनसराय से अखरी बाईपास की तरफ जा रहे थे. घायल युवक का प्राथमिक उपचार कराया गया है. घटना में शामिल वाहन की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है.